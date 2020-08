Un ex empleado de la Caja PAN quiere cerrar el Aeropuerto de El Palomar. Actualmente en el Frente Renovador, el Ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni empezó su «actuación» política en 1987 como empleado del Ministerio de Acción Social de la Nación en el Plan Alimentario Nacional.

Un ex empleado de la Caja PAN quiere cerrar el Aeropuerto de El Palomar. Cuatro años después de pasar por la la Caja PAN, en 1991 y hasta 1995, fue concejal por la Unión Cívica Radical en el partido de Junín. Y de 1995 a 1999 fue Prosecretario del Bloque de Diputados Nacionales de su partido de entonces porque el joven .

Y de de 1999 a 2003 fue diputado provincial por la UCR. Durante este período fue vicepresidente segundo de su bloque.

Luego de presentarse en varias ocasiones como precandidato a intendente de la ciudad de Junín, el 30 de marzo de 2003 al fin lo logra y es electo el 14 de septiembre de ese años con el 38,34% del total de los votos. Y asume el 10 de diciembre de 2003.

Fue reelecto como intendente el 28 de octubre de 2007 al ganar nuevamente las elecciones con el 42,60% del total de votos.

Cuando el Presidente Néstor Kirchner lanzó Concertación Plural, Meoni se sumó. Por lo tanto, participó de las elecciones a través del Frente Cívico Concertación Junín por Todos​.

Al asumir, de inmediato se desató una crisis ya que oposición no quería aumentar un 20% las tasas municipales. Renuncio el Presidente del Concejo Deliberante y hubo denuncias penales contra varios funcionarios.

En 2011, Mario Meoni volvió a ganar la intendencia de Junín. Obtuvo el 41,27% de los votos.

En 2016, bajo el Gobierno de Mauricio Macri, fue designado director del Banco de la Provincia de Buenos Aires por la oposición, cargo que ocupó hasta diciembre de 2019.

El 10 de diciembre de 2019, asumió como Ministro de Transporte de la Nación dentro del acuerdo del Frente Renovador de Sergio Massa con Alberto Fernández, ya que Meoni, que pasó por la UCR y luego fue radical K, terminó en el Frente Renovador.

Como Ministro de Transporte lanzó la construcción de la nueva terminal de partidas de Aeroparque que tendrá 166 puestos de check in distribuidos en cinco islas y 128 puestos de self check-in, para facilitar el trámite, más un nuevo sistema de traslado de equipaje automatizado y con mayor seguridad que tiene una capacidad para procesar hasta 4.275 equipajes por hora, siendo primero de su tipo en el país y en toda América Latina. Una medida claramente popular.

Más aún si se la compara con que quiere cerrar el Aeropuerto de El Palomar.

El 7 de enero, oficializó el congelamiento por 120 días de las tarifas del transporte urbano en el Área Metropolitana de Buenos Aires que gobierna Juntos por el Cambio.

¿Qué ocurrió? Quince días, ante las críticas de todas las provincias, el Gobierno Nacional tuvo que anunciar que repartirá 5 mil millones de pesos a los provincias para que congelen también sus tarifas de transporte.17​

Entre algunas de las medidas que tomó como Ministro, se destaca la conformación de una comisión para analizar la seguridad de los micros doble piso que fueron partícipes de múltiples accidentes.

Meoni, aumentó los vuelos de cabotaje e internacionales de Aerolíneas Argentinas aunque si bajar el precio.

Y bueno, dos al menos, aumentaron las frecuencias del servicio de tren Buenos Aires – Mar del Plata y se ampliaron las frecuencias de los servicios nocturnos de los trenes metropolitanos.​

La semana pasada, Mario Meoni, experto en transporte, apuntó contra el Aeropuerto del Palomar: «Tenemos muchas objeciones respecto del funcionamiento del aeropuerto El Palomar».

Y consideró Mario Meoni que «no es razonable» que haya tres aeropuertos en el área metropolitana, por lo que «para justificar el funcionamiento de tres aeropuertos, Buenos Aires debería registrar por lo menos el doble del actual volumen de viajeros».

La justicia federal deberá determinar ahora si El Palomar supera los límites de ruido admitidos por la OMS. Lo que es correcto.

Ahora bien, debe decir la Justicia Federal desde los Tribunales a cargo de Martina Forns. Justo en este marco en que es necesario de una vez por todas entender que hay que descentralizar el Area Metropolitana.

Pero no, a uno de los salvadores de la Patria como Mario Meoni, ex empleado del estado, tres veces intendente y diputado bonaerense, o sea, desvinculado por completo de políticas aeroportuarias, quiere cerrar un Aeropuerto como el de El Palomar que da trabajo, mueve la zona y contiene a la gente para que no marche a Capital Federal.

