- Publicidad -

Furor: Vecina de Hurlingham creó un grupo de albañilas. Valeria es peluquera y manicura desde hace 15 años, también es Auxiliar docente y trabaja en una escuela secundaria hace 3 meses. Haciendo trabajos de albañilería en su casa quiso pedir ayuda con algunos datos que desconocía. Fue entonces que decidió impulsar “Mamá Construye”, un furor en redes sociales.

Furor: Vecina de Hurlingham creó un grupo de albañilas que dan consejos. En diálogo con Diario Anticipos, la hurlinghense señaló que “la idea del grupo surgió por una duda personal que tenía. Yo hago construcciones en mi casa porque mi marido no tiene idea de esas cosas y yo un poco tengo experiencia. Como no tengo a quien preguntarle se me ocurrió buscar un grupo que me pueda orientar”.

Fue entonces que Valeria se dio cuenta que no encontraba lo que buscaba y decidió hacer un posteo en Facebook convocando mujeres albañilas que quisieran formar una grupos para despejar dudas, dar consejos y, sobre todo, ayudarse entre todas.

“Lo que fue pasando fue sorpresivo, porque el grupo empezó a tener un montón de repercusión y encontré a muchas mujeres que hacían el mismo trabajo que yo, algunas de manera profesional, otras de manera amateur. Yo no soy profesional, me gusta hacer este trabajo y a la vez no me queda otra porque no tengo para pagarle a un oficial entonces como que empecé a hacerlo porque la situación me empujó a hacerlo”, expresó.

- SUSCRIBITE GRATIS -

La repercusión no tardó en llegar, incluso los medios se acercaron a Valeria para conocer sobre esta iniciativa que al día de hoy agrupa a 1300 participantes de distintos puntos de la provincia y hasta del país.

“Mamá construye” se convirtió en una plataforma de preguntas y respuestas acerca de cómo cambiar un cuerito de la canilla, colocar una membrana, arreglar una cortina, emparchar una rotura de una pared, levantar una habitación en una planta baja y otra en un primer piso. Entre muchas otras.

Furor: Vecina de Hurlingham creó un grupo de albañilas que dan consejos

“Las participantes ponen fotos, cuentan su historia personal, hay hombres que nos están ayudando y está muy bueno eso porque nos orientan a seguir. Este grupo empezó totalmente sin ningún tipo de búsqueda ni política, ni grupo feminista, ni nada que tenga que ver con eso, sino que más bien es un grupo de ayuda para mujeres”, aclaró la vecina.

De cara al futuro, la peluquera adelantó que se encuentra llevando adelante gestiones para pedir que desde el Municipio de Hurlingham reactiven los cursos de oficio que se ofrecían en los Centros de Formación hasta hace un tiempo.

“Yo no lo podía aprovechar porque tenía mis chicos chiquitos, pero la idea es pedir o tratar de hacer un movimiento que se escuche la voz de la mujeres odiando estos cursos de oficios que si bien muchas chicas lo usan para trabajar, hay otras que tenemos otro trabajo pero igualmente queremos aprender a hacer estas cosas bien con excelencia”, señaló.

Además, anticipó que tuvo una propuesta para armar un grupo de trabajo de mujeres “haciendo trabajos que están masculinizados. Se viene algo lindo para el grupo y hay muchas mujeres solas que por ahí tienen falta de trabajo y seria espectacular poder brindarle una herramienta de trabajo y ahí superará cualquier expectativa que yo haya tenido con el grupo”.

Y es que Valeria comenzó el grupo para responder a una duda personal y se convirtió en una ayuda para la comunidad dentro y fuera del municipio, con mujeres de otras provincias, e incluso países como Uruguay.

“Para mi es super loco lo que está pasando y estoy re feliz que podría aparecer esta propuesta de manera laboral y tengo muchas expectativas, pero no me quiero hacer ilusiones”, celebró.

Para las interesadas pueden ingresar al grupo en: https://www.facebook.com/groups/471854710579016 o en https://www.instagram.com/mama_construye/

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al whatsapp de la redacción haciendo click en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía twitter haciendo click en: @diarioanticipos