Las heridas sobre el caso continúan abiertas, por eso la madre de Miguel Bru le hizo un pedido a Kicillof sobre los restos de su hijo: le solicitó que incremente la recompensa para datos sobre lo ocurrido.

El gobernador bonaerense recibió a Rosa Schonfeld. La madre de Miguel Bru le hizo un pedido a Kicillof sobre los restos de su hijo. El joven estudiante de periodismo fue torturado hasta la muerte en una comisaría platense en 1993. Todavía sigue sin saberse adonde están sus restos. La mujer le pidió que suba el monto de la recompensa para quienes tengan información concreta.

“La última recompensa que había ofrecido el exministro de Seguridad Cristian Ritondo era de 200 mil pesos. Le pedí al gobernador Axel Kicillof si se podía aumentar esa cifra, le dije que para mi tenía que ser una cifra considerable para que sea una atracción para el otro (en alusión al eventual informante)”, contó a la agencia de noticia Télam la madre del estudiante de periodismo.

Justicia por Miguel

En la reunión también estuvo presente la diputada provincial del Frente de Todos, Florencia Saintout. “Le pedimos que pongan nuevamente las fotos de Miguel en las comisarías, y si puede hacerse una investigación especial sobre la desaparición más que nada, para saber ¿dónde está Miguel?”, explicó Rosa Schonfeld de Bru.

De acuerdo con los datos obtenidos en el juicio, Miguel fue secuestrado en Bavío, partido de La Plata, el 17 de agosto de 1993. De acuerdo con testigos y detenidos junto con pericias del libro de guardia, se pudo comprobar que Bru fue llevado a la comisaría entre las 19:00 y las 20:00 hs, adonde fue visto por última vez con vida.

Este juicio data de 1999. En ese marco se condenó a prisión perpetua al ex subcomisario Walter Abrigo, quien falleció en la cárcel y el sargento Justo López. Los cargos fueron por “homicidio y desaparición”. Por otra parte, fueron juzgados Domingo Ojeda y Ramón Ceressetto, ex comisario y ex oficial, respectivamente.

