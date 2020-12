El conductor de TN fue noticia. Echaron a Nicolás Wiñazki de un restaurante en El Palomar. El columnista de Jorge Lanata fue con su familia al restaurante “Graf Zeppelin” en Ciudad Jardín y el dueño no le permitió su estadía.

Ocurrió el pasado 9 de diciembre. Echaron a Nicolás Wiñazki de un restaurante en El Palomar. El periodista ingresó al establecimiento con familiares a la cervecerí aalemana ubicada frente a la plaza de Ciudad Jardín. “Hola, somos 8 para cenar”, dijo. De inmediato, quien lo atendió, el dueño del lugar, dijo: “No va a poder ser. Ya no sos bienvenido acá. Andate”.

Wiñazki es, a su vez, cliente del lugar y respondió “Pero toda mi vida vine a este lugar”. “Andate, no te vamos a atender más acá”, le retrucó el propietario. “Fue un feo momento. Estaba con mi esposa, hijos y suegros. Me quedé helado. No lo iba a contar, pero trascendió el hecho”, relató el periodista al sitio de TN.

El lugar, con muchos años en el distrito, tenía capacidad para atender a Nicolás y sus acompañantes. Pero el dueño, al reconocerlo, hizo uso del derecho de admisión. Su padre, Miguel Wiñazki hizo un descargo en Twitter al afirmar que los administradores del restaurante eran “Intolerantes y antidemocráticos”.

Graf Zeppelin reabrió el pasado 7 de octubre con protocolos de bioseguridad por COVID. “Los espacios al aire libre se encuentran habilitados. Te acercas a la barra, haces tu pedido, abonas, te llevas la bebida y te acercamos la comida a la mesa!. El menú lo podes encontrar como siempre en nuestro perfil y en la entrada. Mesas de máximo 4 personas. Está prohibido el ingreso a los baños por medidas protocolares. Se solicita el uso de tapabocas durante el tiempo que no se estén ingiriendo alimentos o bebidas, cuídate y cuídanos”, postearon en la red social Facebook.

