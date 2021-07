Vecinos de Hurlingham frenaron el avance de la obra de Combate Pavón

- Publicidad -

En el barrio Jorge Newbery los vecinos de Hurlingham frenaron el avance de las obras que se realizan para conectar la Avenida Márquez con Combate Pavón. La decisión la tomaron al ver que las topadoras avanzaban por el barrio arrancando los espacios verdes a su paso.

(por Aldana Farinelli).- ¿Por qué vecinos de Hurlingham frenaron la obra? Verónica es una de las vecinas que lleva adelante el reclamo y en diálogo con Anticipos señaló: “Esto es una obra que está proyectada hace muchos años, es una obra que viene desde antes del 2017. Se había hecho la avenida Combate de Pavón nueva justamente para conectarla después con un trayecto que venía de Tres de Febrero”.

La zona donde se realizan las obras

Ahora se anunció la continuidad de la obra que conectará Márquez en Tres de Febrero con Combate Pavón para tener una salida directa al Camino del Buen Ayre sin tener que pasar por el centro de Hurlingham.

“El reclamo tiene que ver con que nuestro barrio es un barrio muy chiquitito de Hurlingham, casi nadie nos conoce porque somos un barrio que está encerrado por las vías, por el arroyo, y por el campo del ejército. Este espacio del ejército, este predio está virgen, no hay absolutamente nada y termina en el arroyo”, explicó la vecina.

Según señaló se trata de “un espacio cuidado por los vecinos, un espacio verde, donde incluso nos permitieron hacer una canchita y como el barrio es un cajón, porque nos linda la vía el arroyo y el campo, este espacio es como un pulmón verde del campo”.

Sin embargo, lo que sucedió fue que desde el Municipio les informaron que la obra “no iba a perjudicar esta parte verde, sino que iba a entrar más adentro en Combate de Pavón, casi llegando a O’Higgins, que está a dos cuadras de O’Brian, donde comienza Combate Pavón asfaltada”.

Ahora los vecinos denuncian que no se cumplió con lo pactado y que “la obra la están empezando y la están conectando con Márquez desde el inicio de Combate de Pavón donde termina el arroyo y bueno esta autopista de doble carril nos sacaría todo el espacio verde que hoy estamos aprovechando todos los vecinos, y más allá de que lo aprovechemos hoy ya tiene una implicancia con la situación ambiental que estamos viviendo mundialmente”.

“Retirar de la urbanidad estos espacios verdes es un error, es un error político, porque no podemos ir en contra, o sea podemos estar a favor del progreso, pero no podemos ir en contra del progreso como humanidad”, aclaró Verónica.

En este sentido llamó a “cuidar los espacios verdes, cuidar la naturaleza, la biodiversidad de los lugares, los animales y plantas autóctonas, hay que cuidar un montón de cosas que hoy con esta obra no se estarían cuidando”.

“Lo que más nos preocupa es que tenemos entendido que sí se podría hacer la obra entrando por O’Higgins sin perjudicar todo esto” acusó la vecina que en el día de ayer logró frenar la obra junto con otros manifestantes.

“Vinieron con las topadoras sacaron parte de la vegetación, pudimos frenarlos, se tuvieron que ir porque vino gente del municipio y los vecinos nos plantamos y les dijimos esto no se toca, porque es nuestro lugar y aparte porque nos dijeron otra cosa”, afirmó.

La semana que viene acordaron una reunión con el municipio donde les mostrarán el informe de impacto ambiental solicitado y los planos de la obra “para ver realmente por donde pasa”.

Vecinos de Hurlingham frenaron el avance de la obra de Combate Pavón

“Tenemos muy poca información de esto, la única información que tenemos es un volante que no dice nada, un mapita muy chiquito que se ve un trazado que no se puede determinar por dónde entra, por donde sale, no se puede determinar nada”, lamentó.

En este sentido señaló: “Están viendo donde generan espacios verdes para que la gente pueda esparcirse y acá tenemos un espacio verde que no está siendo aprovechado al máximo y al contrario, se va a destruir con esta obra innecesaria porque según los que nos dijeron ayer también, esta obra que iba a alivianar el tránsito pesado de Márquez y Roca para llegar al Camino del Buen Ayre, no aliviaría nada porque los camiones no podrían pasar porque se hicieron modificaciones en el plano de obra que hacen que los camiones tengan que seguir su curso como lo seguían antes”.

“Para llevar adelante estas cosas tienen que tener el acompañamiento de la población y hoy en día nosotros no estamos de acuerdo con esto. Queremos preservar el espacio, queremos preservar el lugar y no queremos que nos pongan una avenida en la puerta de nuestra casa porque también eso nos va a ocasionar un montón de problemas” resumió.

Por último, consultada de si es la primera vez que ven una situación de este tipo en el municipio, Verónica Respondió: “No. Estuvimos averiguando con algunos vecinos que hicieron intervenciones para evitar este tipo de avances en contra de la comunidad, nos estuvimos asesorando para ver por dónde hay que ir y una de las cosas es difundir. Difundir sobre todo el pedido de información”.

