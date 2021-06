- Publicidad -

Hace un mes se supo que el Estado Nacional compró la Casa de María Elena Walsh, ubicada en Villa Sarmiento. Conocé la casa por dentro en esta nota y enterate de qué se tiene pensado hacer en el espacio.

(por Aldana Farinelli).- ¿Un museo?¿Conciertos?¿Una obra arquitectónica? Desde el Municipio evalúan las diversas opciones para este espacio y para que la comunidad pueda darle el mayor provecho. Conocé la casa con unas fotos imperdibles.

El secretario de Comunicación de Morón, Fernando Torrillate explicó que se encuentran en “un proceso de definición de dos aspectos”, el aspecto conceptual cultural, acerca de cuál va a ser el contenido de la casa, qué es lo que va a funcionar ahí adentro y en paralelo el proyecto arquitectónico.

“Van de la mano porque uno si piensa por ejemplo en hacer conciertos no va a tener todas salas chiquititas, si piensa en hacer un museo no hace falta un espacio grande”, explicó. La decisión la tomará el Municipio en conjunto con Nación, Provincia y Sara Facio, la última pareja de la autora y titular de la fundación Maria Elena Walsh.

- SUSCRIBITE GRATIS -

El objetivo es que la propuesta “sea lo más atractiva posible, el intendente nos pidió que el proyecto no fuera un proyecto exclusivamente de un museo, no queremos hacer un museo de la primera casa natal, o la primera casa donde vivió y sea simplemente que se va a recorrer, no porque le quitemos valor sino porque nos parece que ese espacio da para mucho más”, consideró el funcionario.

Respecto a la idea del museo, el secretario consideró: “Nos parece que eso puede ser una parte de la casa, pero que además puede ser un espacio que funcione con un atractivo, una convocatoria cultural con charlas, pequeños conciertos donde se pueda dar cuenta de la obra musical que tuvo María Elena”.

A la hora de llevar adelante el pedido, el intendente Lucas Ghi, pidió a quienes se están ocupando del proyecto que “sea un espacio lúdico,recreativo donde los jardines y los pibes de los colegios primarios o las familias puedan darse una vuelta y jugar y mimetizarse con el espíritu creativo de Maria Elena, sus personajes y demás”.

En este sentido reiteró: “que no sea un lugar que pasaste por un museo viste “acá esta la primera libreta”, obviamente es importante, pero que también ese espacio que es grande, porque el terreno debe ser poco más de 500 metros, la parte construida deben ser de la vieja construcción como 190 metros y además se puede edificar porque es muy sólida la construcción, que todo eso pueda ser usado donde puedas armar una charla, un espacio donde los chicos juegan entre el Brujito de Gulubu y la Tortuga Manuelita”.

“Que no sea un espacio simplemente para pasar y observar lo cual sintió es importante sino también para vivirlo, para regocijarse con ese espíritu creativo”, continuó.

Además el proyecto busca que se homenajee y se valorice el “espíritu político y social, la importancia que le dio María Elena Walsh a su vida, en cuanto al involucramiento de la mujer como protagonista de la historia, ha sido una persona que ha reivindicado mucho el rol de la mujer y desde ese lugar la queremos rescatar, no solo como la poetisa que fue, no solo como la figura que trasciende las generaciones y que sigue hoy formando desde sus canciones y sus poemas a los más chiquitos sino también como una militante política y social de la causa de las mujeres”.

Conocé la casa de María Elena Walsh por dentro

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al whatsapp de la redacción haciendo click en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía twitter haciendo click en: @diarioanticipos