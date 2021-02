Falleció el Bombero Voluntario Sub Oficial Luis Balsowski y fue velado hoy en Pache Hermanos, sede Morón. El deceso fue producto del maldito COVID-19. Luis era muy querido en el cuartel y hoy se realizó un cortejo de auto bombas en su memoria hasta el cementerio de Morón pasando por la puerta del Cuartel Central ubicado sobre Hipólito Yrigoyen.

El Bombero Voluntario Sub Oficial Luis Balsowski

Falleció el Bombero Voluntario Sub Oficial Luis Balsowski. «Nunca es fácil dejar ir a un hermano bombero. Nunca. Todas las muertes son pérdidas irreparables, pero en este caso, nos toca abrir la puerta y dejarte ir José Luis Balzowski. Sos el que sigue en la lista de los que nos están siendo arrebatados por este virus que golpea tan duro», escribieron los Bomberos Voluntarios de Morón hoy en su página Facebook.

Hoy durante la despedida los Bomberos Voluntarios de Morón

Y agregaron: «Nos es más difícil (dejarte partir), porque no solo es muy raro encontrar un incendio donde no hayas estado, también es muy difícil encontrar un problema en el que no hayas estado poniendo todo de vos para ayudar a cualquier compañero, y a cualquier persona».

El Bombero Voluntario Sub Oficial Luis Balsowski

El texto, se lamenta, y aclara: «No sabemos cómo se sigue con tu partida. Solamente podemos decir que vamos a tratar de ser mejores bomberos, mejores personas y a luchar mucho más contra el COVID-19, y así tratar de seguir el camino que siempre predicaste con el ejemplo. Que Dios te dé descanso eterno José Luis, y pronto consuelo a tus deudos».

El Bombero Voluntario Sub Oficial Luis Balsowski con algunos de sus compañeros

El 13 de enero, hace menos de 30 días, la comunidad de Morón perdía a Fabian Palma, hombre también cercano a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Morón ya que trabajaba en el SAME. Y le escribieron «desea tu descanso eterno y un pronto consuelo para tus deudos. Fabian falleció victima del COVID, el era dotación de las ambulancias del SAME Moron y vecino de El Palomar. Hoy, pasa a cubrir guardias desde el cielo».

