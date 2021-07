Hicieron un locrazo solidario en Hurlingham y los clausuraron

- Publicidad -

Desde Teatro Brote llevaron adelante un acción solidario como el 25 de Mayo: Hicieron un locrazo para quienes lo necesitaban. Podían retirar su porción gratis. Sin embargo, se vieron sorprendidos por la repentina clausura por parte del municipio.

Juan Ignacio Blassi es quien se puso al hombro la remodelación de la Iglesia Luterana de Hurlingham para poder abrir un espacio distinto: el Teatro Brote. En esta oportunidad, junto con el equipo de trabajo, hicieron un locrazo solidario, pero les cerraron las puertas. Tras los reclamos, por la noche se estima que podrán reabrir.

Blassi señaló que desde la Municipalidad argumentaron «que los vecinos se quejaron y nosotros no tenemos ningún problema con nuestros vecinos, de hecho hoy vinieron todos los vecinos de toda la manzana. No faltó uno solo a manifestar el apoyo y la solidaridad con nosotros».

«Realmente no se entiende cuál es la cuestión de los vecinos que ellos dicen que los vecinos se oponen o lo que sea. A nosotros nunca nadie nos vino a decir nada más que el vecino de al lado que era un usurpador, estaba usurpando la iglesia, que nosotros obviamente fue una lucha para recuperarla porque desde el día uno el tipo nos hizo denuncias y nos siguió haciendo durante la pandemia y nos sigue haciendo», lamentó.

En este sentido reiteró que «los motivos que invoca la Municipalidad no se constatan con la realidad del día a día de una convivencia armoniosa y pacifica que tenemos con los vecinos, en colaboración».

«Todo es medio raro», señaló aunque luego recibieron la visita del Director de Cultura y les dijo que a la noche podrían volver a abrir sus puertas.

«Uno tampoco puede quedar expuesto a esto porque yo el tramite de habilitación lo inicie hace un año y medio están todos los papeles presentados y es la municipalidad la que no se expide respecto de un pedido concreto que hay hecho, fundado con un montón de fundamentos solidos en cuanto a la viabilidad del proyecto y al conveniencia», opinó el emprendedor.

Para finalizar destacó que el funcionamiento de Brote, «es una cuestión de interés publico, no es un tema que tiene que ver con una locación comercial, tenes publico general, es el unció teatro en Hurlingham con ventilación natural y cruzada, uno de los pocos en el país, no se puede crear, no es un tema de protocolo también».

