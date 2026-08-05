Mundial 78: la euforia popular que desbordó las calles y abrió un inesperado espacio de libertad en plena dictadura

Los festejos multitudinarios que acompañaron cada presentación de la Selección Argentina marcaron un fenómeno inédito. Miles de personas coparon plazas, avenidas y, especialmente, el Obelisco, envueltas en banderas, gorros, bombos y cacerolas, en celebraciones espontáneas que contrastaban con el clima de control impuesto por la dictadura militar. Mientras el régimen pretendía exhibir una imagen de orden absoluto, el Mundial ofreció una excusa legítima para que millones de argentinos recuperaran el espacio público y vivieran, aunque fuera por unas horas, una sensación de libertad colectiva en medio del autoritarismo.

Desde hace décadas, y para cualquier festejo, el punto emblemático es el Obelisco de Buenos Aires

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El Mundial de 1978 nació como una herramienta política de la dictadura para mejorar su imagen ante el mundo. Sin embargo, a medida que la Selección Argentina avanzó en el torneo, el campeonato generó un fenómeno que los propios militares no habían previsto: millones de personas comenzaron a ocupar espontáneamente las calles para celebrar cada triunfo. Aquellas noches de banderas, bocinazos y abrazos inauguraron una costumbre que todavía perdura y marcaron uno de los episodios sociales más singulares de la historia argentina.

Luego de cada triunfo la gente se trasladaa a las calles para compartir su alegría, su euforia

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Un Mundial pensado para mejorar la imagen del régimen

Desde mucho antes del partido inaugural, la Junta Militar tenía un objetivo muy claro: aprovechar el Mundial para mostrar al exterior un país ordenado, pacífico y moderno. Toda la estrategia de comunicación apuntaba en esa dirección. Los discursos oficiales, las campañas publicitarias y buena parte de los medios afines insistían en transmitir una imagen de normalidad, mientras el terrorismo de Estado continuaba desarrollándose en las sombras.

Magnífica Inauguración, titulaba el diario Ernestina Herrera de Noble a la que la dictadura militar le había dado Papel Prensa

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La confianza en que la Selección pudiera conquistar el título, sin embargo, no era demasiado alta. Los antecedentes en los mundiales anteriores invitaban a la cautela y pocos especialistas imaginaban una consagración. Por eso, incluso antes de que comenzara la competencia, empezó a repetirse una consigna que pronto inundó diarios y programas de televisión: «Argentina ya ganó». La frase buscaba instalar la idea de que el simple hecho de organizar el campeonato ya representaba un éxito político para el país y para el gobierno militar.

Aunque los operativos de seguridad se veían dentro y fuera de los estadios

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Y las Madres de Plaza de Mayo seguían en las calles porque la dictadura no paraba de realizar secuestros, torturas y muertes entre aquellos que habían militado durante los ’70 y aún más sobre los que aún formaban parte de las organizaciones guerrilleras.

Las madres durante el Mundial 1978 no dejaron de marchar.

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Una decisión política mucho antes que deportiva

La organización del Mundial respondía a una lógica muy distinta de la pasión futbolera que movilizaba a millones de argentinos. Para los comandantes, el campeonato constituía una herramienta estratégica destinada a fortalecer la legitimidad internacional del régimen.

La Primera Junta de Gobierno en el Palco Oficial el día de la final: Massera, Videla y Agosti. Las caras, qué significan? Odio, indiferencia, desacuerdo. Puede ser cualquiera de estas cosas menos alegría.

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Cada vez que algún funcionario era consultado sobre la enorme inversión realizada para organizar el torneo, la respuesta era prácticamente la misma: se trataba de «una decisión política». No hablaban de deporte, de infraestructura ni de la alegría de los hinchas. Hablaban de posicionamiento internacional, prestigio y construcción de imagen.

Paradójicamente, ese objetivo terminó dando lugar a un fenómeno completamente distinto al que imaginaban los militares. El fútbol comenzó a despertar emociones imposibles de controlar desde los despachos oficiales.

El nacimiento de una fiesta inesperada

Lo más novedoso del Mundial de 1978 no ocurrió dentro de los estadios, sino fuera de ellos. Después de cada presentación de la Selección, miles de personas comenzaron a salir espontáneamente de sus casas para celebrar en las calles.

La Junta Militar de la dictadura no tuvo encuentro que luego de partido había otro, los festejos por los triunfos en las calles y la plena libertad

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No fue un fenómeno exclusivo de Buenos Aires. Se repitió prácticamente en todas las ciudades y pueblos del país. Familias enteras caminaban con banderas argentinas, gorros, bombos, cornetas y cacerolas mientras los automóviles hacían sonar sus bocinas durante horas. Las calles se transformaban en escenarios de abrazos entre desconocidos, cantos improvisados y caravanas interminables.

Partido tras partido, el Obelisco de Buenos Aies a pleno, inundado de gente, derrochando alegría

Aquellas movilizaciones sorprendieron incluso a quienes gobernaban. Hasta entonces, la dictadura había impuesto una vida marcada por el miedo, la censura y el repliegue hacia el ámbito privado. La sociedad se había acostumbrado a vivir puertas adentro. De repente, el fútbol ofrecía una excusa para volver a ocupar el espacio público.

La imagen de Gauchito

Gauchito fue la mascota oficial del Mundial Argentina 1978 y una de las imágenes más emblemáticas del torneo. Diseñado por el historietista Manuel García Ferré, creador de personajes como Hijitus, Larguirucho, Petete y Anteojito, representaba a un niño vestido de gaucho con la camiseta de la Selección, sombrero, pañuelo al cuello, botines y rebenque, una síntesis de los principales símbolos nacionales.

Hasta lo niños, disfrazados con el atuendo del Gauchito, la mascota oficial creada por Miguel García Ferré, e imagen del Mundial ’78, salían a la calle de la mano de sus padres

¿Por qué un gauchito?

El comité organizador buscó un personaje que identificara rápidamente a la Argentina. En lugar de un gaucho adulto, García Ferré eligió un niño de aspecto simpático y universal, pensado para conectar con el público infantil de todo el mundo.

El rostro del Mundial

Entre 1977 y 1978, Gauchito fue la cara visible de la campaña del Mundial: A) afiches; B) entradas; C) programas de los partidos; D) álbumes de figuritas; E) estampillas; F) publicidades; G) juguetes; H) artículos escolares; y I) todo tipo de souvenirs oficiales. Su imagen también ocupó un lugar destacado en el popular álbum del Mundial ’78, editado por Editorial Navarrete.

El Gauchito confeccionado por el español radicado en Argentina, Manuel García Ferré

Un ícono que perdura

Casi cinco décadas después, Gauchito sigue siendo una de las mascotas más recordadas de la historia de los Mundiales. Su imagen continúa apareciendo en libros, exposiciones, colecciones y publicaciones dedicadas al Mundial de 1978, consolidándose como uno de los grandes íconos visuales del primer campeonato del mundo conquistado por la Argentina.

Décadas más tarde aparecieron numerosas interpretaciones sobre aquellas manifestaciones. Algunos sostuvieron que habían sido cuidadosamente promovidas por el gobierno para obtener un rédito político. Sin embargo, los hechos muestran que la magnitud de los festejos tomó por sorpresa al propio régimen.

Otro niño disfrazado de gauchito durante el Mundial de 1978

Los militares querían orden, no multitudes

Las campañas oficiales difundidas antes del Mundial no alentaban el desborde popular. Por el contrario, insistían en la necesidad de mantener el orden, el buen comportamiento y la disciplina durante el campeonato. Tan siquiera querían que tiren papelitos. Pero hubo resistencia.

Caloi promovió la tira de papelitos, vieja tradición del fútbol argentino

Los militares conocían perfectamente la capacidad del fútbol para despertar emociones difíciles de contener. Un partido podía transformarse en cuestión de segundos en un escenario de tensión, violencia o protestas. Por eso intentaban transmitir prudencia y desalentar cualquier manifestación masiva.

Y los muchachos tiraron papelitos

Además existía otro elemento que generaba preocupación dentro del gobierno. Las grandes concentraciones populares remitían inevitablemente a las movilizaciones políticas del pasado, especialmente al peronismo, precisamente el tipo de demostraciones que la dictadura buscaba erradicar del espacio público.

Pensar que las manifestaciones de alegría tenían algo que ver con el pasado de Argentina, fue parte de la chatura intelectual de la dictadura cívico militar

Cada multitud representaba una incógnita. Una celebración podía derivar en incidentes, reclamos o expresiones contrarias al gobierno. Las calles repletas de gente constituían una situación difícil de controlar para un régimen acostumbrado a ejercer el poder mediante la vigilancia permanente y el estado de sitio. Por esa razón, lejos de impulsar aquellas movilizaciones, la Junta terminó aceptándolas como una consecuencia inesperada del éxito deportivo de la Selección.

Una alegría que nadie quiso quedarse sin vivir

Con el avance del torneo, los festejos comenzaron a repetirse después de cada partido de la Selección Argentina. Lo llamativo era que ya no participaban únicamente los habituales seguidores del fútbol. A las caravanas se sumaban familias completas, vecinos que nunca habían ido a una cancha, mujeres, chicos y adultos mayores. La celebración había dejado de pertenecer exclusivamente al deporte para convertirse en un acontecimiento social.

La juventud a pleno, obvio, durante lso festejos del Mundial de 1978. Pero también se sumaron familias completas.

El escritor oriundo de Castelar, Eduardo Sacheri, que vivió aquellos días siendo un niño, describió ese clima con una mirada que cuestiona muchas interpretaciones posteriores. Para él, el entusiasmo no era una construcción artificial ni una forma de canalizar otras frustraciones. Era, sencillamente, la alegría de vivir un Mundial que apasionaba a millones de argentinos.

Otro loco lindo y fanático que decoró su Rastrojero del piso al techo. La gente vivió la euforia contra la represión que generaba tristeza y desolación.

En la misma línea se expresó años después el periodista deportivo holandés Kees Jansma, enviado especial durante el campeonato. Aunque reconocía que el gobierno intentó capitalizar políticamente el torneo, sostenía que la felicidad de la gente era auténtica y que el clima festivo que encontró en las calles resultaba imposible de fingir.

Claro que fue espontáneo y un acto de rebeldía ante tanta tristeza, represión y control del espacio público

Ambos testimonios coinciden en un punto central: la manipulación política existió, pero no alcanza para explicar por sí sola la magnitud del fenómeno social que produjo el Mundial de 1978.

La derrota que no pudo detener la fiesta

El primer golpe deportivo llegó en el tercer encuentro de la fase inicial, cuando Italia derrotó a la Selección Argentina. La caída modificaba el panorama del campeonato. El equipo perdía el liderazgo del grupo, debía abandonar el estadio de River Plate para disputar la siguiente fase en Rosario y reaparecían los viejos temores frente a una potencia futbolística.

Todo liberado, en pleno centro de la entonces Capital Federal, autos, camioneta y colectivos con hinchas y banderas

Sin embargo, ocurrió algo que sorprendió incluso a quienes habían seguido de cerca el crecimiento de las celebraciones. Esa misma noche, miles de personas volvieron a salir a las calles.

Ni la derrota frente a Italia detuvo los festejos que fueron masivos y para darle ánimo a la Selección Nacional

Los festejos fueron naturalmente más moderados. Había menos euforia, menos bocinazos y un ambiente más contenido que en las victorias anteriores. Pero las plazas y las avenidas no quedaron vacías. El hábito de reunirse para vivir el Mundial ya estaba instalado.

Quienes habían descubierto el placer de compartir esas noches entendían que todavía quedaba campeonato por delante. La derrota no alcanzaba para apagar una ilusión que seguía intacta.

Locos lindos también por todos los barrios del país daban ánimo a la Selección Nacional

Para la Junta Militar ya no pudo deter los festejos que dejó seguir resignada y atemorizada que algo ocurriera. A los militares, sobre todos aquellos que estaban consustanciados con la dictuadura, una manifestación popular era sinónimo de peligro, de acuerdos y pactos entre desconocidos, de una unidad clandestina.