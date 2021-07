- Publicidad -

Hurlingham: Después del Aeropuerto, el abogado Marisi contra una panadería. Lucas Marisi se hizo conocido al presentar un recurso de amparo contra el funcionamiento de Aeropuerto de El Palomar. Ahora no quiere que abra una simple panadería en un barrio del distrito.

Hurlingham: Después del Aeropuerto, el abogado Marisi contra una panadería. La familia empezó los trámites municipales sin objeciones y se desató el conflicto judicial. El abogado no quiere que funcione la panadería y sus propietarios ya tienen una restricción perimetral. No puede estar a menos de 300 metros del local.

Este medio insistió hablar con Marisi en varias ocasiones pero prefirió un canal porteño al que declaró: «En este barrio yo vivo hace 38 años, mi familia llegó hace 65, mi abuelo hizo el pavimento con mucho sacrificio. y antes de que comenzara esto, hace tres meses, el propietario de ese inmueble, intentó poner una carpintería ilegal que yo lo denuncié y fue clausurada».

«Luego de fracasar en su intento de lucrar con la calidad de vida nuestra poniendo una carpintería, instala una panadería en forma ilegal porque viola la Ley 13.006 de la provincia de Buenos Aires que regula el funcionamiento de panaderías y no permite que haya una panadería a tan solo 300 metros de otras tres, eso para empezar», agregó Marisi exhibiendo la falta de eficacia del Colegio de Panaderos de la Zona Oeste y del Municipio de Hurlingham que no actúan en el caso.

«Además -dijo el abogado-, este comercio está funcionando sin habilitación municipal, solamente tienen un pedido de habilitación municipal. Pero no está habilitada».

Hurlingham: Después del Aeropuerto, el abogado Marisi contra una panadería

Encima, continuó el abogado «está gente (por los dueños de la panadería) no cumple ninguna medida sanitaria. Transporta alimentos sin barbijos y no cumplen el DNU del 16 de abril que establecía el cese a las 19.00. Yo hice una denuncia por esto en la justicia y esta gente el 18 de mayo vino a la puerta de mi domicilio y me insultaron y me avisaron que me van hacer un escrache con la prensa y que me van a matar con un calibre .38. A raíz de eso es que la justicia penal les prohibió acercarse para preservar mi vida».

«A partir del 18 de mayo, día en el que me amenazan de muerte, el tema toma otro matiz. Hoy en día el tema no es una panadería si o una panadería no. El tema es yo que vivo hace más de 38 años y mi familia más de 65 en el este lugar. ¿Qué, me tengo que ir porque esta gente me dice si no te gusta andáte, por las amenazas de muerte? De ninguna manera», advierte el abogado ante una panadería que en principio iniciaron dos mujeres.

«El señor Escalante, que quedó en el comercio, pega carteles diciendo ‘Si no te gusta andate’, publican mi domicilio en las redes incitando a un escrache que hacen el sábado, durante una hora y media -dijo Marisi- casi me prenden fuego la casa. O sea, ¿yo me tengo que ir de mi casa por este accionar mafioso? El día siguiente a esta publicación me estaba esperando un auto y me dicen ‘dejate de joder, te vamos a matar’. Estoy en prisión domiciliaria mientras ellos que violan la ley y la perimetral están circulando libremente».

Hurlingham: Después del Aeropuerto, el abogado Marisi contra una panadería

«Las víctimas somos nosotros, una familia que hace más de 65 años que vive en este barrio, que nunca tuvo problemas, que hizo de todo por este barrio, colocó cámaras de seguridad, alarmas vecinales, lomas de burro y esta gente viene hacer un par de meses y comienza el conflicto. Entonces si durante 65 años no hubo problemas y con la incorporación de esta gente aquí empiezan todos estos problemas, es gravísimo», insiste Marisi.

El abogado subraya que lo amenazaron de muerte y ese delictivo lo hace actuar con más energía. Pero el cronista del canal metropolitano actúa rápido de reflejos y le recuerda que antes de la haber sido amenazado, él (Marisi) denuncia el simple funcionamiento de la panadería.

Y entonces el abogado se defiende. Una panadería «en este barrio de viviendas muy tranquilo donde defendemos la calidad de vida, no hay necesidad de poner un comercio de alto impacto ambiental como es una panadería. No hay derecho al descanso dominical, impacta el ambiente, erosiona la calidad de vida. Es tan ilegal esta panadería que elabora los productos en sitios no habilitados y transportan los alimentos en estas condicione (muestra foto de Escalante llevando alimentos sin guantes ni barbijos)».

Marisi mezcla todo entre amenazas de muerte y molestias porque la existencia de una panadería.

«No es un tema de molestia, es un tema de calidad de vida, de ambiente sano, es un derecho constitucional que tengo yo. Este comercio empezó a funcionar por la vía del hecho consumado porque acá no hay ninguna habilitación municipal. No hay un acto administrativo que lo habilite», dice para cargar las culpas sobre la administración local que lleva adelante Juan Zabaleta.

Hurlingham: Después del Aeropuerto, el abogado Marisi contra una panadería

Claudia y Belén, las dueñas de la panadería a la que hoy no se pueden acercar

Frente a las mismas cámaras del canal metropolitano, habla Claudia y dice que desde el día cero, antes de alquilar, fueron a preguntar si podían poner una panadería en el lugar y les dijeron que sí. Y agrega que en el mismo local antes había una farmacia. «Preguntamos si podíamos poner elaboración y producción, nos dijeron que sí, y hoy solamente tenemos un despacho», cuenta Claudia. «Y al preguntar cuándo podíamos abrir, nos dijeron, desde este momento porque el municipio acompaña a los comerciantes más que nada en este momento de pandemia. Inclusive nos aclaran que hay un período de seis meses para presentar todos los papeles. Y nosotros seguimos presentando todo».

A Claudia a su vez dice que Lucas Marisi «muestra la parte que le conviene» porque no dice que le dijo «yo se todos los movimientos de tu mujer y de tu hija» y defiende a su marido, Favio, que «después de dos meses de una ilusión, de empezar a trabajar en medio de la pandemia, y empezamos con todo, vienen y le dicen ‘conozco los movimientos de tu mujer y tu hija, que tiene tres años y no voy a parar hasta que cierres’, yo no lo justifico que lo amenace pero lo entiendo por completo y nunca le dice ‘te voy a matar’ y nos dice vas a ver como te voy a escrachar. Nos sacó nuestro derecho a trabajar».

Desde los estudios insisten. ¿Por qué no querer que una panadería funcione?

Pero Marisi, que es abogado, no responde. Contrataca y dice: «Les quiero señalar que todo lo que dijo la señora es absolutamente falso» e insiste que frente a una panadería, él y su familia, compuesta por su hermano y su madre, son las víctimas y vuelve a repetir los años que están en el barrio y todo lo que hicieron como si eso fuera causa suficiente para tener más derechos que los nuevos vecinos.

Recién después de esto dice que es un barrio de viviendas «donde defendemos mucho la calidad de vida», sin embargo, durante la entrevista, se lo ve sólo. Y aunque pasa gente por el barrio, nadie lo saluda. Entonces sigue «y no hay necesidad de poner un comercio de alto impacto como es una panadería» y repite todo lo anterior al punto que no deja que el cronista le re pregunte.

Hurlingham: Después del Aeropuerto, el abogado Marisi contra una panadería

Cuándo el cronista retoma la entrevista, de inmediato Marisi denuncia en cámara que el local empezó a funcionar como hecho consumado. Y acusa al Municipio que lleva adelante Juan Zabaleta de permitir funcionar (a la pandería) «en plena segunda ola de COVID» el local con gente que transporta mercadería sin barbijos ni guantes.

Cuando dice todo esto aparecen dos vecinos. Uno que graba con un celular y otro que lo señala re enojado y habla del abuso que hace Marisi que no deja trabajar a las vecinas en la panadería y le pide que diga la verdad, «que nadie le quiso prender fuego la casa», sigue la polémica y entonces se corta con buen criterio el conductor corta la transmisión para que no emitan escenas violentas.

