Impactante triple choque en Morón: un auto cruzó de carril y terminó incrustando a un colectivo contra un camión

Un Renault Logan invadió el carril contrario al intentar esquivar un vehículo detenido y provocó un choque en cadena con un colectivo de la Línea 174 y un camión estacionado. El siniestro ocurrió en la intersección de avenida Don Bosco y Cucha Cucha. Pese a la violencia del impacto, no hubo personas heridas y todos los involucrados fueron asistidos en el lugar por el SAME.

El accidente se registró durante la jornada del lunes en la intersección de avenida Don Bosco y Cucha Cucha, una de las arterias con mayor circulación vehicular de Morón, que conecta al distrito con La Matanza. La secuencia generó un importante operativo policial y complicaciones en el tránsito mientras se realizaban las tareas de asistencia y las pericias correspondientes.

El camión con el que colisionó el colectivo de la Línea 174

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Cómo ocurrió el triple choque

De acuerdo con la reconstrucción inicial realizada por los investigadores, un Renault Logan circulaba por avenida Don Bosco en dirección hacia La Matanza cuando su conductor intentó esquivar un vehículo que se encontraba detenido delante suyo.

Durante esa maniobra, el automóvil cruzó hacia el carril contrario e impactó de frente contra un colectivo de la línea 174, que circulaba en sentido opuesto. La violencia del choque obligó al conductor del transporte público a realizar una maniobra evasiva para reducir las consecuencias del impacto.

Sin embargo, el colectivo perdió su trayectoria y terminó chocando contra un camión que se encontraba correctamente estacionado sobre la avenida, dando lugar a un accidente en cadena que involucró a los tres vehículos.

Una secuencia en efecto dominó

La mecánica del siniestro muestra una sucesión de hechos que se desencadenaron en pocos segundos y que culminaron con el triple choque.

La secuencia reconstruida por los investigadores indica: 1) un vehículo detenido delante del Renault Logan; 2) la maniobra evasiva del automóvil; 3) el cruce hacia el carril contrario; 4) el impacto frontal contra el colectivo de la línea 174; 5) la maniobra del chofer del transporte público para intentar evitar una colisión de mayor magnitud; y 6) el choque del colectivo contra el camión estacionado.

Como consecuencia del accidente, los tres vehículos sufrieron importantes daños materiales, aunque la situación no derivó en víctimas.

La infografía relata como fue la secuencia del siniestro. No hubo víctimas fatales.

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No hubo personas heridas

Uno de los aspectos más llamativos del episodio fue que, a pesar de la magnitud del impacto y del peso de los vehículos involucrados, ninguna persona resultó lesionada.

Hasta el lugar acudió una ambulancia del SAME, cuyos profesionales asistieron preventivamente a los conductores. Tras la evaluación médica se determinó que ninguno presentaba lesiones que requirieran su traslado a un centro de salud, una situación poco frecuente en un siniestro vial de estas características.

La investigación busca establecer las causas

Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial, que trabaja para reconstruir con precisión cómo se originó el accidente y determinar si la maniobra del conductor del Renault Logan respondió a una distracción, a una frenada imprevista del vehículo que circulaba delante o a otro factor relacionado con la circulación.

En este tipo de investigaciones suelen analizarse distintos elementos de prueba, entre ellos las declaraciones de los conductores, los testimonios de eventuales testigos, el relevamiento de huellas de frenado, las pericias accidentológicas y las imágenes registradas por cámaras de seguridad públicas o privadas instaladas en la zona.

El Reanult Logan pudo haber causado un grave accidente con la escalera sobre el techo. Pero azar lo evitó.

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Un corredor con intenso movimiento vehicular

La avenida Don Bosco constituye uno de los principales corredores que comunican Morón con La Matanza, por lo que diariamente registra un elevado tránsito de automóviles particulares, colectivos y camiones.

Ese intenso movimiento convierte al sector en un punto de circulación permanente, especialmente durante los horarios de mayor actividad, motivo por el cual cualquier incidente genera importantes complicaciones para el tránsito.

El pasaje de la Línea 174 se desparramó por el suelo del colectivo.

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Demoras y normalización del tránsito

Tras el choque, personal policial y del SAME desplegó un operativo para asistir a los involucrados, preservar el lugar del siniestro y facilitar las tareas periciales.

Las maniobras para retirar los vehículos provocaron demoras en la circulación sobre avenida Don Bosco, aunque una vez concluidas las actuaciones el tránsito fue restablecido con normalidad.