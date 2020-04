Tristeza: Murió Horacio Fontova a los 73 años. El cantante, actor y dibujante falleció hoy lunes 20 de abril de 2020 a la mañana, en el Hospital Finochietto, donde estaba internado desde hacía tiempo.

Tristeza: Murió Horacio Fontova a los 73 años. Fue cantante, músico y compositor. Y junto a Jorge Ginzburg hizo reír a una generación.

También ilustró muchas notas de la revista El Expreso Imaginario que tenía como Secretario de Redacción a Roberto Pettinato.

Su saltó al mundo masivo fue con el tema «Me Siento Bien» que ejecutó con la banda «Fontova y sus Sobrinos«, en los ’80.

Antes había integrado bandas como Patada de Mosca y el Dúo Nagual.

En 2018, durante una entrevista a un medio porteño, dijo: «Vengo de familia de músicos clásicos. Mi viejo era cantante lírico y productor cinematográfico; mi vieja era una gran concertista de piano. Mi abuelo León Fontova fue un gran violinista, creador de la Sociedad de Música de Cámara de Buenos Aires. Yo debería haber salido un músico serio como ellos, aunque eran una manga de dementes. Pero al principio me resultó aburrida la cuestión del solfeo y la teoría, hasta que en mi adolescencia apareció en un cumpleaños una prima guitarrera y folklorista, y me regaló una guitarra. Y empezó a enseñarme a tocar cuecas, zambas, chacarera y bailecitos, entonces dije: ¡Esto es más fácil y me gusta mucho!. Ahí comenzó mi carrera folklórica. Y el tango apareció inevitablemente: nací en pleno centro, en Plaza Lavalle, y me crié en la calle Corrientes. Soy más porteño que el Obelisco, o sea que el tango lo vengo mamando de ahí. Y después se fueron sumando músicas a mi vida: el rock, la música latina y músicas internacionales que me acompañan desde niño. Con la excusa de amores y desventuras, me largo con todo en cualquier idioma».

Como actor ganó dos Martín Fierro con el personaje de Sonia Braguetti en el programa Peor es Nada, con Jorge Guinzburg.

Llegó a reemplazar a Daniel Rabinovich en Les Luthiers durante una gira por España.

En teatro, hizo Porteños, Orquesta de señoritas, Malos hábitos y La corte del faraón. También participó en películas como Aballay y Metegol, entre otras.

En 2015, Horacio Fontova coincidió con músicos, periodistas y referentes locales en la casa en Castelar del productor Agustín Pisano.

En la foto, de izquierda a derecha, Martín Méndez (guitarrista de los Caballeros de la Quema), Hernán Sabbatella (dirigente de Nuevo Encuentro y en ese entonces candidato a intendente del Frente para la Victoria), Andrés Llinares (el periodista que escribe esta nota), Horacio Fontova y Martín Taramasco (guitarrista de Dragón Verde).

