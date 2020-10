Netflix sobre María Marta García Belsunce: habló un familiar en Radio Del Plata. Juan Hurtig, hermano de la víctiuna, brindó una entrevista a la histórica emisora. Dijo que la gente del sistema de streaming se contactó con ellos para que la gente pueda conocer la historia.

Netflix sobre María Marta García Belsunce: habló un familiar en Radio Del Plata. “Sabemos que es una productora seria y confiamos que lo harán bien. Nos parece importante que nosotros estemos para que la gente vea y escuche a las dos partes. También a la fiscalía y la justicia junto a algunos periodistas.”, señaló Hurting a Martín Aragón en su programa.

“Pablo Duggan fué uno de los pocos periodistas que leyó la causa. Rolando Barbano nunca lo hizo y va a estar en este documental. Ese es el miedo que tengo, que sigan mintiendo, pero espero que el documental ponga la contraparte de lo que esté mintiendo con lo que decía en el expediente. Tenmos fe en que sea algo interesante para la gente”, señaló.

Netflix sobre María Marta García Belsunce

El material estará disponible en la plataforma a partir del 5 de noviembre en la categoría “Documentales”.

El asesinato de María Marta García Belsunce tuvo lugar el 27 de octubre de 2002, es decir, hace 18 años. Los familiares pensaron que se trató de un accidente y que la mujer tropezó y se golpeó con una canilla. La causa afirmaba que María Marta fué asesinada con 5 tiros en la cabeza. Por ello fué encarcelado Carlos Carrascosa con cadena perpetua y luego absuelto por la Corte Suprema de Justicia.

Sobre esto Hurtig, destacó: “Fueron 18 años bastante duros, tristes por momentos, sin tratar de perder la alegría por que la vida tiene que continuar. Los chicos crecen y hay que acompañarlos y contenerlos. Esto dejó mucho daño, en especial lo que hizo la justicia o parte de la justicia”.

“Así como está la maldita policía, también está la maldita justicia. Se murió mi cuñado Guillermo, mi madre, era un sol de ser humano y fue todo bastante duro”. Acto seguido y tras decir esto, Hurtig se quebró al aire.

Documental Netflix García Belsunce: Maldita justicia

“Acá hay un tema importante. Justo tres meses antes del asesinato, las investigaciones de los homicidios en la Provincia de Buenos Aires los hacían los jueces con la ayuda de la policía. Eso eran millones en presupuesto que ambos se llevaban para esto. Tres o cuatro meses antes se forma la Procuración General que fueron los que empezaron a quedarse con este dinero. Allí hay fiscales que son una verguenza, que agarraron a abogados queno sabían nada y los pusieron a investigar homicidios”, apuntó.

El hermano de María Marta acusa a los abogados por que no pidieron autopsia en el momento debido. Apuntó a Diego Molina Pico, el fiscal que investigó. Presenció el velatorio de Belsunce sin ser amigo ni familiar, algo que cayó muy mal en la familia.

Horacio García Belsunce, hermano de la víctima.

“Los medios se encargaron de decir que era amigo de la familia. Cero. Vino por que nosotros lo llamamos por las dudas que teníamos. El tipo estuvo a medio metro del cuerpo de nuestra hermana en el velorio”, dijo Hurtig.

“Molina Pico fué financiado por la Procuración General. Decidió bancarlo y armaron un plan de prensa, operaciones en todos los medios. Allí dijeron que le habíamos pegado la cabeza con La Gotita, que tiramos la bala y el pituto y demás mentiras, cuestión que la gente dijera “mirá que bien la Procuración” Esto es parte de la Maldita Justicia. Hay justicia intachable y honorable que fué la que nos absolvió“, completó.

La desmentida de “La Gotita”

Hurtig desmintió una versión que parte de periodismo sostuvo durante años: “Lo del pegamento salió en todos los diarios del país. Fué tapa de Clarín el 9 de Mayo de 2003. En La Nación también salió. Hacían referencia a los agujeros de las heridas que fueron tapados por nosotros y hablaban de una complicación familiar en relación a nosotros. Es mentira. Las pericias afirmaron que lo unico que había era ciano que es un químico de la tintura de pelo que usaba María Marta”.

“Cuando salió absuelto Carrascosa salió una letrita pequeña. Estuvieron años haciendonos pelota y vendiendo con mentiras”, marcó con indignación.

Documental Netflix García Belsunce: El “pituto”

Casa de García Belsunce

“Yo no me confundí una bala con un portaestante. Es otra mentira de los malditos periodistas a la gente. Yo lo que encontré no era una bala, sino un plomo deformado que se asemejaba a un portaestante. No fué como dicen. Lo tiré por que pensé que no era algo importante y cuando dudé lo dije, sino nadie se hubiera enterado por que cuando lo hice estaba sólo. Por eso se entera la justicia de que hubo un pituto”, aclaró.

“Lo busqué nueve horas con mi amigo Fernando Aragón y se lo puse en la mano al fiscal, que me preguntó que era, para lo cual tuvo que llamar a un perito balístico. Me condenaron por eso a tres años y medio de cárcel diciendo que había hecho desaparecer pruebas importantes para la investigación, algo que es una locuta por que lo encontré y lo puse a disposición del fiscal, al cual no se le cayó una idea”.

Hurtig aclara que tuvo que sacar ese pedazo de metal entre excrementos y que el lo proporcionó a la justicia.

Lo que dijo el fiscal y los entregadores en el country

Netflix sobre María Marta García Belsunce

“Molina Pico no dió ni la cara. No apareció en mi juicio. No estaba. Había otro fiscal, fué una vergüenza nuestro juicio por que no hubo una sola prueba y nos condenaron. El día de mi supuesta absolución hice ir a mis cuatro hijos y nos condenaron. Ahi nos mandaron presos derecho, sin vueltas”.

El periodista entrevistador hizo pública una acusación: apuntó contra Nicolás Pachelo, señalándolo como principal sospechoso. Pachelo quien fué vecino en ese momento del country Carmel. También dos guardias de seguridad “De apellidos Glenon y Ortiz que están muy complicados”, señaló Aragón.

“Estoy seguro de que Pachelo mató a mi hermana. Creo que hubo un grupo de gente que robaba en el country. Pero pasaron 18 años. El investigador que contratamos nos dijo que si la justicia iba por la investigación buscando la línea de Pachelo, Glenon y Ortiz, los encarcelaban a los 10 minutos. Dejaron pasar mucho tiempo, va a ser dificil levantar el ADN que es de ellos. Se llevaron las muestras en cajas de zapatos, no se como el animal de Molina Pico sigue en la justicia argentina y el 90% de la gente cree que es un genio”, afirmó en caliente Hurtig.

Hay un testimonio de un empleado de una estación de servicio cerca de Carmel según el periodista. “Eso también está en el expediente. Había tres testigos, de los cuales uno está muerto. Hasta ese momento todos pensábamos que se trataba de un accidente. Antes de que llegue Molina Pico llegó Pachelo a la estación de Servicio y les preguntó a estos testigos si sabían algo sobre la mujer que mataron en el country, cuando nadie sabía de tal hecho salvo el asesino. No habló de accidente sino de asesinato”.

Carmel: ¿Quién mató a María Marta? Trailer de Netflix

