- Publicidad -

Nito Mestre y Ronny Bar de El Palomar grabaron en el Museo Aeronáutico Morón. Fueron protagonistas del programa «Rock and Road» de el Garage TV. El ciclo está conducido por nada más y nada menos que por Nito Mestre.

Nito Mestre y Ronny Bar de El Palomar. Ronan Bar es un vecino de Tres de Febrero que fue conocido por llevar adelante la banda «Orion’s Beethoven» en los ’70. Luego en los años ’80 fundó Pelvis.

Pero ¿Por qué fue elegido este sitio para filmar? Ronan vivió toda su vida en cercanías del Aeropuerto de El Palomar. Ver pasar los aviones lo inspiró para convertirse en uno de los mejores ilustradores de aviones, a tal punto que fue convocado por el director multipremiado Peter Jackson (El señor de los anillos, The Hobbit y ahora el documental de Los Beatles).

«Al vivir cerca de la Base de El Palomar veía aviones por arriba de mi casa todo el tiempo. Me atrajeron siempre, porque los aviones tienen un sex appeal especial», contó Ronny.

- SUSCRIBITE GRATIS -

Al venir de una familia de artistas, Ronan comenzó a pintar y a dibujar, pero siempre elegía representar aviones. «Fue mi hobby durante mucho tiempo dibujar aviones y construir maquetas de aviones», contó.

«Cuando me compre mi primera computadora venia con un scanner y traía un programa de diseño, ahí empecé a dibujar aviones con la computadora y me fascino. Empecé a dibujarlos para mi hasta que un día fui a la casa de un amigo, le mostré y me dijo ‘esto es plata'», recordó.

Las creaciones de Ronny

Al día siguiente Ronan hizo una carta tipo, presentándose, juntó cuatro o cinco perfiles y buscó en Google editoriales de libros y revistas de aviación y les mandó. Al día siguiente tenía respuestas 80%. «Me empezaron a hacer pedidos y yo no sabía ni cuánto cobrar».

Un día llegó la mayor sorpresa: Le escribió a Ronan una chica de Nueva Zelanda diciéndole que estaban armando el Museo de Aviones Antiguos de Nueva Zelanda y necesitaban unos perfiles. Cuando ya llevaba un tiempo trabajando, un amigo le preguntó si a cargo del museo estaba el director Peter Jackson.

Peter Robert Jackson (59) fue el director, guionista y productor de cine neozelandés, conocido por dirigir, producir y coescribir la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo (2001), Las Dos Torres (2002) y El retorno del Rey (2003); así como su precuela, la trilogía de El hobbit: Un Viaje Inesperado (2012), La Desolación de Smaug (2013) y La batalla de los Cinco Ejércitos (2014). Es ganador de tres premios Óscar, un Globo de Oro y tres BAFTA, entre otros galardones. En 2013 fue nombrado miembro de la prestigiosa Orden de Nueva Zelanda.​

Finalmente la respuesta era sí, Museo de Aviones Antiguos de Nueva Zelanda estaba a cargo de Peter Jackson. Meses más tarde, Ronan sería invitado a la inauguración del Museo y ahí conocería al director.

«La primera vez que estuve con él me pregunta ‘hace mucho haces este trabajo? porque en el mundo hay muy poca gente que haga este trabajo y vos sos condenadamente bueno'», recordó.

De ahí en más viajó un montón de veces a Nueva Zelanda.

Tiempo más tarde, Jackson «empezó a fabricar modelos para armar y me pidió que haga toda la parte artística. Un día me pidió que le haga 72 aviones, la mitad alemanes y la mitad ingleses pero no quería insignias reales, pero que se parezcan. A un avión alemán le puse el escudo de River Plate», relató.

Reviví el programa

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al WhatsApp de la redacción haciendo clic en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía Twitter haciendo clic en: @diarioanticipos