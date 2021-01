“A mi entender seguimos en la primera ola, lo peor no pasó”, consignó el intendente. Distrito turístico amenazado por el colapso sanitario ¿cuál es?

En pandemia, distrito turístico amenazado por el colapso sanitario ¿cuál es? Se trata de Tandil, gobernado por el radical Miguel Lunghi. El histórico jefe comunal afirmó que la capacidad de los hospitales y clínicas del distrito está por agotarse.

Tandil es uno de los municipios de Buenos Aires donde el COVID-19 pegó con fuerza. Su jefe comunal quiso obviar los protocolos dictados por la provincia, algo que generó la suba de casos. Actualmente, el distrito está muy cerca del colapso sanitario, algo reconocido por el propio intendente boina blanca.

Según declaraciones vertidas por Lunghi al portal Infoeme: “Las camas del hospital (municipal Santamaría) están cubiertas, hay dos libres en la Clínica Chacabuco y dos en el Hospital de Niños. A mi entender seguimos en la primera ola, lo peor no pasó”.

Libertad responsable

El alcalde se muestra preocupado ya que Tandil es un municipio que cuenta con temporada veraniega, actualmente complicada por su situación sanitaria donde hubo alza de casos por las fiestas.

“Puede haber un colapso del sistema en todos lados, no estamos muy lejos de eso. Creen que no hay contagio y sí lo hay. Nos tenemos que cuidar. Aunque estén al aire libre el barbijo no los salva. Libertad responsable es lo que necesitamos”, remarcó en la entrevista.

Lunghi, junto con otros intendentes, integró una reunión virtual encabezada por el gobernador Axel Kicillof para realizar de forma conjunta un análisis de la situación epidemiológica en los 135 distritos bonaerenses.

Actualmente Tandil está en la Fase 4 del DISPO (Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio) que decretó la Provincia. Recibió 450 dósis de la vacuna Sputnik V y espera una segunda tanda de 400.

Las consecuencias de la decisión del mandamás local en septiembre están a la vista. En ese entonces decidió que Tandil no sea parte del esquema de fases decretado por el gobernador para armar uno propio. Por esa desobediencia explícita, la comuna estuvo a punto de no obtener el Fondo de Turismo y Cultura. Finalmente entre ambos gobiernos hubo acuerdo y hubo protocolo.

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al whatsapp de la redacción haciendo click en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía twitter haciendo click en: @diarioanticipos