Caso Candela Rodríguez ¿Quién es quién?. Candela Sol Rodríguez fué secuestrada el 22 de agosto 2011 en Villa Tesei, Hurlingham. Los responsables son un grupo de personas que la tuvieron en cautiverio. Luego la violaron y asesinaron. El cuerpo de la niña de 11 años fué hallado 9 días después.

Caso Candela Rodríguez ¿Quién es quién?. Cerca del lugar en el que apareció el cuerpo de la niña habían 4 casas. Estuvo secuestrada en un lugar cerrado y las pericias indican que fué alimentada hasta el día de su muerte. El reconocimiento fué instantáneo por parte de Carola Labrador, la mamá. Allí asistió el entonces gobernador provincial Daniel Scioli junto con su Ministro de Seguridad, Ricardo Casal.

(por Santiago Alonso).- «Es muy difícil que pase gente por acá», relató un vecino al cronista Fernando Alonso de Visión 7 el día en el que hallaron a Candela. Otra vecina relató al mismo canal que dialogó con dos cartoneras que se acercaron llorando a ella. Las dos mujeres revolvieron las bolsas de basura y vieron una mano con un anillo. También la cabeza degollada de la ñiña. La dueña de un kiosko fué quien dió aviso a las autoridades policiales. La bolsa de basura fué hallada a tres kilómetros del domicilio de los Rodríguez al costado de la Autopista del Oeste.

«Tienen que caer los que faltan»

Tras la lectura de los veredictos habló Labrador, madre de Candela. «Se hizo justicia. Cerramos una etapa. Hoy Cande me ayudó y está acá conmigo. Fueron 6 años esperando esto. A Candela nunca la buscaron. Estuvo 9 días esperando que la rescaten» dijo ante los micrófonos y las cámaras periodísticas en 2017. Labrador hizo referencia a la complicidad de sectores de la política y policía en particular. «Tienen que caer los que faltan», afirmó.

Se trata de un caso muy complejo dada la cantidad de implicados reales y supuestos. También del número de hipótesis que circularon, pistas falsas y «perejiles» a los que habrían involucrado con el único objetivo de crear un clima de ruido y constante confusión. Cuando los medios multiplican las versiones falsas lo único que hacen es entorpecer los hechos reales, aquellos que tienen evidencia fehaciente y testimonios comprobables.

¿Quién es quién en el Caso Candela? Los nombres

1)Hugo Bermúdez

El tribunal juzgó a Hugo Elvio Bermúdez Rodríguez y lo condenó a cadena perpetua. Fué coautor del delito de privación ilegal y homicidio de Candela. Es del autor material del crimen y tenía antecedentes vinculados con el narcotráfico. Al ser indagado en una primera ocasión negó los cargos. Tiene 62 años, de nacionalidad peruana. Testigos de identidad reservada declararon haberlo visto en la zona en la que desapareció la niña y conocía a familiares de Candela Rodríguez.

Se comprobó que Bermúdez asistía al lugar en el que la niña estaba secuestrada, una vivienda en la Juan B. Kiernan 992 donde se halló ADN de Candela. Esto fue comprobado en un operativo al que asistió el fiscal Marcelo Tavolaro quien ordenó el allanamiento.

También quedó demostrado que incineró evidencias en esa casa, propiedad de Gladys Mabel Cabrera, su ex pareja.

En el 2013 fué entrevistado por Samuel «Chiche» Gelblung. Volvió a decir que era inocente. «Mis manos nunca mataron a nadie. Jamás tocaron a Candela». También declaró a Revista Gente que la autopsia que le hicieron «no estaba completa». Bermúdez pasará hasta el último de sus días en la Unidad Penitenciaria Nº25 de Lisandro Olmos en La Plata.

Caso Candela Rodríguez ¿Quién es quién? 2)Leonardo Jara

Jara el entregador. Fue acusado por cinco testigos como uno de los partícipes del secuestro. Se ufanaba de abusar de menores de edad, entre ellas Candela. Uno de los testimonios indica que fue él quien esperó a la niña el 22 de agosto de 2011 a las 15:30. La menor salió caminando de su casa por la calle Coraseros, luego por Bustamante unas tres cuadras hasta que halló a Jara y a Héctor Moreira, otro de los responsables del crimen.

El expediente de la causa señala que «el apoderamiento de la niña había sido cometido por Leonardo Jara junto a Héctor «Topo» Moreira y Gustavo Valenzuela. Eran quienes esperaban a Candela en el auto en el que se fue la niña engañada».

Complicidad policial

La joven no fué llevada por la fuerza sino que había una relación de conocimiento entre ella y sus captores. El «auto» al que hacen referencia en la causa es una Eco Sport negra que tenía la patente tapada. Finalmente se descubrió que el vehículo tenía la pantene FLA 198, registrada a nombre de Alicia del Carmen Cádiz. Este nombre es importante por que se trata de la concubina del teniente primero de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Sergio Fabián Chazarreta y sobrina de Héctor Moreyra.

Moreyra conocía a Candela por ser vecino de su abuela y familiar del padre de la niña, ya que salió con su hermana. Jara, por su parte, la conocía desde hace varios meses y es padre de una niña que concurre al mismo colegio al que iba Candela.

Hace tres años concedió una entrevista a Canal Nueve. En el envío «Crimen y misterio» le dijo al periodista Raúl Kolmann que los testigos de identidad reservada que declararon en su contra fueron «pagados por la policía y la fiscalía». Al igual que Bermúdez declaró no haber conocido a la niña. También desconoció al padre de Candela, Alberto Rodríguez. Fue acusado de abuso sexual agravado y condenado por ello.

El 18 de octubre de 2011 Jara fue detenido en un operativo en José C. Paz tras haber estado prófugo. Teniá en su poder una pistola calibre 45 y una escopeta de doble caño.

Jara realizó una llamada intimidatoria a la mamá asegurandole que nunca más volvería a ver a la niña. El audio de ese contacto llegó a los medios nacionales y fué difundido masivamente.

Caso Candela Rodríguez ¿Quién es quién? 3)Héctor «El Topo» Moreyra

Fué el autor intelectual del crimen y asesinato de la menor. En el 2011 reconoció estar enemistado con el padre de la niña, Alfredo Rodríguez quien se encontraba preso hace 14 meses por una causa relacionada con la piratería del asfalto. Cobra fuerza la hipótesis de un posible ajuste de cuentas.

Moreyra al igual que el resto de los culpables encarcelados también declaró no haber conocido a Candela o a su mamá.

«Moreyra tuvo activa participación el el desarrollo de los hechos investigados, ya sea en la captación de la menor desde el conocimiento que éste tenía de la misma; su cautiverio en la zona de San Martín, donde vivía, llevaba a cabo sus actividades delictuales y mantenía relaciones promiscuas con las fuerzas de seguridad, las cuales le garantizaban impunidad y le permitían tener conocimiento del curso de la investigación», destacó el Fiscal de Morón Mariano Ferrario.

Finalmente quedó libre por falta de pruebas.

4)Gladys Mabel Cabrera

Es la dueña de la casa en la que estuvo secuestrada y ex mujer de Hugo Bermúdez. Allí los peritos de la policía hallaron frazadas y sábanas que contenían el ADN de la menor. Fue excarcelada en Febrero de 2012.

Si bien quedó sospechada de haber intervenido en el secuestro y posterior homicidio, el tribunal señaló que la mujer no era la única persona que poseía llaves del lugar. Tampoco tenía tenía la exclusividad del acceso.

Los jueces Sandra Mingolo, Elisabeth Fernández y Adolfo Naldini, de la Cámara, establecieron que Cabrera no tiene antecedentes penales. Tampoco tenían indicios dieran a entender que fuera a fugarse o a entorpecer el accionar de la justicia.

Los magistrados interpretaron que el hecho de que fuera la dueña de la no implicaba que tuviera relación directa con el crimen.

5)Nestor Altamirano

De apodo «Totín». Vecino de Morón reconocido como «El Carpintero» en la causa. Firmó la libertad en el año 2012. Según el Fiscal Tavolaro le llevaba comida a la joven en la casa en la que estuvo secuestrada en la calle Kiernan, partido de Hurlingham.

Fué indagado y en ese contexto reconoció que iba todos los días a la vivienda en la que fue secuestrada la niña a darles de comer a los perros. En una entrevista afirmó que conocía a Gladys, la dueña de la casa pero no a los demás implicados. Afirma que la niña nunca estuvo en la casa señalada. Estuvo 6 meses en prisión pero fué liberado por falta de evidencia firme. Se anularon todos los cargos. Sin embargo hay nueva evidencia que lo involucra e irá a juicio cuando termine la pandemia. Podría enfrentar hasta 25 años de cárcel.

Altamirano dice que nunca estuvo en contacto con Carola Labrador y que no tendría problema en dialogar con ella ya que «es una madre que sufrió la pérdida de su hija. Deseo que aparezcan los culpables y pueda caminar tranquilo por la calle, por que puede haber alguien que crea que yo no soy inocente», declaró en 2012 a un medio local. Su pareja Nelly declaró a C5N que «todo es mentira», que conoce a Gladys Cabrera y que su marido le hacía un favor alimentando a los perros.

5) Alfredo Monteros

Cuñado de Gladys Cabrera. Imputado en la causa. Fué excarcelado por falta de pruebas al igual que Alfredo Monteros (h) quien también fue acusado. Ambos se acercaron a la casa de Cabrera por que ella les había ofrecido varios muebles que había en la casa que estaba a punto de ser alquilada.

8) Gustavo Valenzuela

Se lo acusó de ser quien manejó la camioneta que secuestró a Candela. El fletero fue convocado a Kiernan 992. Excarcelado.

Caso Candela Rodríguez ¿Quién es quién? 9) Fabián Alberto Espindola

Sospechado de ser quien estuvo a cargo de la logística del secuestro. Albañil de profesión, declaró a medios periodísticos el 24 de agosto de 2011 que sufrió aprietes por parte de la policía para incriminar a otros supuestos implicados.

«Se quebró, declaró todo el tiempo llorando. Hablaba como podía. Espíndola dijo que fue literalmente torturado por la policía. Primero fue un grupo de siete policías y después de diez que le hicieron ‘submarino seco’ y que, con la bolsa en la cabeza, lo golpearon. Después aparecieron otros cuatro uniformados más que le recomendaron ‘acordarse de lo que tenía que decir», detalló su abogado Alberto Domínguez.

Espíndola fue encarcelado en contexto de prisión preventiva por orden del juez de Garantías de Morón Alfredo Meade. Su mujer, Liliana González declaró el 16 de agosto de 2011: «Es inocente. No tiene nada que ver con el caso porque no conoce a nadie de la familia ni a la nena. Todavía no entendemos qué hace detenido».

En su primera declaración sostuvo que fue interceptado por los captores de la niña y que éstos le contaron que estaban metidos en el secuestro para que éste les avisara si la policía los buscaba. Realizó una segunda declaración y afirmó que la policía lo torturó para involucrar a Fabián Gómez y Guillermo López, sospechados de ser ideólogos del delito. El fiscal dejó sin efecto esta aseveración por considerar que se trató de un ardid del detenido para evitar quedar como un «buchón».

10)Miguel Ángel «Mameluco» Villalba

Será juzgado cuando termine la pandemia por coronavirus. Está acusado de ser partícipe del crimen. Actualmente pasa sus días en la cárcel de Rawson cumpliendo una pena de 27 años de prisión. «Mameluco» fue condenado por lavado de activos provenientes del narcotráfico. Fué además multado por la suma de 5.250.000 pesos. Sostuvo que que el secuestro y crimen de Candela «estuvo vinculado a plata del narcotráfico» y que a los captores «se les fue la mano».

La versión que hizo pública sostiene que «uno de los secuestradores que estaba drogado la mató» en San Martín y luego fue trasladada a Villa Tesei. “Si el fiscal me hubiese escuchado en su momento tal vez podía haber salvado a la nena, pero no quiso atenderme. Hasta me involucraron como amante de Carola Labrador y nada tuve que ver con ella.», sostuvo. Su hipótesis se apoya en datos que le brindó «un informante» cuyo nombre no quiere difundir por temor a represalias en el penal.

11)Fabián Gómez

Partícipe necesario. Fue condenado a 4 años de prision en el 2017. Saldrá en libertad el año que viene. De acuerdo con la investigación de la fiscalía, Gomez realizó tareas de inteligencia en la casa de la calle Kiernan, donde la niña estuvo cautiva.

Caso Candela Rodríguez ¿Quién es quién? 12) Marcelo Tavolaro

Es el fiscal que intervino en el caso. Fue desplazado del caso tras el hallazgo del cuerpo de la menor. La policía tardó una semana en acudir a la casa en la que estuvo secuestrada. «Quiero ratificar la paciente y brillante investitación que lleva la polcía respecto de este hecho bajo mi estricto control. Estamos asegurando que todos los llamados por más inverósimiles que se han recibido sean verificados y chequeados. No sólo en cuanto a la mera certificación de si eld ato es cierto o no, sino que cada investigación esté encabezada por un comisario. Hay un compromiso de la justicia y del gobierno provincial para que aparezca esta chica», declaró el 25 de agosto de 2011.

El 10 de mayo del 2012 brindó testimonio ante la Comisión Especial de acompañamiento del crimen de Candela Sol Rodríguez. Ese espacio era presidido por el senador del Frente para la Victoria, Jorge Ruesga. También la conformaban otros 9 legisladores provinciales de todos los partidos. Allí reconoció errores graves del caso y rompió en llanto durante su exposición. Luego debió retirarse del Salón de los Escudos del Senado de la Provincia de Buenos Aires. Tras el hecho, no realizó declaraciones a la prensa.

13) Hugo Matzkin, Juan Carlos Paggi y Roberto Castronuovo

Están acusados por el fiscal Ferrairo de encubrimiento agravado e irán a un segundo juicio que se desarrollará cuando termine la pandemia por coronavirus. Los tres ex jefes de la Bonaerense eran máximos responsables de esa fuerza en el momento del crimen.

Días antes del secuestro de la menor Castronuovo se reunió con «El Topo» Moreyra y le ofreció que entregara a «Mameluco» Villalba.

En 2011, Paggi era la máxima autoridad de la Bonaerense, Matzkin, el segundo y Castronuovo lo continuaba en la jerarquía policial.

14) Alfredo Rodríguez

Padre de la menor asesinada. En el momento del crimen se encontraba preso por una causa vinculada a piratería del asfalto. En 2017 declaró en el juicio no saber “por qué pasó todo esto». Se sospecha que el hecho se produjo por un ajuste de cuentas.

“Desde que encontramos muerta a Candela nuestra vida es un caos. Todos los días levanto el teléfono para ver si puedo escuchar su voz”, sostuvo.

“Me iban a venir a visitar ese día y, como no llegaban, llamé a mi casa y ahí me avisaron que Candela había desaparecido. Me desesperé y empecé a llamar a cada rato para ver qué me decían”, declaró en el juicio oral ante las interpelaciones de los fiscales Mario Ferrario, Pablo Galarza y Antonio Ferreras.

Cuando le preguntaron los motivos por los cuales cree que pudo haberse producido el crimen declaró: “No sé por qué pasó esto con Candela. Cuando yo estaba detenido, en 2010, ya habían querido meter a la hija de una vecina en una camioneta. Era más grande que Candela, se pudo escapar la chica”.

Rodríguez recuperó su libertad en el 2014. A los dos meses sufrió un accidente cerebrovascular con secuelas neurológicas. Los doctores recomendaron medicación y reposo para que pudiera brindar un testimonio apto en el juicio. Al completar su declaración mencionó a Bermúdez y lo vinculó con la comisaría de Villa Tesei. También aseguró que le pagaba coimas para poder robar.

15) Carola Labrador

La madre de Candela buscó justicia desde el primer momento. El 31 de agosto del corriente escribió una carta abierta dedicada a la memoria de su hija:

«Tanto vivido, tanto aprendido, tanto sufrido en estos años. Hija te lo cuento como si no hubieras estado. Qué error. Nunca te fuiste, nunca me dejaste sola. Siempre tus señales fueron tan claras a mí, a tus hermanos, a tu papá. Quizás hay gente que no puedan entender vivir entre el cielo y la tierra. Solo algunos privilegiados que Dios elige para vivir así, igual no es un consuelo a mi dolor. Te extraño a mi lado, extraño tus risas, tus abrazos, tus locuras y tu alegría».

«Un día te prometí que se iba hacer justicia y lo cumplí. Hoy te prometo honrar tu nombre hasta el último día de mi vida. Ese día lo espero con ansias para poder reunirnos en el cielo, abrazarte y no soltarte nunca más. ¡Te diré llegué Cande! ¡Te amo mi reina!.

«Esperame para ser feliz como lo fuimos los 11 años que vivimos juntas.

Mi cande. Mi ángel más bella. Mamá».

Caso Candela Rodríguez ¿Quién es quién? Mismo crimen, dos juicios

Tras la lectura del veredicto de los acusados Carola Labrador habló ante la prensa e hizo referencia al cierre de «la primera etapa» del juicio. Afirmó públicamente que quiere que haya una segunda instancia en la que se juzgue a los demás responsables, cosa que ocurrirá.

Hasta ahora los únicos que recibieron penas por el secuestro y violación seguida de muerte fueron Hugo Bermúdez y Leonardo Jara (ambos sentenciados con cadena perpetua) y Fabián González a 4 años de prisión.

En Octubre de 2019 la sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Morón confimó el juicio a «Mameluco» Villalba como partícipe del femicidio. Esta novedad en un juicio que la sociedad interpretaba como cerrado se produjo por un pedido del fiscal de la causa, Mario Ferrario para que se lleve a cabo un segundo juicio oral.

Esto no terminó

Por otra parte, los jueces Fabián Cardoso, Diego Grau y Fernando Bellido rechazaron los solicitudes de sobreseimiento que presentaron los defensores de los cuatro acusados. Habían apelado la decisión del fiscal de someterlos a juicio. Villalba podría recibir una pena de hasta 25 años de cárcel al igual que el ex policía bonaerense Sergio Chazarreta, Héctor «El Topo» Moreyra y Nestor Altamirano.

Ferrario sostiene que los cuatro tuvieron responsabilidades en el secuestro seguido de muerte. También suma elementos probatorios en el expediente en el que acusa de «encubrimiento agravado» a los ex jefes de la Policía Bonaerense Juan Carlos Paggi y Hugo Matzkin. También al ex jefe de Investigaciones de dicho organismo, Roberto Castronuovo.

El juicio comenzará cuando concluya la cuarentena por coronavirus que inició en marzo del corriente.

Lugar en el que secuestaron a Candela, a 9 años del crimen, la casa ha sido repintada. Foto de Google Maps (2019)

Famosos por Candela

El caso conmocionó a todo el país a tal punto que personajes de repercusión pública del mundo cultural y periodístico prestaron su imagen para pedir la aparición con vida de la niña. Ricardo Darín, Pablo Echarri, Rodolfo Samsó (conocido masivamente como Alacrán), Beto Casella, Antonio Birabent, Gastón Recondo y Sergio «Cachito» Vigil.

Tras la difusión de la desgarradora noticia sobre el paradero de la niña, Ricardo Darín, Facundo Arana y Juan José Campanella dieron una conferencia de prensa para expresar su consternación. Ellos habían colaborado junto a Guillermo Francella de la marcha «48 horas por Candela» organizada por familiares de la niña, Missing Children y Juan Carr de Red Solidaria quien se refirió a Candela como «una hija nuestra».

