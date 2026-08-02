Planazo: Julio Alak activa su carrera hacia la Gobernación con un acto junto a Eduardo Duhalde

El intendente de La Plata, Julio Alak, retomó su agenda política con vistas a una eventual candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires y encabezará la próxima semana un acto en Bahía Blanca junto al ex presidente Eduardo Duhalde, en un nuevo gesto de acercamiento entre ambos dirigentes.

La actividad se desarrollará en el Centro de Empleados de Comercio de la ciudad del sur bonaerense y contará con la participación de intendentes, concejales, referentes sindicales y dirigentes del peronismo regional. Será la segunda aparición pública conjunta de Alak y Duhalde en pocos meses, luego del encuentro que compartieron a fines de marzo en el Sindicato de Pasteleros de Villa Elisa, donde también estuvo presente Hilda «Chiche» Duhalde.

Alak, en busca de sangre nueva, también sumó a Chiche Duhalde a su proyecto

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Reactivación de la campaña

Durante las últimas semanas, el jefe comunal platense había reducido sus recorridas políticas y apariciones públicas. En el entorno del intendente atribuyen esa pausa al desarrollo del Mundial de Fútbol 2026 (hecho imposible de obviar aunque cada habitante de La Plata tenga una necesidad sin resolver), mientras que otros sectores sostienen que el fuerte enfrentamiento interno entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner dificultaba cualquier intento de instalar una candidatura dentro del peronismo bonaerense.

Con el torneo ya finalizado, Alak volvió a mostrarse activo. Esta semana recibió en el Palacio Municipal a la diputada nacional Natalia de la Sota, referente del peronismo cordobés, con quien mantuvo una reunión enfocada en la construcción de un espacio político de perfil federal.

Tras el encuentro, el intendente destacó en sus redes sociales que ambos coincidieron en la necesidad de impulsar «una alternativa federal» orientada al desarrollo económico, el fortalecimiento de las economías regionales y la recuperación de la actividad productiva.

Natalia de la Sota viajó de Córdoba a La Plata para entrevistarse con Julio Alak y quedaron en seguir conversando. Hay que tener tiempo y plata para estas visitas relámpagos, para decirlo de manera elegante.

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Búsqueda de consensos dentro del peronismo

El objetivo de Alak continúa siendo posicionarse como una figura capaz de sintetizar los distintos sectores del peronismo provincial. Mantiene un vínculo institucional con el gobernador Axel Kicillof, aunque persisten diferencias con algunos dirigentes de su espacio político.

Al mismo tiempo, conserva canales de diálogo con Cristina Fernández de Kirchner, con quien busca mantener una relación fluida en un escenario marcado por las tensiones internas del justicialismo.

Alak junto a Axel Kicillof. Buenas relaciones. Pero poco piné para llegar a Gobernador.

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La apuesta por los dirigentes históricos

Uno de los ejes distintivos de la estrategia política de Alak consiste en recuperar protagonismo para referentes históricos del peronismo bonaerense que en los últimos años quedaron relegados de los principales espacios de decisión.

Ese movimiento comenzó a tomar forma en marzo, durante un encuentro realizado en Dolores, en la residencia del ex senador provincial y ex intendente Alfredo «Tati» Meckievi.

Participaron de aquella reunión dirigentes de extensa trayectoria, entre ellos el ex intendente de Avellaneda y ex ministro de Desarrollo Social Baldomero «Cacho» Álvarez, el ex presidente del Senado bonaerense Federico Scarabino, el dirigente marplatense Juan Garivoto y el ex diputado provincial Tomás Hogan, entre otros referentes del justicialismo provincial.

Con la reanudación de sus recorridas y una agenda que combina encuentros con dirigentes federales, sindicales e históricos referentes del PJ, Alak busca fortalecer su posicionamiento de cara al proceso político que definirá las candidaturas del peronismo bonaerense.

Punto por Punto la carrera de Julio Alak

Julio César Alak es uno de los dirigentes con mayor continuidad en la política bonaerense de las últimas cuatro décadas. Su carrera se desarrolló principalmente en La Plata, aunque también ocupó cargos de relevancia nacional y provincial, consolidándose como una de las principales figuras del peronismo en la provincia de Buenos Aires.

Orígenes y formación

Julio Alak nació el 9 de enero de 1958 en Benito Juárez, provincia de Buenos Aires. A mediados de la década de 1970 se radicó en La Plata para estudiar Derecho en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde obtuvo el título de abogado. Durante su juventud también se desempeñó como periodista y docente universitario, antes de afiliarse formalmente al Partido Justicialista en 1984.

Los primeros pasos en la política

Su crecimiento político estuvo estrechamente ligado al peronismo platense. En 1988 asumió la conducción del PJ de La Plata y comenzó a construir una estructura territorial que tres años más tarde le permitiría competir con éxito por la intendencia de la capital bonaerense.

Dieciséis años al frente de la Municipalidad de La Plata

En 1991 ganó las elecciones municipales y se convirtió en intendente de La Plata, cargo para el que fue reelegido en 1995; 1999; y 2003, gobernando la ciudad durante 16 años consecutivos, una de las administraciones municipales más extensas de su historia.

Durante ese período impulsó numerosas obras públicas, proyectos urbanos y la modernización administrativa del municipio. Al mismo tiempo, su gestión atravesó distintos debates y controversias vinculados con 1) el proyecto del Estadio Ciudad de La Plata; 2) las discusiones sobre el desarrollo urbano; 3) cuestionamientos al funcionamiento del Banco Municipal; y 4) críticas de sectores opositores por distintas decisiones de gobierno.

Como sucede con la mayoría de las gestiones de larga duración, la administración de Alak cosechó tanto respaldos como fuertes cuestionamientos políticos, convirtiéndose en una figura central de la política platense durante más de una década y media.

La derrota de 2007

Después de cuatro mandatos consecutivos, Julio Alak intentó obtener una quinta reelección al frente del municipio. Sin embargo, fue derrotado por Pablo Bruera, también dirigente del peronismo, poniendo fin a 16 años ininterrumpidos como intendente de La Plata.

Su paso por Aerolíneas Argentinas

En 2008, tras la reestatización de la empresa, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo designó presidente de Aerolíneas Argentinas. Su gestión fue breve y permaneció aproximadamente un año al frente de la compañía aérea estatal.

Ministro de Justicia de la Nación

En julio de 2009 fue designado Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, cargo que desempeñó durante todo el segundo mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner y que mantuvo hasta diciembre de 2015, convirtiéndose en el ministro de Justicia con mayor permanencia continua desde el regreso de la democracia.

Durante esos años impulsó distintas iniciativas vinculadas con 1) la modernización y digitalización normativa; 2) políticas de acceso a la Justicia; 3) la coordinación con organismos de derechos humanos; y 4) reformas administrativas dentro del ministerio.

También participó en los debates institucionales relacionados con la reforma judicial promovida por el kirchnerismo, uno de los temas políticos de mayor discusión durante ese período.

Pasó por el Ministerio de Justicia de la Nación y eso lo llevó a jugar en una liga superior, sin embargo, le llegó la hora y no lo logró.

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Ministro de Justicia bonaerense

Con la llegada de Axel Kicillof a la Gobernación bonaerense, Alak volvió al Poder Ejecutivo. Entre 2019 y 2023 ocupó el cargo de Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, desde donde impulsó políticas relacionadas con 1) el acceso a la justicia; 2) el sistema penitenciario; 3) los registros públicos; 4) la mediación; y 5) los derechos humanos.

El regreso a la intendencia

En las elecciones de 2023 volvió a presentarse como candidato a intendente de La Plata. En una elección muy ajustada derrotó al entonces jefe comunal Julio Garro y recuperó el municipio después de 16 años fuera del cargo.

El 10 de diciembre de 2023 inició su quinto mandato como intendente de la capital bonaerense, regresando al lugar desde el que había construido gran parte de su carrera política.

Su actualidad política

Durante 2026, el nombre de Julio Alak comenzó a cobrar mayor protagonismo dentro del peronismo bonaerense. Diversos análisis políticos lo ubican entre los dirigentes de mayor peso territorial y como uno de los referentes cercanos al gobernador Axel Kicillof, con participación activa en el armado político provincial.

Además, volvió a asumir la conducción del Partido Justicialista de La Plata mediante una lista de unidad, consolidando nuevamente su influencia dentro del peronismo de la capital bonaerense.

Cronología de la carrera política de Julio Alak

1958: nace en Benito Juárez; 1976: se instala en La Plata para estudiar Derecho; 1984: se afilia al Partido Justicialista; 1988: asume la presidencia del PJ de La Plata; 1991: es elegido intendente de La Plata; 1995: es reelegido; 1999: obtiene un tercer mandato; 2003: consigue su cuarta reelección; 2007: pierde la elección frente a Pablo Bruera; 2008: preside Aerolíneas Argentinas; 2009-2015: es Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; 2019-2023: se desempeña como Ministro de Justicia bonaerense; 2023: recupera la intendencia de La Plata; y 2026: consolida su liderazgo dentro del PJ platense y mantiene un papel protagónico en la política de la provincia de Buenos Aires.

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