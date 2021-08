- Publicidad -

Es vecina de Morón y asumirá como Senadora de la Nación Argentina. Tiene que reemplazar a Jorge Taiana, el nuevo Ministro de Defensa del Gabinete de Alberto Fernández. Di Tullio integra el Directorio del Banco Provincia y su salida deja un vacío comprometido, ya que deberá volver a elegirse y puede quedar en manos de Juntos por el Cambio.

El Banco Provincia tiene ocho directores y en diciembre de 2019 se vencieron los mandatos de cuatro de ellos. La oposición pide tres de esos cuatro lugares en base a los acuerdos que María Eugenia Vidal había alcanzado con el peronismo entre 2015 y 2019. Nada lo exige, tan siquiera es ley, pero parte del Directorio del Banco Provincia se comparte con la oposición.

Como no es regla ni ley, el Gobernador Axel Kicillof al asumir, no acordó nada con Juntos por el Cambio. Y el banco funcionó al límite del quórum con cuatro integrantes. Los cuatro directores son Diego Rodrigo (UCR); Sebastián Galmarini (Frente Renovador); Andrés Vivaldo (Intendentes de la Tercera Sección) y Juliana Di Tullio (Unidad Ciudadana).

Si Juliana Di Tullio presenta su renuncia para asumir en el Senado de la Nación, de ocho miembros, cuatro activos, el Directorio pasará a tener tres y por lo tanto no podrá sesionar. No habrá dictámenes y nuevas políticas de crediticias. Y esto porque está claro que no tiene mayoría.

La Carta Orgánica del Banco de la Provincia de Buenos Aires que establece que el presidente puede resolver asuntos de urgencia y aprobarlos por el directorio más tarde, o sea, hasta que conformen nuevamente una mayoría. Pero algo muy forzado que podría tener consecuencias jurídicas.

Lo que se espera es que el Gobernador Axel Kicillof abra la negociación con la oposición para nombrar un nuevo Directorio. Esta idea surge de Juntos para el Cambio ya que deberían negociar ocho cargos y contar con la aprobación del Senado Bonaerense que controla el macrismo con 26 de los 46 asientos que tiene.

Por eso todavía en el Frente de Todos estudian cómo hacer funcionar el Banco Provincia de Buenos Aires con un Directorio de tres integrantes al menos hasta diciembre, cuando se baraje y de nuevamente en ambas cámaras luego de las elecciones legislativos 2021.

De acá que el gobernador le pidiera a los candidatos a senadores provinciales, recuperar la mayoría en la elección de noviembre, una tarea que nunca es falta por la sobre representación que tienen todos los partidos políticos en el interior bonaerense donde los amarillos son muy influyentes.

¿Quién es Juliana Di Tullio?

Juliana Di Tullio nació el 22 de octubre de 1971 en Morón, Provincia de Buenos Aires. Es psicóloga social. Entre 2003 y 2005 fue embajadora para temas de la mujer de la Cancillería. De 2005 a 2017 fue diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires. Entre mayo de 2013 y diciembre de 2015 fue presidenta del bloque del Frente para la Victoria durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Se graduó como licenciada en psicología social e integró además el Parlamento del Mercosur. ​

Durante su gestión como diputada nacional, presentó y apoyó proyectos en defensa de las minorías y los derechos de la mujer. Apoyó la ley de identidad de género, despenalización del aborto y la Ley de Matrimonio Igualitario.

Estudió Psicología Social en la Escuela de Psicología Social Pichón Riviere de la que egresó en 20008​. Y militó en el peronismo desde la escuela secundaria.​ En los años noventa, junto al diputado Mario Oporto y al dirigente Edgardo Binstock fundó la Agrupación Peronista Movimiento. Conoció a Cristina Fernández en 1999 y a Néstor Kirchner en el 2000, que en ese entonces ocupaban los cargos de diputada nacional y gobernador de la Provincia de Santa Cruz, respectivamente.​ Tiene dos hijos (Martina y Franco).

