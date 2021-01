Sucedió en Villa Udaondo. Roban dos casas quinta en Ituzaingó y amenazan a un niño. Fueron varios asaltos registrados ayer. Delincuentes armados entraron a dos domicilios. En uno le apuntaron con un arma a un nene de tres años. Sustrajeron efectivo y electrodomésticos.

Ocurrió al mediodía. Roban dos casas quinta en Ituzaingó y amenazan a un niño. Fueron cuatro personas que entraron por la fuerza a una de las viviendas ubicadas en Gómez Carillo al 4100. Ingresaron saltando el portón de entrada.

Luego de haber violado la propiedad, los malvivientes fueron directamente al interior. Allí estaba un matrimonio con su hijo de tres años a los que amenazaron para que les entregaran efectivo, tanto en moneda nacional como extranjera. También objetos de valor.

Posteriormente, los asaltantes treparon una pared y cayeron en la vivienda de al lado. Allí le sustrajeron la billetera y el teléfono celular a la propietaria del inmueble. Inmediatamente se dieron a la fuga en un Fiat Uno.

Personal de la Comisaría 3era de Ituzaingó de la Policía Bonaerense logró interceptarlos mientras intentaban escaparse sobre la colectora de la autopista con destino a Luján. Dos de ellos escaparon dejando atrás a sus compañeros. Los detenidos son Héctor Werbrouck, de 56 años y Sergio David Díaz, de 35. Entre los artículos robados tenían una consola Playstation, ropa y una mochila con 80 mil pesos en su interior.

Inseguridad en Ituzaingó: el testimonio de una de las damnificadas

Valeria, una de las víctimas, habló con el canal de noticias TN. Declaró que la zona ubicada en el complejo Los Robles “es un mini barrio cerrado con cuatro casas que están juntas”.

“Me sorprendieron al mediodía, cuando le estaba queriendo dar de comer a mi perro y veo que de la vivienda de enfrente, donde vive un matrimonio con un hijito, una familia divina, cruza una persona, un muchachito con un arma de fuego que me dijo ‘la plata o te mato’. Yo no lo podía creer”, declaró ante la prensa.

La mujer afirmó que “no tenía mucho dinero” por que recién se estaba acomodando en la casa. El asaltante le apuntaba por la espalda y le explicó que únicamente tenía la cartera en el baño.

Roban dos casas quinta en Ituzaingó y amenazan a un niño: la cercanía con la colectora es la clave para los asaltos

“Fue hasta ahí, me agarró la cartera, me sacó la billetera y me preguntó por el celular. Le dije que lo había dejado sobre la mesa ratona. Me preguntó si no tenía más plata, le reiteré que no tenía, que me acababa de mudar”, sostuvo la damnificada. Y explicó que “evidentemente los ladrones buscaban efectivo” como prioridad.

“A la tarde, cuando estaba volviendo de la comisaría, me llamó la actual dueña de la casa y me contó que la Policía fue a llevar mis documentos. Los habían dejado en un club de acá cerca, es decir, los descartaron en seguida”, agregó.

Una residente de la zona, afirmó que el barrio se volvió inseguro, debido a que en el último mes se produjo “una seguidilla de robos, uno detrás del otro” y que el lugar “tiene acceso muy rápido a la colectora”, de la Autopista Acceso Oeste.

“Es un desastre. Es bastante complicado porque es a cualquier hora del día. A la señora de la esquina le entraron a su casa a la madrugada; esto de ahora ocurrió al mediodía; a la vuelta, le robaron la rueda del auto a un hombre en plena tarde. No debería ser así”, concluyó.

