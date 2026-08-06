El Gobierno retiró el capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros tras perder respaldo en el Senado

El Gobierrno Nacional de Javier Milei decidió sacar del proyecto de Ley de Propiedad Privada el capítulo que modificaba el régimen de venta de tierras a extranjeros. La medida llegó luego de que dos gobernadores retiraran su apoyo y de una fuerte presión política y social que dejó al oficialismo sin los votos necesarios para avanzar.

El escenario cambió cuando dos gobernadores que mantenían buen diálogo con la Casa Rosada, Rolando Figueroa (Neuquén) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), hicieron público su rechazo al capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros. Esa decisión debilitó el respaldo legislativo del oficialismo y terminó forzando el retiro de la iniciativa.

Ahora bien, el argumento del Gobierno para modificar la Ley de Tierras es que las restricciones actuales desalientan inversiones y que flexibilizarlas podría atraer hasta US$ 15.000 millones en nuevos proyectos. Esa es una estimación oficial, no un monto confirmado de inversiones comprometidas.

La tierras rurales son las más codiciadas aunque no la únicas listas para vender

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El oficialismo perdió los votos y retiró el capítulo

El Gobierno Nacional sufrió uno de los principales reveses legislativos de las últimas semanas al verse obligado a retirar el capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros del proyecto de Ley de Propiedad Privada. La decisión buscó preservar el resto de la iniciativa luego de comprobar que no existían consenso suficiente para aprobar ese punto en el Senado.

Dentro del oficialismo reconocieron que el escenario se complicó en las horas previas a la sesión y que, pese a las negociaciones de último momento, los números ya no alcanzaban para sostener el artículo más controvertido del paquete impulsado por el ministro Federico Sturzenegger.

Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich en los pasillos del Senado de la Nación buscando consenso.

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El rechazo de los gobernadores cambió el escenario

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, sostuvo que su provincia no acompañaría ninguna iniciativa vinculada con la extranjerización de la tierra y confirmó que la senadora nacional por su provincia Julieta Corroza votaría en contra. En la misma línea se expresó el mandatario tucumano Osvaldo Jaldo, quien afirmó que los extranjeros pueden invertir y producir en el país, pero rechazó la posibilidad de vender tierras argentinas y adelantó que las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza no la apoyarían

Esas definiciones modificaron el panorama legislativo y provocaron que varios senadores aliados anticiparan que no acompañarían el proyecto.

Rolando Figueroa, de Neuquén; y Osvaldo Jaldo de Tucumán, recharon de plano el proyecto de venta de tierras a extranjeras de manera ilimitada.

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También influyeron las diferencias dentro de bloques aliados

La situación se agravó además por la fractura política dentro del bloque misionero, donde las diferencias entre el gobernador Hugo Passalacqua y el dirigente Carlos Rovira terminaron impactando en la posición de los legisladores.

Frente a ese escenario, la conducción oficialista en el Senado convocó a los bloques dialoguistas para evaluar alternativas y finalmente resolvió retirar el capítulo antes de exponerse a una derrota en el recinto.

Según explicaron desde el oficialismo, la decisión fue consensuada con los espacios aliados y no implica abandonar definitivamente la iniciativa, sino postergar su tratamiento hasta lograr mayores acuerdos.

Las tierra en Argentina tienen un precio extraordinario a nivel internacional.

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¿Qué papel tuvo Patricia Bullrich en la caída del capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros?

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tuvo un rol eminentemente político y parlamentario, más que técnico, durante la negociación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Su principal tarea consistió en conducir las conversaciones del oficialismo en el Senado para intentar reunir los votos necesarios que permitieran aprobar el proyecto, cuyo punto más conflictivo era el capítulo que flexibilizaba la venta de tierras rurales a ciudadanos y empresas extranjeras.

Durante los días previos a la votación, Bullrich encabezó reuniones con bloques dialoguistas, gobernadores y senadores aliados en un intento por sostener ese artículo dentro del paquete legislativo. Sin embargo, cuando quedó claro que el oficialismo no reunía el respaldo suficiente para aprobarlo, terminó aceptando su retiro para evitar que fracasara el resto de la iniciativa.

Desde el punto de vista político, es importante distinguir que Bullrich no fue la autora del proyecto. La reforma formaba parte del paquete impulsado por el Gobierno nacional dentro de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con una participación central del equipo económico y de desregulación. Su función fue la de actuar como negociadora parlamentaria para construir los consensos necesarios en la Cámara alta.

Finalmente, al comprobar que el capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros se había convertido en el principal obstáculo para la aprobación del proyecto, la ministra avaló su eliminación tras las conversaciones mantenidas con gobernadores y legisladores aliados. De esa manera, el oficialismo buscó preservar el resto de las reformas incluidas en el paquete legislativo y evitar una derrota aún mayor en el Senado.

Patricia Bullrich intentando sostener una sesion que a todas luces se caía.

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¿Existe realmente una fila de inversores extranjeros esperando comprar tierras en Argentina?

Hasta el momento, no existe evidencia pública que permita sostener que haya una «fila de extranjeros» aguardando la aprobación de una reforma legal para adquirir tierras en la Argentina. Durante el debate parlamentario no se difundieron documentos, registros ni anuncios que acrediten la existencia de operaciones listas para concretarse apenas cambie la normativa vigente.

Tampoco se conocen listados de inversores, compromisos firmes de compra condicionados a una modificación de la ley o pronunciamientos de grandes fondos internacionales asegurando que desembarcarán en el país de manera inmediata si se flexibilizan las restricciones actuales.

Lo que sí puede afirmarse es que existe un interés sostenido por determinados activos estratégicos de la Argentina. Entre ellos se destacan los campos agrícolas de alta productividad, las tierras forestales, los proyectos vinculados al litio, el petróleo y el gas, las zonas con importantes reservas de agua dulce y las áreas vinculadas a puertos y logística, sectores que históricamente despiertan el interés de inversores nacionales e internacionales.

Un dato relevante del debate es que, según los registros oficiales citados durante el tratamiento legislativo, alrededor del 5% del territorio argentino se encuentra actualmente en manos de propietarios extranjeros. Ese porcentaje se ubica muy por debajo del límite nacional del 15% fijado por la legislación vigente. Sin embargo, distintos especialistas señalaron que la situación no es uniforme en todo el país, ya que existen regiones estratégicas, especialmente en zonas de frontera o con recursos naturales de alto valor, donde la concentración de tierras en manos extranjeras supera ampliamente el promedio nacional.

Quiénes son los principales propietarios extranjeros de tierras en la Argentina

Aunque existen miles de inmuebles rurales en manos de ciudadanos y empresas extranjeras, un reducido grupo concentra algunas de las mayores extensiones del país. Entre ellos aparecen compañías vinculadas a la producción agropecuaria, la forestación, la minería y también proyectos de conservación ambiental.

Propietario Datos principales Grupo Benetton (Italia) 900.000 hectáreas. Ganadería ovina, producción de lana, forestación y minería. Es considerado el mayor propietario privado extranjero de tierras rurales en la Argentina. Nettis Impianti (Italia) 418.000 hectáreas. Desarrollo y producción agropecuaria. Heilongjiang Beidahuang (China) 320.000 a 330.000 hectáreas. Agricultura, principalmente soja. Parte de esas tierras estuvo bajo contratos de arrendamiento con opción de compra y el proyecto generó controversias judiciales. Arauco / Alto Paraná (Chile) 233.000 hectáreas. Forestación e industria maderera, principalmente en la provincia de Misiones. Grupo Al-Khorayef (Arabia Saudita) 200.000 hectáreas. Proyectos de producción agropecuaria anunciados para el país. Vale S.A. (Brasil) 160.000 hectáreas. Actividad minera vinculada a distintos emprendimientos. Grupo Somuncurá Patagonia (Francia) 155.000 hectáreas. Ganadería y explotación rural. Douglas y Kristine Tompkins (Estados Unidos) 150.000 hectáreas. Conservación ambiental y creación de parques naturales. Una parte importante de esas tierras fue posteriormente donada al Estado argentino. Walbrook / Nieves de Mendoza (Malasia) 145.460 hectáreas. Ganadería y producción rural. Goldcorp (Canadá) 130.000 hectáreas. Explotación minera.

La tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros es un tema que periódicamente vuelve al centro del debate político en la Argentina, especialmente cuando se discuten modificaciones al régimen legal que regula la propiedad de grandes extensiones. Los defensores de flexibilizar las restricciones sostienen que puede favorecer inversiones y desarrollo productivo, mientras que quienes se oponen advierten sobre la concentración de recursos estratégicos y la pérdida de control sobre territorios considerados sensibles.

Más allá de esas posiciones, el listado permite dimensionar la magnitud de algunas de las mayores propiedades rurales en manos de empresas y particulares extranjeros. La superficie que controlan varios de estos grupos equivale a la de departamentos completos o incluso a la de algunas provincias más pequeñas, lo que explica por qué la cuestión continúa generando interés político, económico y social.

Infografía sobre las dueños extranjeros de tierras en Argentina

El proyecto podría volver como una ley independiente

La intención del Gobierno ahora es presentar el capítulo sobre tierras mediante un proyecto separado del resto de la Ley de Propiedad Privada.

Sin embargo, hasta el momento no existe una fecha definida para esa nueva discusión parlamentaria y dentro del propio oficialismo reconocen que existen otras prioridades legislativas que podrían desplazar el tema durante los próximos meses.

El Gobierno de la Nación insistirá para que la Ley de Propiedad privada incluya un Anexo para la venta ilimitada de tierras.

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El impacto de las redes sociales también fue determinante

Dentro del Gobierno Nacional admitieron que la discusión pública terminó jugando un papel central en la caída del proyecto. Funcionarios que participaron en la elaboración de la iniciativa reconocieron que hubo errores en la comunicación y que la redacción del capítulo permitió interpretaciones que generaron fuerte rechazo social.

Un informe de la consultora INGOB indicó que el debate sobre la extranjerización de tierras generó más de 3,5 millones de interacciones, superó las 165.000 menciones y alcanzó más de 31 millones de visualizaciones en redes sociales. Según ese estudio, aproximadamente el 97% de las publicaciones analizadas expresaban una posición negativa respecto de la propuesta.

Figuras públicas amplificaron el debate

La polémica trascendió rápidamente el ámbito político y llegó a deportistas, músicos e influencers. Entre quienes manifestaron públicamente su posición aparecieron el defensor de la Selección Argentina, Lisandro Martínez, además de las cantantes Lali, Emilia Mernes y Tini Stoessel, lo que multiplicó el alcance del debate en redes sociales.

Desde distintos sectores del oficialismo sostuvieron que la discusión terminó planteándose como una confrontación entre posiciones patrióticas y antipatrióticas, dejando en un segundo plano el análisis técnico del contenido del proyecto.

No hubo modo. Dialogó, intentó persudir, buscó consensos pero la ley no salió.

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El Gobierno buscará avanzar con el resto de la ley

Tras retirar el capítulo más conflictivo, el oficialismo concentrará ahora sus esfuerzos en obtener la media sanción del resto de la Ley de Propiedad Privada.

Entre los puntos que permanecen dentro del proyecto figuran la reforma del régimen de expropiaciones, modificaciones en los procedimientos de desalojo, cambios en la Ley de Manejo del Fuego y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble.

Desde La Libertad Avanza aseguran que esos capítulos reúnen un consenso mucho mayor entre las distintas fuerzas políticas y confían en lograr el respaldo necesario para que la iniciativa continúe su trámite parlamentario.

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