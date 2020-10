El Aeropuerto de El Palomar por ahora seguirá sin operar. Ayer, a través de una carta al Ministro de Transporte la ANAC le informó que el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza es el único habilitado en el AMBA.

El Aeropuerto de El Palomar por ahora seguirá sin operar. “El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza es el único donde se han adaptado medidas y procesos con el fin de atender la mentada demanda en condiciones de seguridad”, le informó la ANAC a través de una carta con fecha de ayer al Ministro de Transporte Mario Meoni.

La inhabilitación para vuelos comerciales es por no tener la infraestructura requerida y así cumplir con los protocolos vigentes en la lucha contra el COVID-19. La aeroestación no se cerró.

Tanto Infobae, La Nación y Clarín que apoyan la reapertura hoy salieron con notas destacando que no fue habilitado. Lo cierto es que no fue habilitado por no cumplir los protocolos de seguridad con respecto al COVID-19. Una vez que se declara nula la pandemia, el Aeropuerto volverá a abrir.

Pero bajo la actual pandemia, el Organismo Nacional de Regulación de Aeropuertos (ORSNA) le comunicó a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) ayer que el Aeropuerto de El Palomar no tiene el espacio suficiente ni dentro ni fuera para cumplir el distanciamiento social por lo tanto, limita los vuelos y su cantidad.

Pese a la noticia, el 16 de octubre la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) reglamentó la reanudación de los vuelos regulares de cabotaje, con el establecimiento de los requisitos a cumplir por parte del Ministerio de Salud, por las líneas aéreas para obtener autorización para realizar sus operaciones de cabotaje.

Si bien Jet SMART había presentado su programación de vuelos para operar en Buenos Aires desde El Palomar, la notificación recibida por la línea aérea ayer, 23 de octubre de 2020, indica que la “Autoridad Aeronáutica aprueba a la empresa JET SMART S.A. la programación solicitada conforme el siguiente detalle y sujeto a la factibilidad horaria, operando el punto Buenos Aires desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini” de Ezeiza (EZE)”.

Organismo Nacional de Regulación de Aeropuertos (ORSNA), regulador del sistema nacional de aeropuertos, definió un ‘Corredor Sanitario Seguro’ conformado por aeropuertos que implementan protocolos y controles aprobados por Comité Aeroportuario COVID-19 Nacional.

Y no entró El Palomar. Pero sí el Aeropuerto de Ezeiza con 20 veces más capacidad.

Obviamente las empresas de aviación necesitaban presentar protocolos bajo las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación. Y la Autoridad Nacional de Aviación Civil, será la encargada de autorizar las operaciones, con la conformidad de las Gobernadoras y Gobernadores de Provincias y del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Pero se olvidaron de Organismo Nacional de Regulación de Aeropuertos (ORSNA) que es el organismo que no regula los vuelos, sino los aeropuertos. Así funciona la democracia estatal, multiplica organismos y ahora están en tensión: ANAC, ORSNA y el Ministerio de Transporte.

A su vez, los intendentes de la región se vieron frustrados ya que deseaban la reapertura del Aeropuerto de El Palomar: Juan Zabaleta (Hurlingham), Lucas Ghi (Morón), Alberto Descalzo (Ituzaingó), y Diego Valenzuela (Tres de Febrero). Los cuatro juntos dialogaron con Mario Meoni en la sede del ministerio de Transporte de la Nación.

Los cuatro intendentes de la Región con el Ministro de Transporte de la Nación.

Y Mario Meoni les prometió que abriría. Pero El caso del Aeropuerto de El Palomar no avanzó.

Si se mantiene la decisión, las dos compañías deberían mudarse a Ezeiza y, claramente, una de las claves del negocio, es el ahorro en los costos aeroportuarios, la cual se vería afectada.

Lo cierto es que la infraestructura del Aeropuerto es mínima, y siempre se la explicó porque allí operaban empresas low cost.

Aunque los vecinos se quejan, muchos otros no sólo obtuvieron trabajo sino que en vez de desplazarse hasta el Aeropuerto Metropolitano Jorge Newbery, iban hasta El Palomar para tomar un vuelo de cabotaje.

Ayer, la Administradora Nacional de Aviación Civil, Paola Tamburelli se reunió con los representantes y titulares de las líneas aéreas nacionales para formalizar el reinicio de los vuelos. Asistieron directivos de Aerolíneas Argentinas, Andes Líneas Aéreas, Flyest, American Jet, Flybondi, Jet-Smart e integrantes de cámaras de compañías aéreas.

En la reunión se adelantaron y explicaron en detalle los términos de la reglamentación emitida hoy sobre la operación doméstica, estableciendo los procedimientos de programación horaria. Además, la Administradora Nacional hizo especial hincapié en la obligatoriedad de implementar protocolos sanitarios coordinados con los establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación en todas las fases del vuelo, la aprobación previa de cada operatoria por parte de la Autoridades provinciales y el cumplimiento de las condiciones sanitarias establecidas.

Por su parte, Aerolíneas Argentinas puso a disposición del resto de las empresas el Protocolo Sanitario aprobado que la línea de bandera viene aplicando durante el tiempo de operatoria restringida.

La resolución publicada hoy establece adicionalmente que los servicios de tránsito aéreo requerirán la autorización de la ANAC para aceptar el plan de vuelo, que se encontrará sujeta al estricto cumplimiento de las normas, condiciones y protocolos específicos.

Cabe mencionar que, en el marco de esta apertura de la actividad aérea, los operadores de transporte están obligados a extremar activamente los recaudos para prevenir de la propagación del coronavirus COVID-19, cumpliendo todas las medidas y recomendaciones para los pasajeros y poder brindar las mejores condiciones de seguridad y salubridad.

