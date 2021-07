- Publicidad -

¿Cuándo se enviaron más de 100 mil turnos? La Provincia los envió el viernes y la vacunación en menores comienza el martes 3 de agosto. Los jóvenes deberán ir al vacunatorio con un responsable a cargo.

Se enviaron más de 100 mil turno y continúa abierta la inscripción para todo el grupo etario de 12 a 17 años. En esta primera etapa vacunan a aquellos que poseen condiciones de salud que implican mayor riesgo.

Cabe destacar que a Buenos Aires llegaron más de 300 mil dosis de la vacuna de Moderna, aprobada para uso pediátrico.

¿Cómo me anoto si todavía no lo hice? Pueden hacerlo desde la web vacunatepba.gba.gob.ar o a través de la aplicación VacunatePBA.

Actualmente a vacunación correspondiente a la franja etaria de 12 a 17 años incluye las siguientes condiciones priorizadas:

• Diabetes tipo 1 o 2.

• Obesidad grado 2 (IMC > 35) y grado 3 (IMC > 40).

• Enfermedad cardiovascular crónica: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar, cardiopatías congénitas.

• Enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes) y síndrome nefrótico.

• Enfermedad respiratoria crónica: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave; requerimiento de oxígeno terapia; enfermedad grave de la vía aérea; hospitalizaciones por asma.

• Enfermedad hepática: Cirrosis, hepatitis autoinmune.

• Personas que viven con VIH independientemente del CD4 y CV.

• Pacientes en lista de espera para trasplantes de órganos sólidos y trasplantes de células hematopoyéticas.

• Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o “activa”.

• Personas con tuberculosis activa.

• Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

• Síndrome de Down.

• Personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.

• Adolescentes que viven en lugares de larga estancia.

• Personas gestantes de 12 a 17 años con indicación individual.

• Personas con carnet único de discapacidad (CUD) vigente.

• Personas con pensión de ANSES por invalidez aunque no tengan CUD.

• Personas con pensión de ANSES por trasplantes aunque no tengan CUD.

Además ya hay vacunación libre de primera dosis para todos los mayores de 18 años que se presenten en cualquier vacunatorio con DNI que acredite domicilio en provincia de Buenos Aires.

