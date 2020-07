Movistar, Personal, Frávega, Wal Mart y Dexter en la mira por publicidad engañosa en Mercado Libre. También están Al Mundo, Cetrogar, Suavestar y Netshoes. El Gobierno Nacional tomó denuncias por en base a la Ley de Defensa del Consumidor.

Movistar, Personal, Frávega, Wal Mart y Dexter en la mira por publicidad engañosa en Mercado Libre. El gobierno comenzó una investigación para auditar a empresas que son parte de la agenda de promociones del famoso Hot Sale 2020. Se ampara en el supuesto incumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor. El martes comenzaron las imputaciones y las empresas tienen hasta cinco días para hacer un descargo. Se preven multas de hasta 5 millones de pesos.

Suavestar, Jumbo, Movistar, Personal y Red Megatone fueron denunciadas por que pese a llevar toda la cartelería de la fecha promocionada, tienen los mismos precios que hace siete días.

Garbarino, por su parte, en vez de bajar precios los subió, por lo tanto comprar un electrodoméstico allí era más barato hace algunos días que en estas dos jornadas de supuestos descuentos.

Las empresas incumplen con sus obligaciones, no brindarían información certera ya que no hay ofertas nuevas y exclusivas. Los usuarios no hallaron descuentos en las compras por internet y hubo quejas a nivel masivo, especialmente en las redes.

El rubro turístico, aquel golpeado por la pandemia más que muchos otros, tampoco se queda atrás. Empresas como Despegar y Al Mundo prometen como «ofertas» a viajes y servicios sin dejar en claro cuál era el precio anterior de aquello que se promociona.

Según el Ministerio de Desarrollo Productivo “se estaría vulnerando el derecho a la información cierta, clara y detallada que deben poseer las y los consumidores. Esto resultaría un presunto incumplimiento de la obligación de los proveedores de informar el precio anterior a la oferta (el art. 2º de la Resolución Nº 7/2002)”.

Cold Sale (Venta fría)

Netshoes, Frávega, Philco, Cetrogar y El Mundo del juguete más que «calentar» las ventas con el Hot Sale, las enfriaron. Los productos que vendía tenían un precio de valor más alto que el de la semana pasada. Algo parecido ocurrió con Sodimac y Walmart en sus páginas de internet.

“Le cabe la responsabilidad por la información vertida en su sitio respecto de los precios anteriores de los productos y su fiabilidad ya que, de otra forma, se vería afectada la buena fe del consumidor que confía en el portal y las promociones que la firma difunde”, sostuvo el comunicado de Desarrollo Productivo.

Por último, se imputó a Mercado Libre, por brindar información poco fiable. La investigación fué llevada a cabo por la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC), dependiente de la Secretaría de Comercio Interior que cuenta con Paula Español como titular.

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al whatsapp de la redacción haciendo click en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía twitter haciendo click en: @diarioanticipos