Eri Villalba: Es de Morón y es uno de los streamers más famosos

La historia de Eri Villalba: Es de Morón, tiene 24 años y casi por casualidad se convirtió en Manager de uno de los streamers más famosos Martín Pérez Disalvo, mejor conocido como «Coscu» y creador de la comunidad de juegos electrónicos «Coscu Army».

(por Aldana Farinelli).- Eri Villalba: Es de Morón, Castelar, pero actualmente vive en Nordelta. Lo que comenzó en su vida como un hobby terminó convirtiéndose en un estilo de vida y, sobre todo, en su fuente de trabajo. Hoy en día cosecha más de 300 mil seguidores en Instagram y es una estrella de la plataforma Twitch.

Eric era una joven que estudiaba Ingeniería en Informática en la UNLaM (Universidad Nacional de La Matanza), como tantos otros chicos de su edad pasaba sus tiempos libres mirando videos y comenzó, a modo de hobby, a editar a un streamer del que era fan. Lo que no sabía es que ese sería el punto de inicio para una exitosa carrera.

“Comencé editando cosas audiovisuales, fragmentos del stream de Grafo que luego iban a Youtube, después se fue intensificando todo, tenía un poco más de trabajo y el mismo chico me dijo por qué no empezaba a streamer, que era un mundo piola. Me insistió para que me meta en el mundo de twitch y del stream y un día me animé y traté de enfrentar el miedo que tenía a la cámara y desde ese momento, hace dos años, nunca paré”, relató Eric.

Desde ese entonces la vida de Eri comenzó a cambiar con distintas puertas que se iban abriendo a su paso. “Comencé muy de abajo compartiendo la universidad con mi hobby hasta que llegó un punto donde no pude seguir y tuve que optar y elegir con qué seguir. Estaba en tercer año de Ingeniería y elegí el mundo de Twitch y todo lo que me rodea ahora”, confesó.

Con sus energías puestas en este nuevo mundo las oportunidades siguieron apareciendo: Grafo, el streamer al que faneaba lo presentó con Coscu, una de las personas más conocidas del ambiente: Tiene casi 3 millones de seguidores, entre ellos el mismísimo Leo Messi.

Desde el primer día Martín confió en Eri, que terminó por ser su Community Manager. “Me dejó a cargo su Canal de Youtube y tuve que armar un grupo de editores, un grupo de personas a los cual dirigía y más o menos los iba guiando y explicando lo que tenían que ir haciendo”.

Con el tiempo, lo que comenzó como un trabajo de administrador de cuentas se convirtió en mucho más y Villalba pasó a ser el Manager de Coscu. “Terminé hablando con marcas, cerrándole contratos a Martin y demás y la experiencia la adquirí 100% con el tiempo”.

Coscu y el Kun Agüero

“Suelo ser una persona en el ambiente super confiable a la cual recurren cuando hay problemas o quieren organizar algo”, reconoció el joven que se puso en sus hombros la organización de la Coscu Army Awards en 2019 y 2020, un evento que rompió récords latinoamericanos superando los 450 mil espectadores en vivo.

“Fue una locura para todos nosotros porque fue un logro muy grande y dejamos muy bien parada a la Argentina en nuestro ambiente”, celebró.

Pero ¿Cómo surge el contenido que publican?

Desde el lado de streamer, Eri afirma “que el contenido no se elige, uno quizás puede hacer ciertos streams pensados o con invitados, con alguna temática, pero por lo general siempre lo dinámico y lindo del stream es la improvisación, eso creo que destaca a cada streamer, después el éxito de las transmisiones se debe a que uno se muestra tal cuál es”.

En este sentido aprovecha para enviarle un mensaje a los que están iniciándose en los streams: “Eso es lo principal que hay que tener en cuenta cuando arrancas a streamear, ser uno mismo y ser transparente, depsues vas creando tu comunidad, vas creando lazos con la gente que va entrando, y de a poco esa gente se va quedando, te va conociendo”.

Villalba señala que en su caso pasó años sin darse cuenta de lo que estaba generando. “Lo hacía como un hobby, porque me gustaba, jodía con amigos hasta que llegó un punto que quizás alguien me cruzaba en la calle y me saludaba o iba a un evento y me pedían fotos. Eso fue super extraño para mí”.

“Se sentía raro porque era algo que jamás me imagine o quizás hay gente que se emociona. Uno responde un mensaje de Instagram, o algo en particular y hay personas que reaccionan muy eufóricas, se ponen a llorar, es super extraño poder causarle algo tan lindo, me pone muy contento”, continuó.

“Jamás me imagine que en mi vida iba a pasar algo por el estilo porque siempre lo tomé como un hobby y una diversión y jamás que iba a llegar a cierto punto, pero es algo hermoso poder transmitir estas cosas y que la gente que se acerca sea buena onda y copada”, sumó.

En cuanto a la responsabilidad que implica tener tantos seguidores, Eri afirma que “no es algo que tenga presente en el sentido de si tengo muchos o pocos seguidores. Trato de ser transparente, de dar un buen mensaje en las cosas que hago, tratar de cuidar la comunidad, si hay algún problema concientizar y cuidar todo lo que las personas de la comunidad hicieron”.

Lo que comenzó como un pasatiempo en la vida de Eric se convirtió en su fuente de trabajo y el joven admite que lo más “lindo y loco” es que “todas las personas que faneaba y tenía como ídolos terminaron siendo amigos, compañeros, colegas. Es todo muy raro cómo pasa en tan poco tiempo”.

Para llegar a ser el exitoso manager y streamer que es hoy en día Villalba se capacitó incluso con gente de Youtube, pero la experiencia y cada persona que a su paso le abrió una puerta fueron quienes lo convirtieron en quién es hoy en día.

“Esto me sirve para ayudar a otras personas y seguir trabajando como manager y toda esa experiencia me sirve para mi carrera de streamer y me ayudó un montón haber aprendido tantas cosas”, finalizó.

