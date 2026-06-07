Su discurso frente a los periodistas dispuestos a sumarse Prensa Latina

Caros colegas,

Vamos a hablar, los representantes de Cuba, de nuestros problemas profesionales, porque he escuchado creo a la delegación hindú en esta tribuna que había que referirse a los problemas profesionales, y que los problemas que pudiésemos tener los latinoamericanos, o los africanos, los países subdesarrollados, debíamos tratarlos en seminarios, entonces nosotros tenemos que hablar nuestros problemas profesionales. Y entendemos puede resultar muy interesante del punto de vista profesional saber que les puede ocurrir a estos pueblos de una vez liberados, que quieren romper el monopolio noticioso norteamericano y crear su propia agencia de noticias.

Desde el punto de vista profesional, entiendo que es muy interesante. La historia comienza, la historia de nuestra agencia. Como cuando corresponsal de guerra veíamos luchar en la montaña de Cuba, aunque con mucho arrojo de combatientes, casi sin armas y veíamos en cambio masacrar a los campesinos cubanos con metrallas americanas. Veíamos caer en las ciudades los estudiantes cubanos con metrallas americanas. Nosotros corresponsales de guerra en frente de la lucha preparamos nuestros reportajes para hacer conocer al lector a un pueblo que quería liberarse, ametrallado por las bombas y la metralla de la más grande potencia imperialista en la tierra.

Durante una entrevista con el Che Guevara

Cuando regresamos a nuestro país nos resultaba muy difícil colocar nuestros reportajes. El diario se negó a publicar estos reportajes. Estaban dirigidos directamente contra Norteamérica. Pero esos reportajes eran objetivos, eso sí, no imparciales. Eran objetivos porque decían exactamente lo que ha ocurrido, no eran imparciales porque nosotros como periodistas nos teníamos al lado de los que tenían razón. Y nosotros siempre proclamamos, el periodista debe ser objetivo, el periodista no debe ser imparcial, no tiene derecho a ser imparcial, porque nadie decente puede ser imparcial entre el bien y el mal, entre la guerra y la paz.

Cuando triunfa la revolución cubana, volvimos a Cuba. Y vemos a ese pueblo librado feliz, esforzado por reconstruir el país, apurado a llevar a cabo su revolución, terminado el hecho de armas había que comenzar a hacer la verdadera revolución. Y entonces otra vez las agencias norteamericanas que habían silenciado la verdad de la tiranía de Batista, que nunca jamás en sus partes habían dicho que los campesinos cubanos, que el pueblo de Cuba era masacrado por la metralla, por las bombas americanas, esas mismas agencias volvían a mentir al triunfo de la revolución.

Si el pueblo cubano organizaba una manifestación para celebrar tal o cual acontecimiento por aquí las agencias norteamericanas descaradamente convertían esa manifestación en una manifestación comunista o sino convertían esa manifestación diciendo que era contra el gobierno revolucionario. Los jóvenes que encabezaban el gobierno revolucionario se vieron precisados entonces a los pocos días llamar triunfales con una cantidad enorme de problemas que tenían, con los criminales de guerra que nos asediaban de los Estados Unidos, con la amenazas de contrarrevolución inmediata, ese gobierno revolucionario tornó a dedicarse a la costosa y trabajosa tarea de traer a La Habana a más de 400 periodistas de América Latina y de todo el mundo para que conocieran la verdad sobre el estado de su país para que conocieran lo que sucedía en Cuba y para que viesen personalmente cuán grande era la mentira que todos los días dejaba caer la prensa norteamericana por intermedio de sus agencias.

Y efectivamente, esos periodistas comprobaron la verdad de Cuba, muchos que han retornado a sus países para tratar de decir la verdad, quedaron sin trabajo. Otros tuvieron que resignarse, o sea que toda esa operación, todos estos gastos, todo ese esfuerzo simplemente debía servir para que el mínimo de los periodistas conociera personalmente la verdad que no podían hacer llegar a nadie. Era necesario entonces y así lo percibimos, un grupo de periodistas que participamos en esa «Operación Verdad», era necesario crear una agencia de noticias. Teníamos que quebrar ese monopolio de opinión pública que tenía la Norteamérica y las agencias norteamericanas.

Durante la guerra combatieron al pueblo de Cuba, con metrallas y con bombas, cuando terminó la guerra combatieron y combaten a la revolución cubana con noticias falsas. Se hizo esa gran movilización de periodistas que se llamó «Operación Verdad». Personalmente algunos nos… Porque bien sabemos que los periodistas no podemos escribir en los diarios salvo que fuese nuestro propio diario, que no podemos decir nuestra verdad porque encima de nuestra verdad está la verdad del monopolio norteamericano, está la verdad de los intereses del patrón, está la verdad de las agencias de publicidad norteamericanas y que con una sola orden pueden hacer cerrar los diarios.

Los demás no podían enterarse de lo que ocurría en los países vecinos, simplemente se enteraban de lo que United Press o Associated Press querían que se enterasen. No había movimiento popular que no fuera calumniado, no había una huelga que no fuese desvirtuada, hasta los mínimos acontecimientos que pudieran rozar a los monopolios norteamericanos eran desvirtuados y nadie se enteraba la verdad de lo que sucedía en la frontera de su patria. No hablo entonces de lo que pasaba en los pueblos del África o de lo que pasaba en los pueblos de Asia. Era necesario romper esa cortina que nos habían creado las agencias norteamericanas. Teníamos que saber que pasaba allende de la frontera y también teníamos que hacer conocer nuestra realidad, lo que pasa en Cuba, lo que pasa en los países de Latinoamérica, cuyos pueblos son una permanente lucha y así creamos Prensa Latina.

Ya, desde antes de crear nuestra agencia comenzaron las calumnias directamente por el Departamento de Estado. Se nos atacó de toda forma, siendo una pequeña agencia, siendo mínimo lo que nosotros podemos hacer llegar a los pueblos de Latinoamérica donde los grandes diarios están controlados por los monopolios como las grandes radios y las empresas de televisión, siendo nuestra tarea mínima, lo que se ha hecho contra nosotros fue enorme, por todo el poderío de la propaganda norteamericana. Pero no era porque simplemente éramos una pequeña agencia de noticias, era porque éramos una agencia revolucionaria.

De madrugada en Prensa Latina, la agencia para contrarrestar la contra información norteamericana junto al Che Guevara, su amigo y compatriota

Que así como hemos hecho la revolución en nuestro pueblo nosotros los periodistas revolucionarios de la América latina, queríamos revolucionar el ambiente periodístico latinoamericano, revolucionarlo en una forma muy sencilla, muy claro, nada más que con la verdad. Pero lo eso es lo peor, la peor arma, al arma que más teme el imperialismo norteamericano. Y nosotros tenemos enormes cantidades de pruebas de cómo los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos directamente por medio de sus embajadas fue presionando sobre la opinión pública, pero principalmente sobre directores de diarios para que no tomasen los servicios de Prensa Latina.

Y nosotros tenemos pruebas, tenemos cantidades enormes, las podemos mostrar a Uds., aquí por ejemplo, esto fue retribuido por servicio informativo de los Estados Unidos en El Salvador. Aquí tenemos «Reunión de la Prensa Latina con corresponsales rojos», todo el boletín dedicado a nosotros. Aquí tenemos lo que dijeron en Brasil, servicio de información de la embajada de los Estados Unidos de América, esto es de Lima en Perú, esto es en Bogotá, «Prensa Latina de Fidel Castro no vale como agencia de noticias.». Si no valemos, sin ningún interés ¿por qué nos atacan?.

Esto es mínimo, no vamos a abrir todos nuestros archivos y hasta aquí han llegado estos señores del Departamento de Estado, hasta llevar al senado de los Estados Unidos a criminales de guerra del gobierno de Batista, a declarar contra Prensa Latina. Aquí tenemos una declaración de Ubaldo Carrillo, jefe del servicio de inteligencia militar o sea el servicio de inteligencia militar fue durante la tiranía de Batista el departamento que más torturó y asesinó gente en La Habana y en toda la isla. A ese señor lo llaman del Departamento de Estado lo hacen comparecer ante la comisión interna del senado para hablar sobre la influencia comunista en el Caribe. Y le preguntó el senador Don: ¿Qué información tiene Ud. sobre la agencia Prensa Latina?. Responde Carrillo: Cuando era jefe del cuerpo de investigación durante el gobierno de Batista, pude comprobar que la agencia Prensa Latina no era sino un servicio de inteligencia de los ejércitos de China comunista.

Este señor declara que la Prensa Latina es un servicio de inteligencia de los ejércitos de China comunista y que él lo pudo comprobar durante la época de Batista. Ignoraba que Prensa Latina fue fundada después del triunfo del gobierno revolucionario. Le preguntó al senador: ¿Y conoce Ud. que hay algún vinculo de Prensa Latina y la agencia soviética TASS?. Y entonces contesta el coronel: ¡por supuesto según investigaciones en Cuba sabemos todo eso!. ¿Y entonces cómo fue fundada Prensa Latina? Bueno, no estoy seguro. Esto ocurrió en el senado de los Estados Unidos.

Nosotros tenemos infinidad de fotocopias de todo lo que Uds. pudieron querer como pruebas de cómo teme el imperialismo hasta una pequeña agencia de noticias que trate una cosa distinta a las mentiras que están ellos regando a través de los años en la América latina con el fin de disociar nuestros países. Pero no solamente nosotros tenemos inconvenientes con el gobierno de los Estados Unidos, nosotros a través de 18 meses de vida tuvimos inconvenientes prácticamente con casi todos los gobiernos de Latinoamérica. Siempre se habló de que una agencia noticiosa sería una bendición para Latinoamérica, que muchos representantes de gobiernos latinoamericanos dijeron que una empresa de noticias sería magnífico, sería extraordinario, porque diera a conocer todos los esfuerzos de los gobiernos latinoamericanos.

Pero Latinoamérica es un continente donde la gran mayoría de gobiernos están ligados de pies y manos al imperialismo norteamericano. Y eso no es una afirmación baladí nuestra,…es de las informaciones de la última conferencia de los cancilleres celebrada en San José, en Costa Rica donde todos los países votaron, conllevando a ello. Estos gobiernos títeres por supuesto no quieren que se difunda la realidad de lo que sucede y entonces hemos visto cómo en Argentina por ejemplo, que fue nuestro jefe de corresponsales puesto a disposición de la justicia militar porque dio a conocer una información de venta de armas. El gobierno quería hacerlo aparecer como chatarra. Nuestros corresponsales dieron a conocer las realidades. Se estaban vendiendo armas a la tiranía de Trujillo. Por eso nuestro jefe de corresponsales fue puesto bajo la justicia militar.

Hace pocos días otro jefe de corresponsales en Argentina fue agredido por militares al dar a conocer intimidades de esta crisis que está sucediendo en ese país. En México expulsaron sin dar ninguna explicación, tenía inclusive visa de cortesía y fue expulsado por gente del FBI que como era portorriqueño lo querían embarcar en un avión de los Estados Unidos para que ahí, por no haber hecho el servicio militar del ejército de…le pusieron en la cárcel. En San Salvador nuestra oficina no puede trabajar. Se prohíbe a cualquier ciudadano que envíe informaciones. Ya sabemos qué ha ocurrido en Guatemala, donde también se nos acusó de ser una agencia comunista, una agencia de infiltración, por lo tanto también cerraron nuestra oficina, y tenemos que hacer urgentemente a nuestro corresponsal que iba a ser apresado.

Por último en Costa Rica el director general de la agencia también fue apresado al traer compañeros que estuvieron conmigo, compañeros de Costa Rica, compañeros de Venezuela, que estábamos trabajando juntos, y secuestrado en la calle de Costa Rica por orden del famoso coronel del servicio de inteligencia de los Estados Unidos que es especialista en hacer dificultades de toda clase a los periodistas libres de Latinoamérica. Ese mismo coronel se llama…nesrozum (Así aparece en el documento), y se hace llamar periodista también es el mismo coronel que está ahora en una conferencia donde los empresarios de diarios de Latinoamérica están reunidos en Bogotá. Ese coronel pidió en la sesión de esta mañana de la Sociedad Interamericana de Prensa que este organismo recomiende a los gobiernos latinoamericanos que clausure las Oficinas de Prensa Latina porque son órganos de infiltración comunista.

Yo les pido a Uds., y lo pido encarecidamente, porque si estamos acá para hablar de tres puntos por los cuales nosotros hemos pasado de una agencia noticiosa. Estamos aquí para discutir cuestiones profesionales también, que significa que una sociedad de empresarios por una orden del servicio de inteligencia pretenda cerrar la única agencia informativa latinoamericana. No es solamente por lo que significa la agencia. Esa noticia tiene que ver también con la noticia de que informáramos al ver de que treinta aviones norteamericanos se dirigían a Guatemala donde hay bases norteamericanas, entrenando mercenarios para invadir Cuba.

Una de las cosas que más le preocupa es que el mundo no se entere de que Cuba va a ser invadida, de que Cuba va a ser agredida. Van inventar cualquier mentira, van a recurrir a cualquier subterfugio, para que la agresión que van a realizar contra Cuba pase desapercibida. Y una de las medidas que ellos toman es cerrar la única agencia de noticias que va a decir con toda seguridad la verdad sobre Cuba. Por eso apelo a Uds. a que aparte de todo lo que queremos resolver en nuestras comisiones, que aparte de todo lo que podemos discutir, como una obligación hacemos sentir todos los hombres libres y todos los periodistas que si estamos acá, es porque tenemos que luchar por la dignidad de nuestra profesión, para que esta profesión sirva realmente a nuestros pueblos, de apoyo a Uds., para que cada una de las delegaciones envíe a esta organización de empresarios, que quiere condenarnos, que quiere pedirles a todos los gobiernos de Latinoamérica a que cierren las sucursales de Prensa Latina. Envíen Uds. telegramas, protestando por esa medida que se va a tomar.

Prensa Latina compuesta por periodistas latinoamericanos que conocen bien la realidad de sus países, objetivamente dicen nada más que la verdad sin sacar consecuencias ni hacer énfasis de nada simplemente con expresar los hechos diarios. Han dado a conocer al mundo la realidad, la triste y dramática realidad latinoamericana, un continente donde cientos de millones de hombres, amantes por idiosincrasia de la libertad y que están entregados al imperialismo norteamericano. Eso es el crimen de Prensa Latina y por eso mismo se quiere en estos momentos cerrar todas las sucursales en Latinoamérica. Debemos hacer todo lo posible para evitarlo y si aún así llegan a hacerlo, debemos hacer lo posible para que la realidad de esto se conozca, porque también en eso va en gran parte el conocimiento de que ha de tener la revolución cubana, esta revolución que se está haciendo en Cuba, en todo el mundo.

Los grandes diarios que están ahora reuniéndose en Bogotá dicen que somos una infiltración comunista, dicen que somos agencia mentirosa, que estamos aportando todo lo izquierdista de Latinoamérica para provocar una revolución continental. Esos grandes diarios son, como lo podemos decir acá, como los de Lima, el presidente de Perú y la prensa, cuyo propietario es el primer ministro del Perú, ambos súper-millonarios, ambos imperialistas. Esos diarios que se están combinando ahora dicen que somos mentirosos y publican la misma fotografía de los contrarrevolucionarios cubanos y en la misma fotografía, la Crónica de Lima, el diario del presidente de la República la titula: «Fidelistas entregan armas rusas para combatir la revolución anticomunista.». Al día siguiente, el diario del primer ministro publica la misma foto diciendo «Combaten a los comunistas en Cuba». La misma foto «Fidelistas con armas rusas, soviéticas». El diario del presidente del Perú, del primer ministro del Perú, cuyos delegados están combatiendo ahora a Prensa Latina porque dicen que es mentirosa y que es una agencia de infiltración comunista.

Uds. ya ven una prueba de éstas, que se cometen todos los días y que tenemos a montones. Nuestros equipos de comunicación tampoco pueden entrar en la… de los países. Tenemos que servirnos muchas veces de líneas arrendadas a las empresas norteamericanas, líneas que, por casualidad, se descomponen cuando hay noticias importantes que dar a conocer al mundo. Toda esta cantidad de calumnias contra Prensa Latina no son sólo contra Prensa Latina. Son una parte de una cantidad enorme de calumnias que se dicen contra la revolución cubana. Entonces vemos a los falsos periodistas, vendedores de diarios, porque lo único que hacen, es vender diarios, tratar de aumentar sus ingresos. Vemos a especular con estos señores a los que llaman libertadores de Cuba.

Y se… y protestan y rechazan nuestros servicios porque nosotros nos limitamos a decir la verdad, una pequeña invasión, sus dirigentes, entre ellos norteamericanos, fusilados, y eso es todo lo que ocurre. ¿Cómo vamos a llamar nosotros, como el diario del primer ministro de Perú y del presidente del Perú, los libertadores de Cuba?. ¿Qué iban a libertar en Cuba?. Iban a libertar a los campesinos de la reforma agraria, iban a libertar a los negros del derecho a estar en la vía pública con todo el mundo, iban a libertar estos señores que llaman la prensa seria «libertadores», iban a libertar a los estudiantes de Cuba, de que puedan ir a sus universidades, de que puedan tener acceso a todas las escuelas, iban a libertar al pueblo de Cuba, que abolió monopolios norteamericanos, que nacionalizó los bancos, estos son los libertadores de las empresas norteamericanas, estos los libertadores de los diarios que nos están juzgando. Esta misma tarde nos están juzgando en Bogotá, nos llaman a nosotros mentirosos. Dicen que somos una agencia comunista.

Cada uno de los puntos de esa reunión indudablemente es muy interesante. Pero cada uno de esos puntos lo hemos vivido nosotros, y en especial lo que sucede en la prensa de los países subdesarrollados. Pero no tenemos nosotros los periodistas de países subdesarrollados que desesperarnos, porque también con los grandes países, los países capitalistas muy desarrollados ocurre lo mismo, y sigue la misma mentira y sigue la misma calumnia. Yo sé que de este congreso nosotros vamos a sacar mucho más que el deseo de seguir trabajando, y eso es muy importante. Si todos, todos que estamos aquí presentes, representando diversas organizaciones nos dedicamos a la tarea de trabajar más, de aún más aunar nuestro esfuerzo, de lograr por todos los medios posibles la hermandad de los periodistas de todo el mundo, o bien cerrarán agencias, cerrarán diarios y hasta que no nos matasen a todos no van a poder impedir que los periodistas conozcamos la verdad.

El recrudecimiento de la campaña contra nosotros se realizó en Enero del año pasado, porque Prensa Latina comete el grave crimen de hacer una concurrencia de agencias noticiosas, y de intercambiar noticias con nuestros colegas de China, de la Unión Soviética, de Polonia y de Checoslovaquia. Todas las grandes agencias intercambian noticias entre sí. Nosotros intercambiamos noticias también para poder tener acceso a todos los lugares del mundo y conocer la verdad y hacerla conocer a los latinoamericanos. Y entonces estos boletines de la Embajada de los Estados Unidos, desembozados, porque no ocultan de ser de la Embajada, salen a atacarnos. Nosotros no hacemos nada más ni nada menos sino que lo que hace la UPI y lo que hace la AP y lo que hacen todas las agencias con una diferencia, y nosotros no utilizamos esas noticias para distorsionarlos, y ese es nuestro grave pecado y por eso se nos condena.

Estimados colegas yo sé, que tenemos mucho trabajo en esta conferencia y que las intervenciones han sido bastante largas inclusive la información de ahora. Pero es que el momento en que nosotros vivimos, momento que vive la revolución cubana, el momento que vivimos como agencia noticiosa es tan grave que debe hacernos recapacitar una vez más que están preparando una agresión contra Cuba. Todo el mundo lo sabe, están concentrando aviones en Guatemala, preparan mercenarios, barcos, pero nadie lo dice. Salvo la prensa en los países socialistas, salvo nuestra pequeña agencia que tiene que luchar contra todos los monopolios, todo el mundo se calla y hasta que la agresión se llegue.

Tenemos que estar nosotros los periodistas preparados para saber que en el momento en que llegue la agresión tenemos, aunque sea individualmente, que cumplir con ese periodismo que existía en las primeras épocas aunque sea que tenemos que ser heraldos, pero tenemos que hacer llegar la verdad. Si nuestras empresas se niegan a hacerlo, todo periodista tiene que cumplir con su deber y tiene que hacer conocer la verdad de lo que está pasando. No quisiera cansarlos con estas exhortaciones, simplemente les pido, recapacitar sobre todas cosas que nosotros debemos hacer, en todos los seminarios en los países subdesarrollados que hagamos para tratar nuestros problemas, que todo eso va a ser aplastado directamente por una agresión, que mientras nosotros nos dediquemos únicamente a establecer bases y quedarnos tan tranquilos, y la revolución cubana, que es parte de la revolución latinoamericana, va a ser aplastada y exterminada.

A nosotros latinoamericanos no nos va a quedar el tiempo por organizar ningún seminario y por eso les pido, en este momento hagan todo lo posible para ayudar a Cuba revolucionaria. Esta intervención, diríase calificada de política, yo la califico profesional objetivamente. Es un problema profesional que lo hemos presentado, un tanto…porque es a los periodistas que se quiere matar por decir la verdad, a los periodistas se encarcela por decir la verdad, objetivamente ese es un discurso puramente profesional.

El discurso de Jorge Ricardo Masetti se centra en la función del periodismo en el contexto de la Revolución Cubana y la lucha contra el monopolio informativo. Aquí tienes un resumen de sus ideas principales:

Objetividad frente a imparcialidad: Masetti sostiene que el periodista tiene la obligación de ser objetivo (relatar los hechos exactamente como ocurren), pero no tiene derecho a ser imparcial. Argumenta que no se puede ser neutral ante el bien y el mal, o entre un pueblo que lucha por su liberación y una potencia imperialista.

Masetti sostiene que el periodista tiene la obligación de ser objetivo (relatar los hechos exactamente como ocurren), pero no tiene derecho a ser imparcial. Argumenta que no se puede ser neutral ante el bien y el mal, o entre un pueblo que lucha por su liberación y una potencia imperialista. Crítica al monopolio informativo: Denuncia que las agencias de noticias estadounidenses (como UPI y AP) ejercen un monopolio que distorsiona la realidad de los países subdesarrollados. Afirma que estas agencias ocultaron los crímenes de la dictadura de Batista y luego atacaron a la Revolución con noticias falsas.

Denuncia que las agencias de noticias estadounidenses (como UPI y AP) ejercen un monopolio que distorsiona la realidad de los países subdesarrollados. Afirma que estas agencias ocultaron los crímenes de la dictadura de Batista y luego atacaron a la Revolución con noticias falsas. La creación de Prensa Latina: Justifica la fundación de la agencia Prensa Latina como una necesidad profesional y revolucionaria para romper el bloqueo informativo y dar a conocer la verdad de los pueblos de Latinoamérica, Asia y África.

Justifica la fundación de la agencia Prensa Latina como una necesidad profesional y revolucionaria para romper el bloqueo informativo y dar a conocer la verdad de los pueblos de Latinoamérica, Asia y África. Persecución y calumnias: Expone cómo el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos latinoamericanos «títeres» han intentado cerrar las oficinas de Prensa Latina mediante calumnias, acusándolos de ser una agencia de «infiltración comunista». Menciona casos específicos de persecución a sus corresponsales en países como Argentina, El Salvador, Guatemala y Costa Rica.

Expone cómo el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos latinoamericanos «títeres» han intentado cerrar las oficinas de Prensa Latina mediante calumnias, acusándolos de ser una agencia de «infiltración comunista». Menciona casos específicos de persecución a sus corresponsales en países como Argentina, El Salvador, Guatemala y Costa Rica. Advertencia de una agresión inminente: Alerta a los periodistas presentes sobre los preparativos de una invasión militar contra Cuba (entrenamiento de mercenarios en Guatemala), señalando que el cierre de la agencia busca que dicha agresión pase desapercibida ante la opinión pública mundial.

Alerta a los periodistas presentes sobre los preparativos de una invasión militar contra Cuba (entrenamiento de mercenarios en Guatemala), señalando que el cierre de la agencia busca que dicha agresión pase desapercibida ante la opinión pública mundial. Llamado a la solidaridad profesional: Insta a sus colegas a luchar por la dignidad de la profesión y a defender a Cuba revolucionaria, solicitando el envío de mensajes de protesta contra las medidas que buscan clausurar Prensa Latina.

Categoría Conceptos Clave del Discurso Ética Periodística El periodista debe ser objetivo (decir exactamente lo que ocurre) pero no tiene derecho a ser imparcial entre el bien y el mal. Conflicto Informativo Denuncia el monopolio de las agencias norteamericanas (UPI y AP), a las cuales acusa de silenciar los crímenes de Batista y mentir sobre la Revolución. Misión de Prensa Latina Creada tras la «Operación Verdad» para romper la «cortina» de noticias falsas y permitir que los pueblos latinoamericanos conozcan su propia realidad. Resistencia Política Masetti reporta que el Departamento de Estado y gobiernos aliados presionan a diarios para no contratar a la agencia, tildándola de «infiltración comunista». Represión en la Región Cita la persecución de corresponsales en Argentina, así como la clausura de oficinas o arrestos en México, Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Advertencia Militar Afirma que se prepara una agresión contra Cuba (entrenamiento de mercenarios en Guatemala) y que cerrar la agencia es parte de la estrategia para ocultar la invasión. Llamado a la Acción Exhorta a los periodistas a luchar por la dignidad de la profesión y enviar telegramas de protesta contra los intentos de clausura.

detallo los incidentes específicos que Masetti menciona sobre la persecución y represión a los corresponsales de Prensa Latina en distintos países de América Latina:

Argentina: * Un jefe de corresponsales fue puesto a disposición de la justicia militar tras informar sobre una venta de armas a la tiranía de Trujillo, la cual el gobierno intentaba encubrir como «chatarra». Recientemente, otro jefe de corresponsales fue agredido por militares al revelar detalles íntimos de la crisis política en dicho país.

* Un jefe de corresponsales fue puesto a disposición de la tras informar sobre una venta de armas a la tiranía de Trujillo, la cual el gobierno intentaba encubrir como «chatarra». México: Un corresponsal de origen puertorriqueño fue expulsado sin explicaciones por agentes del FBI . El objetivo era embarcarlo hacia Estados Unidos para encarcelarlo bajo el cargo de no haber realizado el servicio militar en ese país.

Un corresponsal de origen puertorriqueño fue expulsado sin explicaciones por agentes del . El objetivo era embarcarlo hacia Estados Unidos para encarcelarlo bajo el cargo de no haber realizado el servicio militar en ese país. El Salvador: Masetti denuncia que se prohibió a cualquier ciudadano enviar informaciones y que la oficina de la agencia no puede trabajar en ese territorio.

Masetti denuncia que se prohibió a cualquier ciudadano enviar informaciones y que la oficina de la agencia en ese territorio. Guatemala: La oficina fue clausurada tras ser acusada de ser un centro de «infiltración comunista». El corresponsal tuvo que ser evacuado de urgencia para evitar ser apresado .

La oficina fue clausurada tras ser acusada de ser un centro de «infiltración comunista». El corresponsal tuvo que ser evacuado de urgencia para evitar ser . Costa Rica: El director general de la agencia fue secuestrado en la calle y apresado por orden de un coronel del servicio de inteligencia de los Estados Unidos. Según Masetti, este oficial es especialista en obstaculizar el trabajo de los periodistas libres en la región.

De acuerdo con el discurso, Jorge Ricardo Masetti denuncia una campaña sistemática dirigida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para asfixiar a la agencia Prensa Latina. Los puntos clave de su denuncia son:

Presión sobre los medios: Masetti afirma que el gobierno estadounidense, a través de sus embajadas, presionó directamente a directores de diarios y emisoras en toda Latinoamérica para que no contrataran los servicios informativos de la agencia.

Masetti afirma que el gobierno estadounidense, a través de sus embajadas, presionó directamente a directores de diarios y emisoras en toda Latinoamérica para que no contrataran los servicios informativos de la agencia. Uso de «Boletines Informativos»: Menciona la existencia de boletines distribuidos por los servicios de información de EE. UU. en países como El Salvador, Brasil, Perú y Colombia, donde se calificaba a Prensa Latina como una agencia de «corresponsales rojos» o se afirmaba que «no valía como agencia de noticias».

Menciona la existencia de boletines distribuidos por los servicios de información de EE. UU. en países como El Salvador, Brasil, Perú y Colombia, donde se calificaba a Prensa Latina como una agencia de «corresponsales rojos» o se afirmaba que «no valía como agencia de noticias». Testimonios falsos en el Senado: Denuncia que el Departamento de Estado llevó ante el Senado de EE. UU. a criminales de guerra vinculados a la tiranía de Batista, como Ubaldo Carrillo (exjefe del servicio de inteligencia militar), para declarar falsamente que Prensa Latina era un servicio de inteligencia de la «China comunista».

Denuncia que el Departamento de Estado llevó ante el Senado de EE. UU. a criminales de guerra vinculados a la tiranía de Batista, como Ubaldo Carrillo (exjefe del servicio de inteligencia militar), para declarar falsamente que Prensa Latina era un servicio de inteligencia de la «China comunista». Acusaciones de infiltración: Masetti señala que el imperialismo utiliza la etiqueta de «infiltración comunista» como un pretexto para justificar el cierre de oficinas y la persecución de periodistas que simplemente intentan reportar la «verdad objetiva».

Masetti señala que el imperialismo utiliza la etiqueta de «infiltración comunista» como un pretexto para justificar el cierre de oficinas y la persecución de periodistas que simplemente intentan reportar la «verdad objetiva». Intervención del FBI: Destaca la participación directa de agentes del FBI en la expulsión de periodistas, como ocurrió en el caso del corresponsal puertorriqueño en México.

Destaca la participación directa de agentes del FBI en la expulsión de periodistas, como ocurrió en el caso del corresponsal puertorriqueño en México. Coordinación con la SIP: Menciona que oficiales de inteligencia de EE. UU. (citando a un coronel específico) participaban en reuniones de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para recomendar a los gobiernos latinoamericanos la clausura de las sucursales de la agencia.

Para Masetti, todas estas acciones formaban parte de una estrategia para que la futura agresión militar contra Cuba pasara desapercibida, eliminando la única fuente que, según él, informaría la verdad sobre los hechos.

Parece que hay una pequeña confusión con el nombre, lo cual es muy común dado que el protagonista del documento es Jorge Ricardo Masetti. En el texto que analizamos no se menciona a nadie llamado «César».

Basándome estrictamente en el documento proporcionado, aquí tienes el perfil biográfico de Jorge Ricardo Masetti:

Biografía de Jorge Ricardo Masetti

Nacimiento y Primeros Pasos: Nació en Avellaneda, Argentina, en 1929. Se inició en el periodismo en Buenos Aires, trabajando en medios como el diario El Mundo y la agencia Saporiti.

Nació en Avellaneda, Argentina, en 1929. Se inició en el periodismo en Buenos Aires, trabajando en medios como el diario El Mundo y la agencia Saporiti. La Sierra Maestra y el Che: En 1958, viajó a Cuba para cubrir la insurrección contra la dictadura de Fulgencio Batista. Fue el único periodista argentino que logró entrevistar a Fidel Castro y a Ernesto «Che» Guevara en plena selva de la Sierra Maestra. Estas entrevistas fueron publicadas posteriormente en su libro Los que luchan y los que lloran.

En 1958, viajó a Cuba para cubrir la insurrección contra la dictadura de Fulgencio Batista. Fue el único periodista argentino que logró entrevistar a y a en plena selva de la Sierra Maestra. Estas entrevistas fueron publicadas posteriormente en su libro Los que luchan y los que lloran. Fundación de Prensa Latina: Tras el triunfo de la Revolución en 1959, recibió el encargo de fundar y dirigir Prensa Latina , la primera agencia de noticias latinoamericana con alcance internacional. Su objetivo era romper el monopolio de las agencias estadounidenses como AP y UPI.

Tras el triunfo de la Revolución en 1959, recibió el encargo de fundar y dirigir , la primera agencia de noticias latinoamericana con alcance internacional. Su objetivo era romper el monopolio de las agencias estadounidenses como AP y UPI. El Salto a la Acción Guerrillera: Fiel a su consigna de que el periodista no debe ser imparcial ante las injusticias, Masetti abandonó la dirección de la agencia para sumarse a la lucha armada. Bajo el nombre de guerra «Comandante Segundo» (en referencia a que el «Comandante Primero» era el Che Guevara), organizó el Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP) .

Fiel a su consigna de que el periodista no debe ser imparcial ante las injusticias, Masetti abandonó la dirección de la agencia para sumarse a la lucha armada. Bajo el nombre de guerra (en referencia a que el «Comandante Primero» era el Che Guevara), organizó el . Desaparición en la Selva de Salta: En 1963, Masetti encabezó una columna guerrillera que ingresó al norte de Argentina, específicamente en la zona selvática de Orán, provincia de Salta . El grupo sufrió el asedio de la Gendarmería Nacional, la falta de suministros y las duras condiciones del terreno.

En 1963, Masetti encabezó una columna guerrillera que ingresó al norte de Argentina, específicamente en la zona selvática de Orán, provincia de . El grupo sufrió el asedio de la Gendarmería Nacional, la falta de suministros y las duras condiciones del terreno. Su Final: La última vez que se tuvo noticias de él fue en abril de 1964. Tras el desmantelamiento de la guerrilla por parte de las fuerzas de seguridad, Masetti se internó en la espesura del monte. Nunca se encontró su cuerpo, por lo que permanece desaparecido desde entonces.

Su figura es recordada hoy como la del «periodista que se convirtió en su propia noticia», simbolizando el compromiso extremo de una generación de intelectuales con sus ideales políticos.

El EGP son las siglas del Ejército Guerrillero del Pueblo, una organización insurgente argentina de breve existencia (1963-1964) que tiene una importancia histórica fundamental por ser el primer intento de aplicar la estrategia de focos guerrilleros (foquismo) de inspiración cubana en Argentina.

Basado en el contexto de Jorge Ricardo Masetti y la historia argentina, aquí están los puntos clave para entender qué fue el EGP:

Liderazgo y Origen: Fue fundado y comandado por Jorge Ricardo Masetti (quien usaba el nombre de guerra «Comandante Segundo»). La idea surgió tras el triunfo de la Revolución Cubana y bajo el impulso estratégico de Ernesto «Che» Guevara, quien planeaba integrarse a la guerrilla una vez que el foco estuviera consolidado (por eso él era el «Comandante Primero»). Ubicación: El grupo operó en la densa selva de la provincia de Salta, en el norte de Argentina (cerca de la frontera con Bolivia), específicamente en la zona de Orán. Eligieron este terreno por sus similitudes con la Sierra Maestra cubana. Objetivos: Su meta era iniciar un foco revolucionario que pudiera expandirse desde el campo hacia las ciudades para derrocar al gobierno (en ese entonces el de Arturo Illia) y establecer un sistema socialista, siguiendo el modelo de la Revolución Cubana. Composición: Estaba formado mayoritariamente por jóvenes intelectuales y estudiantes argentinos y algunos combatientes cubanos con experiencia. Final y Desarticulación: El grupo nunca llegó a entrar en combate directo de gran escala con el ejército. Fue diezmado por: Infiltración: La Gendarmería Nacional argentina logró infiltrar agentes en el grupo desde el inicio.

La Gendarmería Nacional argentina logró infiltrar agentes en el grupo desde el inicio. Dureza del clima: El hambre, el agotamiento y las enfermedades selváticas debilitaron profundamente a los combatientes.

El hambre, el agotamiento y las enfermedades selváticas debilitaron profundamente a los combatientes. Represión: En 1964, las fuerzas de seguridad realizaron un operativo que terminó con la mayoría de los miembros detenidos o fusilados. El destino de Masetti: Como mencionamos anteriormente, tras el colapso del grupo en abril de 1964, Masetti se internó solo en la selva y nunca más fue visto, convirtiéndose en uno de los primeros desaparecidos políticos de la historia argentina contemporánea.

El EGP es considerado el antecedente directo de las organizaciones guerrilleras que surgirían en Argentina en la década de los 70.

Es interesante notar que, aunque el documento PDF que compartiste se enfoca en la labor periodística de Masetti en Prensa Latina, la introducción del mismo ya menciona su faceta como el «Comandante Segundo» al frente del EGP.

Aquí tienes detalles más profundos sobre estos dos aspectos fundamentales de su vida:

1. La estructura del EGP (Ejército Guerrillero del Pueblo)

El EGP fue diseñado siguiendo estrictamente la teoría del «foquismo» (crear un foco revolucionario en el monte que luego se expandiera). Su estructura era pequeña y rigurosa:

El Mando Dual: La estructura era simbólica y jerárquica. Ernesto «Che» Guevara era el «Comandante Primero» , el líder estratégico que esperaba en Cuba el momento propicio para unirse. Jorge Ricardo Masetti era el «Comandante Segundo» , el jefe operativo en el terreno.

La estructura era simbólica y jerárquica. era el , el líder estratégico que esperaba en Cuba el momento propicio para unirse. era el , el jefe operativo en el terreno. La Columna: El grupo inicial estaba compuesto por unos 30 a 40 combatientes. Se dividían en pequeños grupos para el reconocimiento del terreno en la selva de Salta (zona de Orán y el río Piedras).

El grupo inicial estaba compuesto por unos 30 a 40 combatientes. Se dividían en pequeños grupos para el reconocimiento del terreno en la selva de Salta (zona de Orán y el río Piedras). Composición Social: A diferencia de otras guerrillas posteriores, el EGP estaba formado principalmente por intelectuales, estudiantes y periodistas de Buenos Aires y Córdoba, junto con algunos cuadros militares cubanos experimentados (como Hermes Peña, escolta del Che).

A diferencia de otras guerrillas posteriores, el EGP estaba formado principalmente por intelectuales, estudiantes y periodistas de Buenos Aires y Córdoba, junto con algunos cuadros militares cubanos experimentados (como Hermes Peña, escolta del Che). El Código de Conducta: Masetti implantó una disciplina militar extrema. El reglamento interno era severísimo; de hecho, la historia del EGP es conocida por los «juicios revolucionarios» internos que terminaron en el fusilamiento de dos de sus propios integrantes por «debilidad moral» o incapacidad de adaptarse a la dureza del monte.

2. Relación personal con el Che Guevara

Su relación fue una de las amistades más profundas y de mayor confianza política de la época:

El primer encuentro: Se conocieron en 1958 en la Sierra Maestra. Masetti llegó como un periodista argentino más, pero su valentía y su visión del periodismo «objetivo pero no imparcial» impresionaron al Che. Fue el Che quien le facilitó las entrevistas exclusivas que lanzaron su carrera.

Se conocieron en 1958 en la Sierra Maestra. Masetti llegó como un periodista argentino más, pero su valentía y su visión del periodismo «objetivo pero no imparcial» impresionaron al Che. Fue el Che quien le facilitó las entrevistas exclusivas que lanzaron su carrera. Confianza estratégica: El Che no solo le confió la creación de Prensa Latina (la agencia de noticias que Masetti defiende en el discurso que leíste), sino que años después lo eligió a él para liderar la «avanzada» revolucionaria en su propia patria, Argentina.

El Che no solo le confió la creación de (la agencia de noticias que Masetti defiende en el discurso que leíste), sino que años después lo eligió a él para liderar la «avanzada» revolucionaria en su propia patria, Argentina. Identidad compartida: Ambos eran argentinos, asmáticos y apasionados por la escritura. Compartían la idea de que la revolución en América Latina era una sola lucha continental.

Ambos eran argentinos, asmáticos y apasionados por la escritura. Compartían la idea de que la revolución en América Latina era una sola lucha continental. El legado del nombre: Que Masetti aceptara ser el «Segundo» no era un gesto de sumisión, sino de lealtad absoluta al proyecto del Che. De hecho, tras la desaparición de Masetti en 1964, el Che quedó profundamente afectado, lo que influyó en sus decisiones posteriores de intentar focos guerrilleros en el Congo y, finalmente, en Bolivia.

Dato curioso del documento: En el discurso, Masetti menciona que lo acusan de ser «agencia de infiltración». Esa «infiltración» era, en su mente, tanto informativa (a través de Prensa Latina) como física (a través del EGP), buscando siempre romper lo que él llamaba el «monopolio» del poder norteamericano.

En el discurso, Jorge Ricardo Masetti menciona nombres específicos para ilustrar la represión y lo que él considera la manipulación informativa de la época. Aquí tienes los nombres propios que aparecen en el texto:

1. Personajes vinculados a la represión y la inteligencia

Ubaldo Carrillo: Masetti lo identifica como el exjefe del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) durante la dictadura de Fulgencio Batista. Lo acusa de ser responsable de torturas y asesinatos en La Habana y de prestar falso testimonio ante el Senado de los EE. UU. contra Prensa Latina.

Masetti lo identifica como el exjefe del durante la dictadura de Fulgencio Batista. Lo acusa de ser responsable de torturas y asesinatos en La Habana y de prestar falso testimonio ante el Senado de los EE. UU. contra Prensa Latina. Coronel de inteligencia (mencionado como «…nesrozum» en la transcripción): Masetti se refiere a un coronel del servicio de inteligencia de los Estados Unidos que operaba en Centroamérica. Lo señala como el responsable de ordenar su propio arresto en Costa Rica y de presionar a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para cerrar la agencia.

2. Figuras políticas y gobernantes

Fulgencio Batista: El dictador cubano derrocado por la Revolución, a quien Masetti acusa de masacrar al pueblo con armas estadounidenses.

El dictador cubano derrocado por la Revolución, a quien Masetti acusa de masacrar al pueblo con armas estadounidenses. Fidel Castro: Líder de la Revolución Cubana, mencionado en relación con los ataques de la prensa internacional hacia su gobierno.

Líder de la Revolución Cubana, mencionado en relación con los ataques de la prensa internacional hacia su gobierno. Trujillo (Rafael Leónidas Trujillo): Dictador de la República Dominicana. Masetti menciona que el gobierno argentino intentó ocultar la venta de armas a su régimen.

Dictador de la República Dominicana. Masetti menciona que el gobierno argentino intentó ocultar la venta de armas a su régimen. Presidente y Primer Ministro del Perú: Aunque no menciona sus nombres de pila en este discurso específico (en esa época eran Manuel Prado Ugarteche y Pedro Beltrán Espantoso), los cita como dueños de los diarios La Crónica y La Prensa, acusándolos de ser «supermillonarios» e «imperialistas» que manipulan fotos para atacar a Cuba.

3. Agencias y Organizaciones

United Press (UPI) y Associated Press (AP): Las agencias estadounidenses que, según él, mantienen el monopolio informativo.

Las agencias estadounidenses que, según él, mantienen el monopolio informativo. TASS: La agencia de noticias de la Unión Soviética, mencionada porque los senadores estadounidenses intentaban vincularla con Prensa Latina.

La agencia de noticias de la Unión Soviética, mencionada porque los senadores estadounidenses intentaban vincularla con Prensa Latina. Sociedad Interamericana de Prensa (SIP): A la que se refiere como una organización de «empresarios de diarios» que busca clausurar su agencia.

4. Lugares clave de conflicto para los periodistas

Orán (implícito por el EGP) y Salta: Mencionados en su biografía como los sitios de su última misión.

Mencionados en su biografía como los sitios de su última misión. Bogotá: Donde se realizaba la reunión de la SIP mientras él daba su discurso.

Donde se realizaba la reunión de la SIP mientras él daba su discurso. Guatemala: Señalada como el lugar donde se entrenaban mercenarios para la invasión a Cuba y donde cerraron las oficinas de la agencia.

Estos nombres le sirven a Masetti para ponerle rostro a lo que él define como el «enemigo» de la libertad de prensa en América Latina y para demostrar que la persecución contra los periodistas de Prensa Latina era una operación coordinada a nivel continental.