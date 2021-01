Hoy viernes es la segunda protesta por el repartidor baleado. Es la segunda protesta por el repartidor baleado. Está será la segunda concentración de familiares y vecinos de Facundo Hambra, el joven repartidor de 22 años.

Flavia Hambra, la madrina de Facundo, escribió unas palabras para pedir solidaridad:

“Es la espera día a día, la impotencia que todo sigue igual. Justicia por él y por todos nosotros que vivimos expuestos día a día a robos.”

«Seas lo que seas, trabajes de lo que trabajes, aunque vayas a comprar, vayas a donde vayas, es un desafío volver a tu casa vivo».

«¿Porqué somos rehenes de estas personas que andan en la calle con tanta impunidad? Sigamos con los reclamos, con las marchas, pero todos los días, porque esto después pasa a ser un recuerdo y le pasa a otro y así sucesivamente. Propongámonos pedir seguridad en todos lados. ¿De que sirve que solo en la zona que vivís sea segura ? Somos ciudadanos libres y tenemos el derecho de andar en la calle sin miedo. Sabemos que esto se pudo haber evitado, pero las personas que debían trabajar en esto no tuvieron muchas ganas de hacer bien su trabajo ¿Porqué?«

!Facundo no era su hijo, porqué facundo no era su sobrino, porqué facundo no era su amigo, porqué para ellos facundo era uno más en hacer una denuncia. Evitemos estas cosas..y ponete en el lugar de cada persona!!!! #justiciaxfacundo«.

La Primera Protesta

19 de enero de 2020: Hubo una protesta sobre la Autopista del Oeste

Ayer repartidores de todas las empresas y locales y amigos del joven baleado en la cabeza Facundo David Hambra, cortaron la Autopista del Oeste pidiendo justicia y más seguridad. No hubo ni repuesta ni comunicado oficial. Como si se tratara de un problema de otro país.

Facundo David Hambra al que le pegaron un tiro en la cabeza para robarle la moto en Alvear y Medeiros. Ahora se se encuentra en coma inducido. Sufrió pérdida de masa encefálica. Durante la intervención quirúrgica no pudieron extraerle la bala.

Facundo David Hambra

Ayer compañeros cortan las calles Sarmiento y Santa Rosa en reclamo de seguridad.

Facundo David Hambra tiene 22 años, y al perder masa encefálica, tendrá lesiones de por vida.

Ahora corte en Autopista del Oeste

Pese al hecho policial. no hubo robo de por medio. Por lo cual la Justicia investiga un ajuste de cuentas por un escrache anterior realizado por Facundo David Hambra y sus amigos en la casa de un joven de Castelar Sur.

A Facundo David Hambra le habían robado una moto anteriormente y el rastreador satelital indicaba que estaba en la vivienda de Castelar Sur. Luego vino el escrache de Hambra y sus amigos y por último y la ejecución de ayer.

Facundo David Hambra

Facundo David Hambra en la vereda luego de ser valeado

El lunes por la noche fue la primera protesta en el cruce de las avenidas Sarmiento y Arias.

Esquina de Santa Rosa y Sarmiento protesta de motoqueros ayer

