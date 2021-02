La curadora Mai Britt Guleng lo miró por años. Eso quería desde que llegó al Museo Nacional de Noruega, dejar algo resuelto: quién escribió la frase oculta en «El grito». «¡Solo podría haber sido pintado por un loco!», dice el reverso del cuadro.

Resuelto: Quién escribió la frase. Finalmente, la especialista llegó a la conclusión de que el autor fue el mismísimo Edvard Munch.

La curadora fotografió y analizó la pieza con rayos infrarrojos y si bien no se revelaron bocetos o sobrepinturas desconocidas, la inscripción se hizo más clara.

La conclusión es que Edvard Munch terminó asumiéndose el loco que no quería ser.

El autor había exhibido El grito por primera vez en octubre de 1895, en la galería de Blomqvist. Las críticas fueron muy duras.

Henrik Grosch, entonces director del Museo Noruego de Artes Decorativas y Diseño escribió que esta pintura mostraba que “uno no puede más considerar a Munch como un hombre serio con un cerebro normal”.

La Sociedad Estudiantil de Kristiana (hoy en día Oslo) convocó a una discusión sobre el tema, para seguir criticando su arte y lo demolieron.

El estudiante de medicina Johan Scharffenberg puso en tela de juicio la salud mental del autor diciendo que Autorretrato con cigarrillo “indicaba que Munch no era un ser humano normal”.

“Esto afectó mucho a Edvard Munch, que probablemente estaba presente esa misma tarde. Aún a fines de los años 1930, Munch recordaba una y otra vez este episodio«, escribió Alv Hagard Gustavsen, jefe de Prensa del Museo.

De hecho, la escritura en lápiz fue fechada inmediatamente antes o después de 1895, por lo que se estima que sucedió antes o después de la exhibición en Kristiana.

Sin embargo no fue hasta 1904 cuando repararon en la inscripción en una exposición en Copenhague cuando un crítico danés pensó que la había escrito alguien del público.

Munch se comparaba con Da Vinci y decía que así como el pintor florentino había estudiado la anatomía humana él intentaba diseccionar almas.

En El grito Munch retrató la angustia; en Muerte de un bohemio, el fin de la vida; en El beso y Amantes, la sensualidad; y en Melancolía, la soledad humana.

A Munch le preocupaba la herencia y las enfermedades familiares. Su abuelo y su padre padecieron melancolía. Su hermana Laura había sido internada en el Hospital Psiquiátrico Gaustad. Su madre y su hermana Sophie murieron de tuberculosis.

En 1892, Edvard Munch escribió en su cuaderno de apuntes: “Iba por la calle con dos amigos cuando el sol se puso. De repente, el cielo se tornó rojo sangre y percibí un estremecimiento de tristeza. Un dolor desgarrador en el pecho. Me detuve; me apoyé en la barandilla, preso de una fatiga mortal. Lenguas de fuego como sangre cubrían el fiordo negro y azulado, y la ciudad. Mis amigos siguieron y yo me quedé allí, temblando de miedo. Y oí que un grito interminable atravesaba la naturaleza”.

“La frase oculta de El grito puede leerse como un comentario irónico, pero al mismo tiempo como una expresión de la vulnerabilidad del artista”, interpreta Guleng.

Munch pintó cuatro veces El Grito. La primera versión se encuentra en el Museo Nacional de Noruega; otra se la quedó en mayo de 2012 el comprador que pagó 119,9 millones de dólares por ella; otras dos versiones se conservan en el Museo Munch de Oslo.

La versión de El grito del Museo Nacional de Noruega es la primera. En la parte posterior del cuadro, hay otra composición la cual Munch la desechó, dio la vuelta al lienzo y pintó El grito definitivo.

Esa primera versión fue pintada en 1893, con óleo, temple y pastel sobre un cartón de 91 x 74 cm. Se exhibió en la Galería Nacional de Oslo, hasta que esta sala debió cerrar sus puertas, tras el escandaloso robo de este óleo en 1994.

Cuando el Museo Nacional de Noruega reabra sus puertas en 2022, exhibirá El grito y Autorretrato con cigarrillo.

Munch falleció en la soledad el 23 de enero de 1944.

