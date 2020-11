Ituzaingó y Castelar explotaron de gente el primer sábado sin cuarentena. La avenida Santa Rosa, límite entre Morón e Ituzaingó, concentra la mayor cantidad de bares, pubs, pizzerías, heladerías, restaurants y parrillas para jóvenes y no tanto.

Ituzaingó y Castelar explotaron de gente el primer sábado sin cuarentena. Es el lugar preferido por la juventud, aunque alterna con un público mayor aunque en menos cantidad. Estos prefieren Martín Fierro, en Parque Leloir en Ituzaingó.

El último sábado fue el primero sin cuarentena y si bien los locales ya estaban abiertos desde el 23 de septiembre, el sábado 7 de noviembre de 2020 explotaron de gente con fila en la puerta para poder sentar como en el caso de The Laundry y Johnny B. Good.

Johnny B. Good, el dueño no quiere que hayan dudas a la hora de buscar cuál es el local. (Ponele un cartel)

Johnny B. Goog es una propuesta nueva que abrió el año pasado, a meses de que se declare la cuarentena y el cierre de todos los locales. Se las ingenió con delivery y take away, pero no era su idea y tuvo que empezar de cero para sostenerlo durante siete meses.

Puerta de Johnny B. Good

Abajo, el otro extremo de Jhonny B. Good también repleto de gente y fila esperando mesa.

Pero ahora, con la reapertura de los espacios al aire libre, hacen fila en la puerta para poder sentarse. Y también hubo fila en la puerta para comer las excelentes hamburguesas de The Laundry.

The Laundry: la vereda a pleno

The Laundry también tenía una fila en la puerta de 100 personas, no sé que tendrán las hamburguesas pero hay que ir a probarlas.

Fila en The Laundry

La Casa una linda propuesta con un excelente parque en una noche de más de 20 grados. Llenó y hubo gente esperando.

La Casa un bar con comidas rápidas ideal para comer afuera

Americos la rompió. También con gente haciendo fila para comer una pizza y tomar una cerveza. También hay hamburguesas y variedades de papas.

Americo, con un público más variado.

Al igual que en Castelar Centro, hay un Cheka pero en Ituzaingó sobre la avenida Santa Rosa. Lleno y con gente haciendo fila en la puerta.

Cheka Ituzaingó

Antares sobre la Avenida Santa Rosa en Ituzaingó. Cerveza artesanal y picadas para acompañar. No falla y llena siempre.

Antares, el local de cerveza artesanal también con gente en la puerta esperando sentarse

También tuvo gente en la vereda consumiendo sin sentarse. Pero todo con absoluta normalidad.

Vereda de Antares, concurrida

Taco’s el único restaurant de comidas mexicanas sobre la avenida Santa Rosa del lado de Castelar, Morón.

Taco’s está en una esquina y aprovecha mejor el espacio al aire libre

Todo el mundo conoce Don Sión el primer y pizzería de la Avenida Santa Rosa que marcó el camino cuando Castelar Centro explotaba. Salió a buscar un lugar tranquilo, donde fuera fácil estacionar, bajar, comer en la vereda.

La histórica pizzería Don Sión, pub y cervecería a la vez

Benicio, tranquilo, pero con gente esperando tipo “Mar del Plata en Enero”. Increíble, pero así se vivió el primer sábado después de la cuarentena de siete meses.

Benicio, la propuesta multigeneracional

El Temple, el bar de Ituzaingó más cercano a La Cucha de Castelar Centro. Bien de gente. Sin estallar.

El temple en Ituzaingó

Paul´s también abierto, obvio, y con una terraza fantástica habilitada

Paul´s sobre la Avenida Santa Rosa

Mi Gusto es más para llevar comer de parado en la vereda aunque tiene unas pocas meses. Esta pegado a Tiprendo que mucho n vende sobre la Avenida Santa Rosa.

Mi Gusto, empanadas, y Tiprendo, helados de primera.

La otra gran heladería sobre Santa Rosa está en la esquina de Sarmiento. Se llama Lucciano’s y comenzó hace dos años y tiene una gran variedad de gustos.

Una de las dos parrilla sobre la avenida Santa Rosa: Estancia Gaona, poca gente. La gente prefiere La Pava aunque es más cara. Pero tiene mejores comodidades.

Estancia Gaona

Parrilla La Pava con sillas en la vereda, en el garaje, en el patio y gente dentro de local, sí, dentro del local.

La Pava Parrilla Restaurant con fila en la puerta para ingresar

Acá se puede ver La Pava con gente dentro del Jardín de Invierno que tiene. La gente, entusiasmada.

La Pava Parrilla Restaurant con fila en la puerta para ingresar

Carlitos, la tradicional panquequería que se inició en Villa Gesell, quedó olvidada.

Carlitos. Vende panqueques dulces y salados. El sábado se lo olvidaron y prácticamente estuvo vacío.

Era de esperar un operativo de tránsito justo el sábado, cualquiera hubiera estimado la gran cantidad de gente que aprovecharía la noche.

Mc Donalds también funcionó, aunque no como antes de la cuarentena.

Mc Donalds, en Sarmiento y Santa Rosa, para los más chicos con mesas y sillas en el garage

El operativa de control sobre la avenida Sarmiento

