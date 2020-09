Cerró el histórico Bar Curly de Morón por la pandemia. Estaba sin actividad desde marzo de este año y según evaluaron sus propietarios, daba más pérdida mantenerlo con la metodología take away que teniendo el local parado. Se despide un clásico del distrito. Funcionaba desde 1983.

(por Santiago Alonso).- En diálogo con este medio, uno de los propietarios, Ariel Wehbe detalló: «La razón principal es la pandemia y la cuarentena. Nosotros desde marzo no volvimos a abrir. Nunca lo hicimos. Hablé con varios proveedores y colegas gastronómicos y me decían que con el sistema de delivery es imposible sostener un negocio entonces era exponernos para perder más todavía».

«Mas allá de esto había algunas complicaciones. Hace 37 años que alquilamos pero se venía complicando el tema renovaciones de contrato. El negocio se atomizaba y siempre quisimos mantener la lógica de bar y cafetería. Cada vez hubo más competencia. En las panaderías te desarrollaban cafeterías y en las heladerías lo mismo. El golpe final fué con la pandemia. A todo esto se suma la edad de mi viejo que tiene 76 años y que en el municipio hay poco personal activo. Entonces no iba a ser funcional poder abrir. Ya pasó mucho tiempo, por lo tanto estaba muy complicado. Podríamos haberlo decidido hace 3 o 4 meses pero no imaginamos que la cuarentena fuera a durar tanto», agregó.

Frente del establecimiento ubicado en Brown al 900, frente a la municipalidad y el concejo deliberante.

Curly tenía una cartera de clientes que se nutría de empleados del Municipio de Morón y Tribunales. Por la pandemia y con la modalidad de trabajo on-line, si pudiera abrir, la asistencia bajaría drásticamente.

No hay más un rubro, sino varios que se superponen

En términos de competencia, Wehbe destacó «Hoy el rubro bar-cafetería desapareció. Ahora lo son las cafeterías, kioskos, panaderías y barberías. Lo que va a servir todo esto es para depurar ese negocio, están cerrando también en Morón cualquier cantidad. Café Martínez también esta cerrado, no se si es definitivo o por qué motivo, van a quedar muy pocos en pie con el sistema delivery o take away plus. Mientras no permitan gente con ingreso al salón no es viable ni para bares ni para restaurantes. Para estos úiltimos menos todavía».

Morón: Cerró el histórico bar Curly por la pandemia. Pasó por todas las crisis.

Fué abierto por Carlos Wehbe junto a su socio y mejor amigo Raúl Montero en 1983, Ariel, su hijo, trabaja con el desde 1993. «Pasamos por la hiper, por la crisis del 95, del 2001, conocemos todas las crisis. Esta lamentablemente no la pudimos pasar».

En el aniversario número 20, este medio publicó una nota para felicitar a sus propietarios por su cumpleaños. A continuación un recorte del miércoles 11 de Junio de 2003:

En relación al futuro gastronómico del distrito, Ariel afirma: «La única forma que van a tener que subsistir es reinventándose o anexando rubros quen o es la escencia principal del negocio, no se sabe si es definitivo o si es para subsistir estos meses. No es la idea o lo que nosotros pensábamos, mantenernos hasta que pudiera resistiro o cuando dejara de ser rentable».

Polémica en el bar

Otra de las características del bar es que siempre se «cocinó» buena parte de la política de Morón de manera informal mas allá de las instancias tradicionales en los locales políticos, palacio municipal o concejo deliberante.

Sin que los dueños necesariamente lo alentaran, se podía verificar la presencia de referentes de todos los espacios partidarios que el lector pueda imaginar, sobre esto Ariel cuenta: «Política en Curly hubo siempre. La rosca estuvo. Fué mas notorio en la época de Rousselot, esto ocurrió en todas las gestiones. Después en los últimos tiempos se fueron cuidando más o los funcionarios no venían tanto para no quedar muy expuestos. Nosotros no teníamos absolutamente nada que ver pero si, se veía.»

Anticipos envía su cordial abrazo a los Wehbe y los recuerda con esta imagen:

