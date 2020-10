Venden Subway Hurlingham luego de 6 años de actividad. La cadena de comida chatarra Subway de Hurlingham está a la venta. Ubicada sobre la avenida Arturo Jauretche 1.002 de ese Municipio, el local ya no vende como en otros tiempos, lo que es obvio.

Venden Subway Hurlingham luego de 6 años de actividad. El monto total es de $1.500.00 (un millón quinientos mil pesos) lo que lo hace accesible, más aún teniendo en cuenta que el actual titular ofrece financiación.

A su vez, los actuales propietarios aseguran que la venta anual es de $ 4.800.000 y la ganancia en 12 meses de $ 960.000. O sea, $80.000 cada treinta días.

Subway Hurlingham tiene 4 empleados y el local un total de 80 metros cuadrados.

La franquicia está concentrada en el Área Metropolitana y tiene locales en Villa Gesell y Mar del Plata. También en el interior del país. Pero no le pasa cerca ni a McDonalds, ni a Burger King, ni a Mostaza, especializados en hamburguesas.

La cadena la inició en 1965 Fred Deluca luego de terminar la la secundaria en Bridgeport, Connecticut, EE.UU. y el objetivo siempre fue la venta de sandwiches de forma rápida.

Los gustos son variadísimos: Melt, Cordon Bleu, Carne y Queso, Criollo, Club, Pollo Teriyaki, Roast Beef, Atún, Italiano BMT, Pechuga de Pollo, Jamón, Pavo, Deleite Vegetariano, Suprema e Italianísimo. También hay ensaladas y desayunos.

Actualmente, el local tiene servicio de delivery, take away y mesas con sillas en la calle. Pero de todos modos, no asegura un lto rendimiento en época de pandemia y crisis económica.

