Alberto lo ve como un posible sucesor. Máximo Kirchner suma poder en el gabinete nacional. El titular de La Cámpora y candidato a presidir el justicialismo bonaerense sigue aportando cuadros para ocupar espacios en la toma de decisión del gobierno de Alberto Fernández.

Hay una regla política no escrita que indica que lo complejo no es decidir la salida de un funcionario sino juntar el caudal político para imponer un reemplazo. Máximo Kirchner suma poder en el gabinete nacional. Este es el escenario con la reciente ida de Guillermo Nielsen, quien dejó la conducción de YPF. Su lugar será para Pablo González, diputado que responde directamente a Cristina y Máximo. La relación no es nueva ya que era colaborador de la vicepresidenta desde los 90. Ya hay antecedentes de un recambio en favor del «kirchnerismo duro» cada vez que un funcionario de Alberto confirma que «no funciona».

Uno «propio» en cada lado

El otro caso fue el de la titular de ANSES, Fernanda Raverta que reemplazó a Alejandro Vanoli. Este último fue blanco de las críticas de propios y ajenos cuando en medio de la pandemia por coronavirus se vió a jubilados amontonados para el cobro de haberes en un contexto en el que todo el mundo debía estar seguro en su casa.

Al mismo tiempo, el rol de Raverta en el gobierno de Kicillof fue ocupado por Andrés «El Cuervo» Larroque, otro referente camporista. Tiempo después vinieron modificaciones en el área de Energía. En agosto arribó el diputado neuquino Darí Martínez para reemplazar al secretario de Energía, Sergio Lanziani.

Simultáneamente el área dejó de responder al Ministerio de Producción bajo la órbita de Matías Kulfas para quedar a cargo de Economía con Martín Guzmán, que es de las preferencias de Cristina Kirchner. Martínez fue uno de los legisladores de mayor lealtad hacia la actual vicepresidenta en tiempos del gobierno de Cambiemos y Mauricio Macri.

Un intendente del «núcleo duro»

El 11 de noviembre traería más cambios en la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat. Sale María Eugenia Bielsa, santafecina y peronista. En su lugar, un intendente ultrakirchnerista, Jorge Ferraresi, vicepresidente del Instituto Patria.

Máximo continuará buscando apoyos en las comunas de la mano de los intendentes para presidir el justicialismo. De esta manera tendría mayor volumen en la «lapicera» para el armado de las listas. El contexto, se sabe, será una vez más la de la polarización. De un lado el oficialismo con el Frente de Todos y por otro la oposición «dura» con Macri, Bullrich y Juntos por el Cambio.

El volumen de militancia de La Cámpora no es algo menor. En las columnas de cada 24 de marzo ante cada aniversario del golpe cívico militar de 1976, se ve una porción muy importante de militantes del espacio de Máximo, Larroque, Kicillof y Wado de Pedro. El hijo de la vicepresidenta buscará hacer valer ese componente para acordar con intendentes peronistas en territorio bonaerense, lugar que es, sin duda alguna, la madre de todas las batallas.

