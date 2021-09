- Publicidad -

Juan Doudi, el violinista que deleita a los vecinos de Morón, contó que en su familia siempre estuvo presente la música, aunque no había músicos. «Con mis primos empezamos tocando la guitarra, y yo creo que había empezado a los 10 años, después a los 18 años ya estaba a full, ya quería terminar la escuela y aprender en el conservatorio», relató.

Juan Doudi, el violinista, relató que fue entonces que comenzó a estudiar en el conservatorio Ginastera de Morón y fue en tercer año que empezó también con violín. «Lo de violín fue una curiosidad porque la verdad que el instrumento siempre me pareció algo misterioso, a los 12 años había probado un violín que tenía una. En ese momento no pude sacarle ningún sonido, es muy difícil y siempre me quedaron las ganas de volver a agarrar el instrumento a ver si podía hacer algo».

Fue a los 23 años, cuando empezó a tocar en las calles de Morón, en cercanías a la Universidad de Morón, principalmente en Machado. Poco a poco Juan comenzó a ser reconocido entre los vecinos.

«Estaba buenísimo. Las primeras veces iba medio nervioso, porque cuando uno está haciendo los primeros años de la carrera en el conservatorio, suele pasar mucho que querés tocar todo perfecto y el conservatorio te hace crear una imagen de músico de teatros y que se yo, con toda una imagen de músico profesional que no la puede errar un poco, entonces los nervios iban por ese lado», confesó.

Juan Doudi, el violinista que musicaliza las calles de Morón

Pero ¿Cómo fue la decisión de tocar en la calle? Juan contó que su objetivo era ahorrar porque quería tocar con instrumentos que sonaran mejor que los que tenía. «Tenía instrumentos muy básicos, había cosas que no podía hacer con esos instrumentos, quería empezar a tocar en bandas como guitarrista y no estaba equipado, quería un amplificador que me respondiera, una guitarra que me respondiera fue un poco por ese lado», detalló.

Poco a poco, mientras tocaba en la calle fue conociendo personas, «me fui dando cuenta que había mucho más y que estaba buenísimo. Era estar ahí un rato olvidarse de todo, compartir con la gente y no estar solamente del lado del músico que va, presenta su concierto y se vuelve a su casa», expresó.

Del 2014 al 2015 Juan tocó en la calle, luego ingresó a una banda de metal sinfónico también como violinista y es que sus influencias siempre iban para el lado del heavy metal al estilo de Rata Blanca. «Eso fue lo que me llevó a la guitarra, la forma de tocar de Walter Giardino, el guitarrista de Rata Blanca, me encantaba y siempre escuche banda de ese estilo».

Con solo 19 años Juan ya daba clases de guitarra. A los 23 conoció a un chico que estaba buscando músicos que compongan para un musical sobre Calígula.

En referencia a tocar en la calle, el músico afirmó: «La verdad que es algo que me distrae mucho de todas las presiones del estudio, del trabajo, cuestiones familiares, es como un cable a tierra. En ese momento al principio lo pensaba más como un trabajo, después charlando con la gente que pasaba por ahí fue como «bueno, es otra cosa» hay un intercambio».

En este sentido, lo diferenció a tocar en teatro donde «no hay mucho intercambio. Podes tener a la gente que te hace el aguante, que canta las canciones pero es subir tener el concierto, te bajaste y listo. Acá estás al lado de la gente y a veces estoy hablando y tocando al mismo tiempo».

Para Juan, compartir su música con quienes transitan por las calles es movilizante. «La cara de la gente, cuando vienen y te dicen que lo que estas haciendo esta buenísimo, o por ahí no tan necesario que te digan eso, pero cualquier opinión que tengan es re loco ver el alcance de lo que hace uno».

«Cuando me conecto con lo que estoy tocando siempre siento que se genera un clima, lo más cercano es como si fueras al cerro Uritorco, en Córdoba ¿viste la tranquilidad que se siente en ese lugar? Es silencio, pero escuchar todo lo que te rodea, en vez de escuchar pájaros, el viento, o ver ese paisaje, estoy escuchando la música que estoy haciendo y profundizar sobre eso, y eso es lo que quiero compartir con los demás», señaló.

Juan se encuentra en el último año de la carrera de guitarra y sigue tocando los dos instrumentos. Una vez recibido, volverá a la carrera de violín.

