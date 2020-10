Escándalo: legisladora radical pidió “Falcon verde” para Grabois. Se trata de Patricia De Ferrari, legisladora cordobesa de la UCR en Juntos por el Cambio y vicepresidenta del Comité Provincia del espacio boina blanca.

Escándalo: legisladora radical pidió “Falcon verde” para Grabois. La dirigente del centenario partido realizó las repudiables declaraciones el mismo día en el que Abuelas de Plaza de Mayo cumple 43 años y Estela de Carlotto llega a los 90 años.

(por Santiago Alonso).- No es la primera vez que representantes del partido que alguna vez supo nuclear a Raúl Alfonsín e Hipólito Yrigoyen tienen expresiones de odio ante sus adversarios políticos. En marzo de este año el ex concejal de la UCR-PRO Julio Carballo, afirmó que la cuarentena “tenía que hacer una limpieza étnica”.

Carballo había expresado: “Yo, por mí, que (el coronavirus) se queden en La Matanza y le haga honor al nombre, con 5 o 6 millones de negros menos, de peronistas menos, de planes menos. Capaz este país arranca”.

El tuit que llamó a la indignación

En un sentido similar, De Ferrari hizo referencia a Juan Grabois, referente de la CTEP, y publicó en sus redes sociales: “Falta mucho para que aparezcan los Falcon verdes para “impartir” la justicia a la medida ideológica de Grabois y compañía?”, afirmó la legisladora radical en Twitter.

De inmediato los dichos (expresados en el Día Nacional del Derecho a la Identidad) fueron repudiados por los lectores y el mensaje (ahora eliminado) se viralizó con el hashtag #PatriciaRenunciaYA.

De Ferrari publicó disculpas afirmando que su tuit fué sacado de contexto ante la reacción que generó en internet. “Con motivo de un último tweet de una serie que publiqué, y borré al ver que era mal interpretado. Quiero dejar en claro que el sentido no fue el que le atribuyen. Siempre he repudiado la dictadura, y las violaciones a los DDHH. No fue clara la redacción y pido disculpas x ello.”

Por ahora el presidente del partido que conformó el macrismo, Alfredo Cornejo no formuló ninguna declaración al respecto. Tampoco lo hizo Mario Negri, titular del interbloque Juntos por el Cambio.

Durante el golpe cívico-militar iniciado en marzo de 1976, los grupos de tareas utilizaban los Ford Falcon verde para el secuestro y posterior tortura y desaparición forzada de personas en contexto de un plan sistemático de terrorismo de Estado.

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al whatsapp de la redacción haciendo click en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía twitter haciendo click en: @diarioanticipos