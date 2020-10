¿Quién es la Vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca? Su nombre compreto es Cecilia Todesca Bocco y es economista. Formó parte del nacimiento del Grupo Callao, el espacio de pensamiento peronista liderado por el actual presidente Alberto Fernández.

¿Quién es la Vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca? Se trata de una persona de absoluta confianza del Jefe de Estado. Tiene 49 años y viene de una familia peronista. Su padre, Luis Bocco, fué sociólogo y fue un integrante de Montoneros. Murió en la Masacre de Campana en 1975 a los 27 años.

Luis sospechaba que podía llegar a tener un final trágico. Por ese motivo realizó un pacto con su mejor amigo, Jorge Todesca quien en aquel entonces era parte del peronismo revolucionario. El convenio de palabra, esos que a veces valen más que un contrato firmado, implicaba que si Luis era asesinado era Todesca el que tendría que cuidar a sus dos hijos y a su famlia.

Tras el fatídico hecho su madre, Alicia, formó pareja con Jorge Todesca quien era por ese entonces dirigente de la Juventud Peronista y ligado a la función pública años después. Adoptó a Cecilia y a sus dos hermanos, razón por la cual la funcionaria cuenta con ambos apellidos. Cecilia y su familia pasó toda su infancia en el exilio en México.

Todesca en el exilio

“El exilio no fue traumático: hice toda la primaria ahí y me adapté muy bien. De hecho, me costó volver. Cuando mis padres decidieron regresar a la Argentina, yo tenía doce años y me parecía un lugar de gente que hablaba con un tono muy altisonante (además yo hablaba con tonada mexicana, por supuesto), pero tenía 12 años y no estaba en condiciones de disputarles esto a mis padres. Pero mi mamá me decía para convencerme: vas a poder viajar sola, los helados no son bochitas; son los helados más grandes del mundo y los bañan en chocolate y se usan minifaldas, “no sabés cómo se visten las chicas en Buenos Aires”, relató la funcionaria a Página/12.

La Vicejefa de Gabinete completó sus estudios como Licenciada en Economía en la Universidad de Buenos Aires. También como Mágister en Administración Pública en la Universidad de Columbia en Nueva York. Desempeñó labores con Mercedes Macó del Pont en la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo y posteriormente en el Banco Central.

Grieta en casa

Tanto Cecilia como su padre adoptivo tuvieron distintas ideas en materia política. Jorge fue parte del gobierno de Macri como representante del INDEC y por lo tanto integró el gobierno de Cambiemos. Ella asumió el 10 de diciembre de 2019 designada Vicejefa de Gabinete por Alberto Fernández.

Todesca Bocco junto a Alberto Fernández y Santiago Cafiero en una reunión del Grupo Callao

Sobre estas visiones, Cecilia destacó: “Él estaba muy orgulloso de mí, yo de él y nos matábamos. A veces digo en chiste: “yo viví adentro de la grieta”. Como en muchas familias argentinas, había posiciones diferentes y hubo distinto tipo de momentos. Mi padre era muy honesto, con una vocación fenomenal para le gestión pública y algunas de las cosas que me disputaba me parecía que correspondía escucharlas y otras no porque eran de orden ideológico.”

Todesca: “No vamos a devaluar”

El pasado 25 de octubre declaró que el gobierno que integra no busca devaluar la moneda. “No vamos a devaluar; si devaluás y sacás los controles eso es Mauricio Macri” sostuvo en una entrevista con el diario Clarín.

“Liquidás la brecha cambiaria si devaluás y si sacás todos los controles y si sacás todos los controles, eso es Macri que tampoco funcionó. Fueron 20 meses sin regulación en el mercado cambiario en la Argentina y no solo retomó niveles de endeudamiento que hacía años que no veías, sino que tuvo que terminar pidiéndole plata al FMI porque generó una crisis de balanza de pagos”, concluyó.

