Gastronómicos unidos: Desde este sábado abrirán hasta las 00:00

A través de un comunicado, anunciaron los gastronómicos unidos: Desde el día sábado 12/06/2021, «volveremos a realizar nuestra actividad laboral con aforo interno, los 7 días de la semana y hasta las 00hs, con todos los protocolos necesarios para cuidarnos y cuidar a nuestros empleados y clientes».

(por Aldana Farinelli).- Gastronómicos unidos: Desde este sábado extienden su horario de atención. Los propietarios señalaron que tomaron la decisión «habiendo acatado y respetado todas las medidas y restricciones tomadas por el Estado Argentino para mitigar los efectos del Covid 19 luego de estos largos 15 meses de sostener a nuestros negocios y los puestos de trabajo».

Por ello, finalizado el DNU vigente este viernes 11 de junio y «entendiendo que el Estado Nacional no está en condiciones de poder ofrecernos una ayuda integral», desde el sábado trabajarán nuevamente hasta las 00:00.

Juampi Ragazzi, dueño de La Casa Bar (Santa Rosa 1099, Castelar), explicó: “Las medidas siguen siendo las mismas, viene variando entre Fase 1 que hacíamos solo de día y estuvimos una semana y esta Fase 3 reformada hasta las 19 hs que no sirve porque la gente sale de laburar mínimo a las 18 hs y a esa hora no se puede sentar porque a las 19 se tiene que ir”.

En este sentido advirtió que “si seguimos laburando hasta las 19 ya muchos van a tener que bajar la persiana”.

En su caso personal, el gastronómico consideró: “Yo ya perdí, porque volví a llamar a chicos que estaban trabajando para mi y los perdí, consiguieron otro trabajo, otra changuita, se desarmó un equipo de trabajo y eso es mas doloroso que todo porque que te falte plata es un montón, pero que se te desarme un grupo de trabajo es como que tenés que volver a empezar con los barman, los meseros, cocina, son equipos de trabajo que los fuimos buscando y encontrando a medida para nuestro bar”.

Aunque respecto a las nuevas restricciones no hay nada dicho, el emprendedor confía que se extienda el horario hasta las 23:00: “Sería un respiro gigante para bares y restaurantes, ayuda del estado no hubo, porque la realidad es que las Repro pedían puntos muy chicos que la verdad en este momento no tener deuda es imposible porque veníamos de la deuda pasada y la Repro no se te va a asignar”.

“Nosotros la primera pandemia la agarramos casi sin deuda, y nos golpeo tanto que cuando nos tocó de vuelta recién habíamos salido de la otra y la gente que no salió. Por eso es importante volver abrir hasta las 23 hs cuánto antes, por lo menos para empezar a mover el tema de deuda que cada vez son más”, reclamó.

En este sentido, lamentó: “Vamos a esperar las nuevas medidas, estamos para atrás, con mucha deuda, yo ya no pague ni luz, ni gas, alquiler este mes, no puedo, es imposible, estamos a un 10% de facturación, no se puede, la verdad que seguir así a este ritmo, yo creo que no puede seguir nadie”.

Por otra parte, Ragazzi se refirió al comportamiento de los clientes y destacó que vio “un cambio rotundo en la gente. Ya utilizan el tapaboca cuando va al baño, nadie se lo bien que decir, usa más los alcohol en gel en las mesas. Vemos mayor cuidado en la gente, la mentalidad cambió un montón en este año y medio de pandemia”.

Comunicada la decisión, los gastronómicos enumeraron las obligaciones que deben cumplir en los próximos días:

Alquiler de propiedad,

Sueldos de empleados,

Servicios generales e indispensables (energía eléctrica, gas, agua corriente)

Servicios complementarios (internet, telefonía, abono de sistemas, entre otros)

Seguros de responsabilidad civil, integral de comercio, de personal, ART obligatorio.

Honorarios por servicios contables.

Honorarios por servicios jurídicos.

Impuestos Nacionales: IVA, Ganancias y Bienes personales

Aportes previsionales (autónomos, monotributo)

Impuestos Provinciales: Ingresos brutos e Inmobiliario

Patentes

Impuestos Municipales: Seguridad e Higiene, Publicidad y propaganda, Utilización de Espacios públicos (mesas y sillas, carteles, etc), Licencias, ABL

Aportes y contribuciones patronales (Jubilación, obra social y sindicatos)

AADICAFIP

SADAIC

Planes de pagos por deudas contraídas 2020 (ARBA, AFIP, etc).

Planes de pagos de servicios adeudados 2020 (luz, gas, agua, etc)

Planes de pagos con proveedores (por cheques rechazados misma época).

Préstamos personales y a Tasas subsidiadas y no subsidiadas (adquiridos durante la PANDEMIA).

Gastos y obligaciones personales.

«Esperemos que nos sepan comprender y acompañar, así cómo nosotros lo hicimos durante todo este largo período. Estamos comprometidos y dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario para cumplir y hacer cumplir las medidas de protocolos para funcionar», finalizaron.

