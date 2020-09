Murió Quino, el creador de Mafalda, a los 88 años. El artista gráfico se llamaba Joaquín Salvador Lavado, conocido como Quino, falleció a los 88 años está mañana. Saltó a la fama por sus tiras humorísticas y por su personaje más difundido a nivel mundial, Mafalda.

Murió Quino, el creador de Mafalda, a los 88 años. "Se murió Quino. Toda la gente buena en el país y en el mundo, lo llorará", informó el editor Daniel Divinsky, quien estuvo al frente de Ediciones La Flor.

Hijo de inmigrantes españoles, Joaquín Salvador Lavado nació en la ciudad de Mendoza el 17 de julio (aunque en los registros oficiales conste nacido el 17 de agosto). Desde su nacimiento fue nombrado Quino para distinguirlo de su tío Joaquín Tejón, pintor y diseñador gráfico.

A los trece años se matriculó en la Escuela de Bellas Artes que abandonó en 1949 “cansado de dibujar ánforas y yesos”, dijo. A partir de entonces comenzó su carrera como dibujante de historietas de humor y a los 18 años se trasladó a Buenos Aires. Recién en 1954 publicó su primera tira en el semanario “Esto es”.

Y en 1963, apareció su primer libro de humor, “Mundo Quino” y al año siguiente, la revista Primera Plana hizo famosa a Mafalda. La pequeña niña de ideas progresistas y democráticas, junto a sus amigos, se convirtió en un símbolo de los años ’60 en la Argentina y su fama llegó a todo el mundo, en especial el de habla castellana.

Mafalda apareció ante el público entre 1964 y 1973. Y logró ser la tira latinoamericana más vendida en el planeta.

A lo largo de su carrera recibió reconocimientos como la Orden Oficial de la Legión de Honor por parte de Francia.

El 2014 recibió en España el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades e inauguró la 40° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Hoy, todos lloran por la muerte del dibujante con todo lo que representaba.

La noticia la confirmó Lo confirmó Kuki Miller, su editora de Ediciones De la Flor, la editorial donde el ilustrador argentino publicó gran parte de su obra.

La simpática e incisiva niña fue creada, originalmente, para la publicidad encubierta de una marca de electrodomésticos, que nunca fue lanzada. La primera historia de Mafalda se publicó en la revista literaria y periodística Leoplán y el 29 de septiembre de 1964, en la revista Primera Plana. Y al año siguiente, en 1965, Mafalda integró las páginas del periódico El Mundo y luego la revista Siete Días Ilustrados.

Mafalda representa a una nena de 6 años, acompañada de su familia y amigos, Susanita, Manolito, Felipe, Miguelito y Libertad, cada uno con su personalidad. Mafalda ama a los Beatles, la democracia, los derechos de los niños, la lectura, la paz y los panqueques. Odia a James Bond, las armas, la guerra y tomar sopa. Sueña con arreglar el mundo.

El personaje coincidió con la invasión estadounidense a Vietnam, por eso las constantes apelaciones a la defensa de los derechos humanos y los llamados a la paz mundial a lo largo de las tiras se hicieron una bandera de Mafalda.

También reflejó el progresismo de su época con comentarios feministas que muestran su apoyo a las conquistas sociales de la mujer. No sólo demuestra tener ambiciones profesionales, sino también critica las elecciones de su madre.

Las historietas de Mafalda se publicaron durante 9 años y fueron llevadas a más de 30 países. El personaje de Quino se convirtió en un verdadero fenómeno mundial hasta estos días. La última tira oficial apareció el 25 de junio de 1973.

“Me costaba mucho esfuerzo no repetirme, sufría con cada entrega. Cuando uno tapa el último cuadrito de una historieta y ya sabe cuál va a ser el final es porque la cosa no va. Y por respeto los lectores y a mis personajes y por mi manera de sentir el trabajo decidí no hacerla más y seguir con el humor que nunca dejé de hacer”, dijo Quino durante una de sus tantas entrevistas.

