- Publicidad -

Ituzaingó: Matan a una anciana en su casa luego de atarle las manos. La encontraron anoche, martes 25 de mayo, en la vivienda ubicada en la calle Gervasio Posadas al 1.300. La propiedad estaba revuelta por lo que se puede confirmar que los ladrones buscan objetos de valor escondidos.

Ituzaingó: Matan a una anciana en su casa luego de atarle las manos. Sin embargo, no se sabe si la anciana tenía o no tales objetos. Y aunque no se sabe si pudieron robarle objetos valiosos, la mataron.

El hallazgo se produjo a partir de un llamado al 911 que realizó un vecino que dejó de ver a la anciana y entonces pensó que podía estar enferma o quizás golpeada sin poder moverse.

Llegó el Comando de Patrulla y observaron que la puerta de ingreso estaba abierta y entonces hallaron el cuerpo sin vida de la

abuela, boca abajo, y con las manos atadas con pedazos de una sábana.

- SUSCRIBITE GRATIS -

La víctima fue identificada como Eleonora Dora Marinic de 88 años y vivía en Doctor Gervasio Antonio Posadas al 1300, casi en el cruce con Cadetes Argentinos.

Ahora se espera el resultado de la autopsia para determinar la causa de la muerte de muerte y también el peritaje de la casa para saber cómo lograron entrar y qué le robaron a la anciana. Y que sospechaban los ladrones que la ataron para forzarla a decir dónde escondía los objetos de valor como billetes en moneda extranjera y joyas.

Pero saberlo le llevará tiempo a la Justicia, sobre todo en estos momentos en que las restricciones tienen todos los juzgados con guardias y ninguno trabaja a pleno como llegar a conclusiones rápidamente.

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al whatsapp de la redacción haciendo click en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía twitter haciendo click en: @diarioanticipos