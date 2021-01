“Si la gente no entiende esto va a terminar en un caos”. Cansado de las guardias por COVID, renunció un médico en Entre Ríos (VIDEO). El profesional sanitario criticó la actitud de una porción gruesa de la población que “dejó de cuidarse en el peor momento”.

Se trata de Marcelo Lemus, un doctor que trabaja en el hospital. Cansado de las guardias por COVID, renunció un médico en Entre Ríos (VIDEO). El profesional tomó la decisión de dejar la guardia ante el preocupante incremento de casos por coronavirus. “Si la gente no entiende esto va a terminar en un caos”, explicó en un video subido a las redes sociales.

“La gente se sigue juntando, no tienen conciencia de lo que está pasando y la gente de Salud ya está cansada. Yo soy uno de tantos y no voy a seguir corriendo riesgos por los inconscientes y los irresponsables que no saben que esto es grave y es serio”, remarcó Lemus.

Un médico renunció a la guardia de un hospital en San José, Entre Ríos: "Esto va a terminar en un caos si la gente no entiende que debemos cuidarnos entre todos", expresó el Dr. Marcelo Lemus pic.twitter.com/Z64D9Qijb6 — C5N (@C5N) January 9, 2021

“Tengo 64 años y alto riesgo de contagiarme. En los balnearios hubo fiestas clandestinas. Uno se está matando para darlo todo y hay decenas de miles de jóvenes que no les importa la salud”, explicó al canal de noticias C5N. Lemus es monotributista, factura por hora, no contaba con nombramiento, tampoco jubilación ni obra social o vacaciones.

Riesgo alto y sueldo bajo

“Renuncié por la inconsciencia de la gente. Ponen en riesgo mi salud y no tengo ganas de morirme por el resto. Los colegas están agotados. Nosotros vivimos una pandemia muy tranquila hasta la apertura de la temporada. Yo entiendo a los jóvenes. Pero estamos viviendo una situación muy especial”, relató en una entrevista que otorgó a la FM de noticias Radio Con Vos.

“Creo que tengo el derecho a cuidarme. Nosotros somos monotributistas y cobramos 550 pesos la hora. Estuve 15 días aislado y no cobre nada. El gobierno juega con la necesidad. No me llamo nadie. Está claro cuál es el interés en la salud“, concluyó.

