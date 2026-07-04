Deportivo Morón lo ganaba, se quedó sin respuestas y Defensores de Belgrano se lo dio vuelta

Deportivo Morón dejó escapar una buena oportunidad para seguir prendido en la pelea por los primeros puestos de la Zona B de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Walter Otta comenzó en ventaja, pero perdió solidez en el segundo tiempo y terminó cayendo 2 a 1 frente a Defensores de Belgrano en el estadio Juan Pasquale, por la 19.ª fecha del campeonato. El Gallo sufrió así su segunda derrota consecutiva, luego del traspié frente a Ferro Carril Oeste, y volvió a dejar interrogantes sobre su rendimiento fuera de casa.

Un primer tiempo que ilusionó

El encuentro comenzó parejo, con ambos equipos disputándose la posesión de la pelota. Sin embargo, Morón fue el primero en golpear.

A los 17 minutos, Mariano Bíttolo desbordó por la izquierda y envió un centro preciso al área que encontró a Franco Vázquez, quien apareció para definir de zurda y establecer el 1 a 0 para la visita.

El gol le permitió al conjunto de Walter Otta manejar el resultado durante buena parte de la primera etapa, aunque nunca logró dominar completamente el desarrollo del juego.

Defensores respondió a los 26 minutos, cuando Leonardo Landriel llegó hasta el fondo por la izquierda y asistió a Joaquín Ardaiz, que quedó solo frente al arco, pero remató desviado desde una posición inmejorable. Fue el primer gran aviso del conjunto local y una señal de que Morón tenía dificultades para controlar los ataques por las bandas.

Antes del descanso, el Gallo estuvo muy cerca de ampliar la diferencia. A los 42 minutos, Gonzalo Berterame condujo un contraataque y abrió para Juan Manuel Olivares, quien dudó entre rematar al arco o asistir a Franco Fagúndez. La indecisión terminó favoreciendo a Defensores y la pelota se fue apenas desviada junto al palo izquierdo de Alejandro Medina.

El primer tiempo parecía definir todo el camino del partido, pero no pudo ser

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

La lesión de Bíttolo cambió el partido

En el entretiempo, Mariano Bíttolo debió abandonar el campo de juego por una molestia física y fue reemplazado por Leonel Cardozo. El cambio obligó a modificar el funcionamiento del equipo y Morón comenzó el complemento con una postura más conservadora, intentando defender la ventaja.

Sin embargo, Defensores tomó la iniciativa y empezó a jugar cada vez más cerca del arco defendido por Federico Díaz.

A los 60 minutos, un centro frontal encontró una floja respuesta defensiva de Morón. Braian Salvareschi no logró despejar con claridad, Joaquín Ardaiz alcanzó a intervenir en la jugada y, tras una primera atajada de Díaz, Ezequiel Aguirre capturó el rebote para marcar el 1 a 1.

El empate fortaleció al conjunto dirigido por César Vigevani, mientras que el Gallo perdió el control del encuentro.

Ocho minutos más tarde llegó el golpe definitivo. Un pelotazo cruzado encontró libre por el segundo palo a Patricio Moyano, que había ingresado desde el banco de suplentes, y definió de zurda para establecer el 2 a 1 definitivo.

El empate fortaleció al conjunto dirigido por César Vigevani, mientras que el Gallo perdió el control del encuentro

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Morón no encontró respuestas

Con el resultado adverso, Walter Otta buscó cambiar el desarrollo del partido con los ingresos de Matías Benítez, Juan Cruz Esquivel y Joaquín Zappacasta, pero el equipo nunca recuperó la claridad que había mostrado durante algunos pasajes del primer tiempo.

Más allá de la voluntad para ir en busca del empate, Morón generó muy pocas situaciones claras en el tramo final y terminó chocando contra un Defensores que administró la ventaja con inteligencia.

En la última jugada del partido, ya en tiempo de descuento, todo el conjunto visitante reclamó penal por un contacto entre Franco Vázquez y el arquero Alejandro Medina dentro del área. Sin embargo, el árbitro Yamil Possi consideró que no hubo infracción y señaló el final del encuentro entre las protestas de los jugadores y el cuerpo técnico de Morón.

Walter Otta buscó cambiar el desarrollo del partido con los ingresos de Matías Benítez, Juan Cruz Esquivel y Joaquín Zappacasta

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Formaciones

Defensores de Belgrano: Alejandro Medina; Brian Gómez, Juan De Tomaso, Nicolás Morro e Ian Pérez; Nicolás Borsotti, Luis Jerez Silva, Leonardo Landriel y Enzo González; Ezequiel Aguirre y Joaquín Ardaiz. DT: César Vigevani.

Deportivo Morón: Federico Díaz; Elías Contreras, Braian Salvareschi, Franco Vázquez y Joaquín Livera; Santiago Kubiszyn, Maximiliano González, Mariano Bíttolo y Juan Manuel Olivares; Gonzalo Berterame y Franco Fagúndez. DT: Walter Otta.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Goles

17′ PT: Franco Vázquez (Deportivo Morón).

(Deportivo Morón). 60′ ST: Ezequiel Aguirre (Defensores de Belgrano).

(Defensores de Belgrano). 68′ ST: Patricio Moyano (Defensores de Belgrano).

Cambios

En Deportivo Morón ingresaron Leonel Cardozo por Mariano Bíttolo (45′), Matías Benítez y Juan Cruz Esquivel por Santiago Kubiszyn y Gonzalo Berterame (69′), y Joaquín Zappacasta por Joaquín Livera (74′).

En Defensores de Belgrano ingresaron Patricio Moyano por Nicolás Borsotti (55′), Gonzalo Gamarra por Ezequiel Aguirre (79′) y Dylan Acosta por Joaquín Ardaiz (84′).

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Lo que viene

Con esta derrota, Deportivo Morón sufrió su segunda caída consecutiva y dejó pasar una buena oportunidad para mantenerse entre los principales animadores de la Zona B. Ahora buscará recuperarse cuando reciba a Deportivo Madryn en el Nuevo Francisco Urbano, con la necesidad de volver al triunfo para no perder terreno en la pelea por la clasificación al Reducido.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó