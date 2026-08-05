ARENIL: La Institución que fundó la Revolución Fusiladora y recuperó la Democracia para los adultos mayores

Fundada en 1956 como respuesta a la epidemia de poliomielitis, la Asociación para la Rehabilitación del Niño Lisiado se convirtió en un símbolo de la atención a personas con discapacidad en el oeste bonaerense. Tras casi siete décadas de actividad, cerró sus puertas en 2023 y, luego de un proceso judicial, el histórico edificio fue recuperado por el Municipio de Morón por 40 millones de pesos.

Acá te dejamos un breve video en que recorremos el exterior de ARENIL hoy ✅​✅​✅​👇​:

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Una respuesta a una de las mayores crisis sanitarias del siglo XX

La historia de ARENIL está íntimamente ligada a una de las epidemias más recordadas de la Argentina: la poliomielitis.

La Asociación para la Rehabilitación del Niño Lisiado (ARENIL) fue creada el 1 de junio de 1956 por iniciativa del entonces secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Morón, Dr. Mario Stolbizer, con el objetivo de brindar tratamiento y rehabilitación a los niños que habían quedado con secuelas de la enfermedad.

En aquella época, la poliomielitis afectaba principalmente a niños pequeños y podía provocar parálisis permanentes. Frente a esa realidad, un grupo de médicos, profesionales y vecinos impulsó la creación de una institución especializada que ofreciera atención integral y acompañamiento a las familias.

Para su funcionamiento, el Municipio de Morón a cargo de un Comisionado Municipal o Intendente de Facto, cedió un terreno ubicado sobre la Avenida Sarmiento 1220, donde con el paso de los años se levantó uno de los centros de rehabilitación más importantes del oeste del Gran Buenos Aires.

Salvador Jaime encabezó la primera Comisión Directiva elegida por la Asamblea Constitutiva 1 de junio de 1956, acompañado por un amplio grupo de vecinos que trabajó en la organización de la institución.

Arenil mantuvo su aspecto como el de la foto, años ‘ 70, hasta el 2002 cuando empezó a tener graves problemas presupuestarios

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Casi 70 años de servicio

Con el correr de las décadas, ARENIL dejó de atender exclusivamente a pacientes con secuelas de poliomielitis y amplió su trabajo a personas con diferentes discapacidades motrices.

La institución ofrecía: a) rehabilitación kinesiológica; b) consultorios médicos especializados; c) atención interdisciplinaria; d) vacunatorio; y e) programas destinados a mejorar la autonomía y la integración social de los pacientes.

Miles de vecinos de Morón, Ituzaingó, Hurlingham, Merlo y La Matanza pasaron por sus instalaciones, convirtiendo a ARENIL en una institución de referencia para toda la región que no era parte del Municipio, sino una entidad de bien público.

Durante décadas, su tarea fue reconocida tanto por la comunidad como por profesionales de la salud, que encontraron allí un espacio pionero en materia de rehabilitación.

Sin embargo, durante 20 años, hasta su propia movilidad supo tener (Foto restaurada por la empresa FX 5G para Diario Anticipos

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El cierre de la institución

Después de casi siete décadas de funcionamiento, ARENIL comenzó a atravesar una profunda crisis económica que derivó en su cierre.

En 2023, la asociación fue declarada en quiebra y cesó definitivamente sus actividades, poniendo fin a una historia de casi 70 años de atención sanitaria y asistencia a personas con discapacidad.

El cierre generó preocupación entre trabajadores, ex pacientes y vecinos, ya que se trataba de una institución profundamente arraigada en la historia de Morón.

Sabin en Argentina en 1967

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La recuperación del edificio

Tras la quiebra comenzó un proceso judicial para definir el destino del inmueble de avenida Sarmiento.

En 2025, el Concejo Deliberante de Morón autorizó al Departamento Ejecutivo a participar del proceso judicial y a ofertar hasta 50 millones de pesos para adquirir el inmueble.

Finalmente, el Juzgado Civil y Comercial N.º 3 de Morón rechazó la adjudicación del predio a un privado y resolvió adjudicarlo al Municipio de Morón por 40 millones de pesos, en el marco del expediente de quiebra.

La decisión judicial tuvo en cuenta que el estatuto de ARENIL establecía que, en caso de disolución de la asociación, el inmueble debía regresar al patrimonio municipal, condición que también estaba respaldada por las ordenanzas mediante las cuales el terreno había sido cedido décadas atrás.

De esta manera, el Municipio recuperó un edificio considerado emblemático para la historia sanitaria del distrito.

Hoy el edificio más el lote se encuentra en recuperación y en el estado en que se lo ve en la foto

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Un nuevo destino para un edificio histórico

Las autoridades municipales adelantaron que el objetivo es destinar el predio al funcionamiento de nuevos servicios de salud, con especial atención a las personas mayores, aunque el proyecto definitivo aún se encuentra en etapa de planificación.

La recuperación del inmueble no solo representa la incorporación de un edificio al patrimonio municipal, sino también la preservación de un espacio que forma parte de la memoria colectiva de miles de vecinos.

Las madres con sus pequeños esperando sesiones de rehabilitación

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Un legado que trasciende a la institución

ARENIL nació en uno de los momentos más difíciles de la salud pública argentina y durante casi siete décadas acompañó a miles de personas en sus procesos de rehabilitación.

Su historia refleja el compromiso de médicos, profesionales, trabajadores y voluntarios que hicieron de la institución un verdadero símbolo de solidaridad, inclusión y atención especializada en el oeste bonaerense.

Aunque sus puertas permanecen cerradas desde 2023, su legado continúa vigente en la memoria de generaciones de familias que encontraron allí contención, tratamiento y esperanza.

Quién fue Ascensio Sansobrino, el comisionado municipal que acompañó el nacimiento de ARENIL en Morón

Ascensio (o Asencio) Sansobrino fue el comisionado municipal de Morón entre octubre de 1955 y 1957, durante el gobierno surgido tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón. Aunque su figura permanece poco documentada ya que fue un Intendente de Facto que actúo dentro del marco de una durísima dictadura, la del General Aramburu, su gestión quedó ligada a un hecho trascendental para la historia del distrito: el nacimiento de ARENIL, institución pionera en la rehabilitación de niños afectados por la poliomielitis.

Las voluntarias de ARENIL trabajando con los pequeños afectados por el virus de la polio

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Un funcionario designado tras la Revolución Libertadora

Sansobrino asumió el 9 de octubre de 1955, designado por el interventor de la provincia de Buenos Aires, Arturo Ossorio Arana, en el marco de la intervención de los municipios dispuesta por el gobierno de facto instaurado tras el golpe de Estado de septiembre de ese año.

No fue un intendente elegido por el voto popular, sino un comisionado municipal, máxima autoridad local nombrada por el gobierno provincial intervenido.

Reemplazó a Lorenzo Miguel Buasso, quien había permanecido pocas semanas al frente de la administración municipal inmediatamente después del golpe, y fue sucedido por otros comisionados hasta el restablecimiento del orden constitucional con las elecciones de 1958, peronismo proscripto mediante.

La Asociación para la Rehabilitación del Niño Lisiado (ARENIL) fue creada el 1 de junio de 1956 y siguió funcionando a pleno hasta fines de los años ’80 con servicios de rehabilitación

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El respaldo al nacimiento de ARENIL

Uno de los acontecimientos más relevantes de su gestión ocurrió el 1 de junio de 1956, cuando se constituyó oficialmente la Asociación para la Rehabilitación del Niño Lisiado (ARENIL).

La asamblea fundacional se realizó en el Teatro Municipal de Morón y fue presidida por Sansobrino en su carácter de comisionado municipal.

Durante ese encuentro, el entonces secretario de Salud Pública, Dr. Mario Stolbizer, explicó los objetivos de la nueva entidad, creada para brindar atención y rehabilitación a niños que habían quedado con secuelas de la epidemia de poliomielitis que afectó a la Argentina durante la década de 1950.

El apoyo municipal

Desde sus primeros pasos, la Municipalidad de Morón brindó respaldo institucional a la naciente asociación.

Ese apoyo no se limitó al acompañamiento político. Tiempo después, el municipio cedió el terreno ubicado sobre la avenida Sarmiento, donde años más tarde sería construido el edificio que actualmente ocupa ARENIL.

Ese aporte resultó determinante para el crecimiento de la institución, que con el paso de las décadas se transformó en un referente regional en materia de rehabilitación.

El Dr. Albert Sabin y sus documentos

Durante el reciente inventario realizado antes del traspaso del predio al Municipio, se informó que dentro de ARENIL se halló documentación histórica sobre el Dr. Albert Sabin (el virólogo polaco nacionalizado estadounidense de origen judío), inventor de la vacuna oral contra la poliomielitis.

Y es que el Dr. Albert Sabin estuvo en en ARENIL durante una visita a Morón en 1967.

Alberto Sabin, el virólogo que inventó la vacuna contra la poliomielitis en las instalaciones de Arenil

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Sabin recorrió las instalaciones de ARENIL, fue recibido por las autoridades municipales, representantes de escuelas y de la comunidad israelita, y recibió un diploma como socio honorario de la institución.

En 1952 Jonas Salk había presentado una vacuna, pero estaba resultaba muy costosa. Continuando con sus investigaciones, Albert Sabin creó la vacuna oral contra la polio en 1962 y al año siguiente ya comenzó a usarse en Argentina. Sabin había renunciado a los derechos de patentamiento, para mantener los bajos costos de la vacuna y facilitar su difusión a nivel mundial, así hacia comienzos del Siglo XXI la poliomielitis estaba erradicada en el mundo en un 99%.

El Profesor Sabin se presentó en ARENIL en agosto de 1967 en el marco de una visita que realizó a nuestro país e incluyó varias ciudades.