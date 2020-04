Concejal hizo fiesta violando la cuarentena. El hecho tuvo lugar en Chaco donde la edil justicialista Micaela Gabatier Da Silva celebró un cumpleaños con familiares y amigos.

Concejal hizo fiesta violando la cuarentena. Se publicaron videos e imágenes en la red social instagram donde se ve a Gabatier Da Silva llevando a cabo un cumpleaños. El festejo tuvo lugar en Colonia Benítez, un pueblo chaqueño de 3600 habitantes. La situación desató un escándalo y la edil tuvo que pedir disculpas.

(por Santiago Alonso).- Tras la repercusión en la televisión nacional, que se hizo eco de la irresopnsable actitud Gabatier Da Silva realizó un descargo en su sitio de Facebook.

«Les contesto a traves de este medio a los mal intencionados, jamás me burlaría de la gente y muchas personas que me conocen lo saben. Me pongo al frente de los problemas y que las soluciones no lleguen muchas veces es por falta de respuesta de nuestros funcionarios», precisó.

También afirmó «en ningún momento tuve la intención de burlarme ni mucho menos, yo me caracterizo por ser así y si a alguien que no creo ofendí reitero mis disculpas»

Finalmente: «Vuelvo a pedir disculpas a la gente que confió en mí por las fotos que son un ámbito familiar y me encuentro en mi casa a disposición de mi gente para acompañarlos siempre para cuando me requieren».

La respuesta del intendente

Quien salió al cruce de forma inmediata fué el jefe comunal de Colonia Benítez, también del Partido Justicialista que repudió el accionar de la concejal.

Intendente Sergio Phipps

El jefe comunal hizo público un comunicado en el que destacaba:

«Con independencia de lo que suceda en la esfera judicial, solicito al Concejo Deliberante de Colonia Benítez la intervención directa y efectiva en la investigación de los hechos tal como lo establece la Ley Orgánica Municipal y la Constitucion Provincial.

Como así tambien lo indica la Ley de Ética Pública en el ejercicio de la función pública los funcionarios y las funcionarias debemos velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular.

Reafirmo mi compromiso de cuidarnos entre todos y todas, por nuestro pueblo que depositó su confianza en nosotros y nosotras.»

Sería el tercer caso en el que la dirigencia política desoye de forma deliberada el Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por Alberto Fernández en el que insta a la población a cumplir el aislamiento social y preventivo al menos hasta el 10 de mayo, según comunicado oficial.

