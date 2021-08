- Publicidad -

La muerte de Patricia Miccio: Patricia Ines Miccio nació en Buenos Aires el 29 de marzo de 1955. A mediados de los años 70 comenzó su carrera como modelo y se transformaría en una de las modelos más conocidas de la Argentina siendo portada de muchas revistas como “Gente”, “Para ti” o “Mujer”.

La muerte de Patricia Miccio. Sin embargo su cara su elegancia y su sonrisa deslumbrante se harían realmente conocidas para el gran público a partir de su trabajo como conductora de televisión. Comenzó conduciendo el programa Utilísima en 1987. El ciclo duraría 8 años, primero en Canal 2, y luego pasando por Telefe y Canal 9.

A partir de ahí continuaría una carrera televisiva casi sin interrupciones conduciendo una decena de programas. Tanto en televisión abierta como en canales de cable. Entre ellos se encontraron “El Rosa y el Azul”, “Por quererte tanto”, “Temporada de patos”, “En plenitud” y “Cotidiano”. Su último ciclo fue “20 países” por la señal Infinito.

Con dos hijos, dinero, fama y una trayectoria intachable Patricia parecía tenerlo todo. Era querida en el medio y los escándalos jamás la rozaron.

Sin embargo, poco después de los 40 años le detectaron cáncer de mama. Trató de que la enfermedad no alterara ni su dinámica familiar ni su carrera.

Se sometió a sesiones de quimioterapia y logró superar ese primer embate. Se transformó en una comprometida divulgadora de métodos preventivos y autocontroles femeninos. Incluso escribió un libro al respecto con un título que no requiere mayores explicaciones.

En 2000 fue elegida la mujer del año y dio charlas por todo el país relatando su experiencia. Más tarde conduciría también un especial sobre el tema para Discovery Home and Health, al mismo tiempo se acercó a la religión y se refugió en su fe y su devoción la llevaron a conducir “Todos Santos”, un ciclo centrado en las experiencias espirituales.

Se trató varias veces a lo largo de los años y se declaraba una enferma crónica convencida de que nunca iba a poder bajar la guardia.

Pasó el verano de 2001 en Punta del Este, Uruguay, y sus amigas más cercanas la notaron desmejorada. Ya no era la misma Patricia de siempre y como no le gustaba que la vieran deteriorada ese año no trabajó y se refugió en su piso de Palermo en la Ciudad de Buenos Aires.

La madrugada del 6 de abril de 2011, en su casa, finalmente perdió la batalla contra la enfermedad que la acosaba hacía 12 años. Patricia Miccio tenía solamente 56 años.

