Tras un reclamo gremial, los municipales de Morón cobrarán el aguinaldo el 19 de junio

l Sindicato de Trabajadores Municipales de Morón, Ituzaingó y Hurlingham informó que los empleados municipales percibirán el aguinaldo correspondiente al primer semestre el próximo 19 de junio, luego de una gestión formal presentada ante el Municipio para adelantar el pago antes del Día del Padre.

El pedido fue presentado a fines de mayo

Según la documentación difundida por la organización gremial, el 27 de mayo de 2026 ingresó en la Municipalidad de Morón un expediente mediante el cual el sindicato solicitó adelantar el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

La presentación fue impulsada por el secretario general del gremio, Gustavo Sanz, y estuvo dirigida al Departamento Ejecutivo municipal. En el escrito se solicitó la adopción de las medidas administrativas y financieras necesarias para que los trabajadores pudieran cobrar el aguinaldo antes de la celebración del Día del Padre.

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Los argumentos del sindicato

En la nota presentada ante el Municipio, la conducción sindical sostuvo que el pedido respondía al complejo contexto económico que atraviesan los trabajadores municipales y sus familias.

El documento señala que la pérdida del poder adquisitivo, el aumento del costo de vida y las dificultades para afrontar gastos cotidianos justificaban la necesidad de adelantar el pago del beneficio.

Asimismo, el gremio consideró que permitir el cobro anticipado del medio aguinaldo representaría un alivio concreto para miles de hogares y un reconocimiento al esfuerzo diario de quienes sostienen los servicios municipales.

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El Municipio confirmó la fecha de pago

De acuerdo con la información difundida posteriormente por el sindicato, el Municipio confirmó que el aguinaldo será abonado el viernes 19 de junio.

La comunicación gremial destacó que la medida constituye un resultado favorable de las gestiones realizadas y remarcó que el reconocimiento del pedido representa un avance para los trabajadores municipales.

Cronograma de pagos

El esquema difundido indica que el cierre del período de adelanto se realizará el miércoles 10 de junio, el cobro de adelantos el lunes 15, el cierre de novedades el martes 16, el pago del aguinaldo el viernes 19 y el cobro de haberes correspondientes al mes el martes 30 de junio.

Desde el sindicato señalaron que continuarán impulsando gestiones para defender los intereses de los trabajadores municipales de Morón, Ituzaingó y Hurlingham, y destacaron que el adelanto del aguinaldo permitirá afrontar con mayor tranquilidad los gastos familiares de las próximas semanas.

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