Trabajadores de Clarín, La Razón y Página/12 al paro. El reclamo es salarial y en el caso del Diario Clarín, se suma el rechazo al trabajo presencial. Tras dos días de asambleas, los trabajadores de Clarín, Olé, La Razón y Revistas y Productos de AGEA, resolvieron hacer un paro la semana próxima.

Trabajadores de Clarín, La Razón y Página/12 al paro. La Comisión Interna de Clarín – AGEA informó que los días 10 y 11 de noviembre, las asambleas de trabajadores resolvieron rechazar el regreso al trabajo presencial dispuesto por el empleador, así como a las presiones a trabajadores para que accedan.

“Repudiamos la maniobra de la empresa, que tras la asamblea vespertina del martes y enterada de lo que allí se discutió, presionó a compañeros y compañeras para aceptar volver”, denunciaron los delegados, según el portal Infogremiales.

Además decidieron avanzar con un paro de actividades en coordinación con las luchas de otros medios: “Cese de tareas de 3 horas por turno la semana próxima y un paro de 24 horas la semana siguiente. Ambas fechas exactas serán precisadas por la Comisión Interna previa coordinación con otras asambleas del sector organizadas en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires.“

“La situación salarial es crítica. La empresa se niega al diálogo y a la negociación. No nos queda más opción”, agregaron.

Y el problema es extensivo a otros medios, por lo que articularán las luchas: “Valga aclarar que, para el caso, Infobae ya dio vouchers de 5.000 pesos en supermercados y sumó 10.000 pesos a la sumas fijas establecidas por la paritaria. Y que dicha instancia sólo establece pisos, no techos.“

Paro de Página/12

El 9 de octubre, la Comisión Interna de Página/12 del Sindicato de Prensa de Buenos Aires presentó a la empresa del Grupo Octubre un pliego de demandas básicas y urgentes que “incluían pedidos de recomposición salarial para todos los trabajadores y trabajadoras, incluyendo a quienes facturan por sus notas; una serie de reencuadres y recategorizaciones para compañeros que figuran contratados en categorías distintas a las de las tareas reales que ejercen; un bono por teletrabajo -que ha transferido los costos de servicios a les trabajadores-; y algunas reivindicaciones de género expresadas en el reconocimiento de licencias y protocolos especiales”.

“A más de un mes de ese pliego surgido de la asamblea, la empresa no sólo no ha dado ninguna respuesta a esos pedidos concretos, sino que en los últimos días anunció que recurrirá nuevamente a la excusa de la no homologación del ‘acuerdo’ paritario para no pagarla. Y que, en cambio, abonará magras sumas fijas ‘a cuenta’ de ese trámite administrativo. Así, lo que percibiremos serán salarios por debajo de la línea de pobreza”.

“Frente a esto, reforzamos el plan de lucha y volvemos a hacer un paro de 48 horas. Recibimos sus adhesiones y su solidaridad en [email protected]”, expresaron desde la Comisión Interna.

Aclaramos que a su vez, mañana, 14 de noviembre, el diario Página/12 no saldrá a la venta.

El Diario Perfil de Jorge Fontevecchia a punto de cerrar

El 28 de octubre adelantamos que podía darse el cierre del Diario Perfil. También de expresión. El diario apareció por primera en 1998 y fue el primero en formato digital de Argentina. Luego, pasó a editarse en papel y el primer número salió a la venta el sábado 8 de mayo de 1998 y vendió 80.000 ejemplares.

Pero actualmente, octubre de 2020, arrastra un conflictos con los redactores que ya lleva cuatro meses luego de que la empresa reforzara sus exigencias laborales y anunciara que no iba a pagar el Salario Anual Complementario.

(por Andrés Llinares).- El Diario Perfil paga $75 la hora a los colaboradores permanentes según el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. La misma organización gremial señala que Editorial Perfil cortó todos los pagos de coberturas de salud.

Entre los responsables, la Comisión Interna no sólo cuestiona a Jorge Fontevecchia, también a Gustavo González, Presidente y CEO de Editorial Perfil.

Gustavo González, Presidente y CEO de Editorial Perfil.

Agustín Colombo, Delegado del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, advirtió “a nosotros no nos pueden engañar con columnas antigrietas y contratapas sobre la ética kantiana. Para escribir sobre eso hay que ser coherente con lo que se hace” y luego agregó: “La única verdad es esta: como intentaron hacer en 2002, Fontevecchia y González quieren cancelar el Estatuto del Periodista y convertir nuestro oficio en un hobby, un pasatiempo. Necesitamos evitarlo. Por el bien de quienes trabajamos en Perfil y por el bien del gremio”.

Y cerró con algo muy común en las empresas periodísticas, las primeras en castigar el trabajo informal: “A mí, un simple colaborador, me dejaron a cargo de policiales por un mes y me adeudan dos facturas, emitidas en febrero y marzo. Para exigir, están a la orden del día. Para cumplir, te invitan a que mandes carta documento, que ya lo voy a hacer”.

¿Como nació el Diario Perfil?

Como una alternativa a las voce de Clarín y La Nación, Jorge Fontevecchia, pensó que había lugar para un tercer diario en la Ciudad de Buenos Aires.

Lanzó su primera edición el 31 de mayo de 1998, pero cerró tres meses después, el 31 de julio de 1998. Se publicaron solo 84 números.

¿El argumento? La baja en las ventas y la poca publicidad privada en el medio.

Fue un cierre escándaloso y veremos porqué.

Frente al cierre, el 31 de julio de 1998, en el último ejemplar, en un editorial titulado “Hasta Pronto”, el director explicaba los motivos del cierre pero anticipaba “volver a lanzarlo en un futuro más propicio”.

El escándalo comenzó cuando redactores de prestigio contratados tres meses atrás, confirmaron que Jorge Fontevecchia les había aseguró que su editorial podía sostener el proyecto a lo largo de por lo menos dos años a pérdida.

Como a los tres meses cerró, la redacción tomó la sede del diario, propiedad privada de Jorge Fontevecchia, en reclamo de los haberes adeudados. Y encabezaron la toma los columnistas destacados, entre ellos Mempo Giardinelli, Luis “Pirincho” Majul, Beatriz Sarlo, Jorge Greco, Carlos Ulanovsky, Laura Batkis, Thomas Abraham, Jorge Omar Novoa, Gerardo Rozín y Pepe Eliaschev.

De un personal de 257 personas, 85 fueron reinsertadas en otras publicaciones de la Editorial Perfil y 171 recibieron una indemnización en cuotas hasta febrero de 1999. Jorge Fontevecchia aseguró que “nadie pagó antes tanto de indemnización como pagó esta empresa”.

¿Cuándo relanzó Jorge Fontevecchia el Diario Perfil?

En 2005, Jorge Fontevecchia relanzó el Diario Perfil pero solo como periódico dominical. El primer número del relanzamiento fue el 11 de septiembre de 2005, siete años después del fracaso de 1998.

Y en 2007, comenzó a venderse también los sábados.

Participaban periodistas como Jorge Lanata, Jorge Castro, Magdalena Ruiz Guiñazú, José Ricardo “Pepe” Eliaschev, Gonzalo Bonadeo, Miriam Lewin, Tomás Abraham y Víctor Hugo Morales.

Incorporó como novedad el “Ombudsman del Lector” una figura instituida en Europa y que tiene como responsabilidad defender al lector y hacer respetar el Código de Ética. Sin embargo, el código de ética lo escribe el propio diario y no participan los lectores.

En 2016, el Diario Perfil volvió a entrar en crisis. La empresa decidió no pagar el aguinaldo ni los aumentos y abonar los sueldos en cuotas.​

Mágicamente, para mayo de 2017, superada esa crisis económica sin que se sepa como, el Diario Perfil lanzó una edición para la Provincia de Córdoba.

Agustino Fontevecchia, director ejecutivo de la editorial, aseguró que la nueva publicación “busca análisis, columnistas, investigación periodística y una posición independiente”, proyecto similar al que lleva adelante The Washington Post.

Y actualmente, octubre de 2020, hace cuatro meses que viven en conflicto laboral con la redacción. Y hoy se encuentra de paro en la redacción.

Comunicado de hoy de SiPreBa.

