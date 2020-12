Historia de la Mega 98.3 radio de puro rock nacional

¿Cuál es la historia de la Mega 98.3? Este año la emisora creada por el empresario de medios y periodista Daniel Hadad cumplió 20 años. Es la única FM dedicada al rock en nuestro idioma. Soda Stereo, Charly, Fito Páez, Catupecu Machu, Fabiana Cantilo y otros grandes del genero suenan allí.

La historia de la Mega 98.3 empieza a finales de los 90. El empresario de medios Daniel Hadad había concursado por la AM 710, licitación que finalmente consiguió para armar Radio 10. El ex conductor de “Hadad y Longobardi”, decía que era fundamental pensar en una audiencia de centroderecha dado que Mitre y Rivadavia (las principales emisoras de mayor audiencia) abarcaban un perfil progresista en materia de discurso ideológico, y que había un espacio no ocupado.

Daniel Hadad

Finalmente, en 1999 comenzaba sus emisiones logrando estar primera en audiencia por 16 años hasta que fue vendida a Indalo Media. En ese paquete estaba Mega 98.3, anteriormente llamada FM News, del mismo propietario. Hadad tenía contacto con músicos, deportistas, periodistas y políticos, con los que se relacionaba por temas de agenda. En el marco de una entrevista que el empresario y dueño de Infobae concedió a Revista Barcelona, relata que en una ocasión se acercó Nito Mestre con uno de sus discos en la mano y le contó a Hadad que ninguna FM masiva pasaba su música.

El objetivo: ir por el primer lugar

A principios del 2000, FM Rock and Pop gozaba de altos índices de audiencia y estaba primera con “¿Cuál es?” con Mario Pergolini. La selección musical estaba atada al rock en inglés con bandas como The Offspring, Metallica, Ozzy Osbourne, The Kinks y Green Day, entre otros. Había otro nicho sin atender, y Hadad pensó en la posibilidad de armar una radio compuesta por artistas nacionales.

Para elaborar un posible plan de negocios encargó una encuesta preguntando a públicos de diversas edades y niveles socioeconómicos si estarían interesados en la escucha de una FM con esas características. Los numeros dieron bien y eso hizo que el 24 de abril del 2000 empezara a sonar al aire Mega 98.3 con el lema “Puro rock nacional”, manteniendo a algunos locutores históricos hasta el día de hoy. Algunos de ellos son Pablo Bricker en la voz institucional y Carina Deferrari en “Megadelivery”.

Al mes de haber sido inaugurada desbancó a FM Rock and Pop y se ubicó primera con 15,03% de share. Contó con diversas estrategias: primero comenzó con locutores anunciando canciones y “vendiéndose” como emisora musical. Tiempo después sumó algunos programas y en el 2012 hicieron la mayor alteración de su historia: sumar rock internacional para disputar audiencia con Rock and Pop nuevamente. Mientras tanto continuaba con recitales en el “Megaparador” ubicado en sectores estratégicos de la costa argentina. También los “Megacusticos”, como el de Los Ratones Paranóicos.

El año en el que Mega no fué Mega

En el marco del programa “Nos conocemos bien” con Alejandro “Pollo” Cerviño y Tamara Petinatto, el recordado Juan Alberto Badía estuvo como invitado para anunciar la primera canción en inglés en la historia de Mega, se trataba del tema Hey Jude de Los Beatles.

De esta forma el esquema quedó planteado de la siguiente manera: el lema de la radio pasó a ser “La radio del rock” y emitía 70% de música nacional y 30% internacional. La estrategia se cayó por bajo rating y al año recuperaron el lema “Puro rock nacional” y con los contenidos musicales que funcionaron desde un principio.

Algunos de sus programas recordados fueron “A brillar mi amor” con Rolando Graña, “No se desesperen” con Martín Cicioli y “Dale” con Diego Ripoll, entre otros.

Actualmente las franjas de mayor audiencia están ocupadas por Juan Di Natale y Bebe Contepomi.

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al whatsapp de la redacción haciendo click en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía twitter haciendo click en: @diarioanticipos