Fuerte cruce político tras el fallo por YPF:  “El perturbado mental salió a echar culpas”

Fallo por YPF. La política argentina volvió a entrar en ebullición tras el fallo clave de la Justicia de Estados Unidos por la expropiación de YPF. En ese contexto, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, lanzó durísimas críticas contra el presidente Javier Milei, luego de sus declaraciones en cadena nacional. Y Bianco no ahorró calificativos al referirse al mandatario libertario y cuestionó su postura frente al fallo judicial.

“El perturbado mental salió a echar culpas”, disparó el funcionario, en respuesta directa a los dichos de Milei, quien había responsabilizado a Cristina Fernández de Kirchner y al gobernador bonaerense Axel Kicillof por la estatización de la petrolera en 2012.

Desde el gobierno provincial sostienen que el Presidente buscó capitalizar políticamente una decisión judicial que, según remarcan, responde a una estrategia de defensa sostenida durante años.

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El trasfondo: qué dijo Milei en cadena nacional

El cruce se desató luego de que Milei cuestionara públicamente a la anterior gestión por intentar adjudicarse el resultado del fallo.

“Es una afrenta a los argentinos que Cristina Kirchner y Axel Kicillof pretendan apropiarse de este resultado”, afirmó el jefe de Estado, en un mensaje con fuerte tono político.

Las declaraciones generaron una rápida reacción en el oficialismo bonaerense, que acusó al Presidente de romper una línea de continuidad en la defensa judicial del país.

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La defensa bonaerense: “No hicieron nada nuevo”

Bianco aseguró que la actual administración nacional no introdujo cambios sustanciales en la estrategia legal y que simplemente continuó con el esquema planteado desde el inicio del litigio.

“Si hizo algo bueno, fue mantener la estrategia. Se le concede y agradece, pero no era momento de sacar ventaja política”, sostuvo.

Además, remarcó que la expropiación de YPF está contemplada en la Constitución Nacional y respaldada por una ley del Congreso, lo que —según su visión— refuerza la posición argentina en el plano internacional.

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Fallo clave en EE.UU.: qué resolvió la Justicia

La decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York marcó un giro en el caso. El tribunal anuló la sentencia de primera instancia que obligaba a la Argentina a pagar más de US$16.000 millones.

El fallo revocó parcialmente lo resuelto por la jueza Loretta Preska y rechazó los principales argumentos de los demandantes.

Entre los puntos centrales, los magistrados consideraron que:

Los reclamos de los accionistas minoritarios no son reconocibles bajo la ley argentina .

. La expropiación fue realizada mediante una decisión del Congreso.

El estatuto de YPF no constituye un contrato bilateral exigible que habilite una indemnización por incumplimiento.

Este aspecto fue clave para la defensa del Estado argentino, ya que desactiva uno de los fundamentos principales del reclamo económico.

La jueza Loretta Preska había impuesto una sanción de 18 mil millones de dólares pero la Cámara de Apelación del Tribunal Norte de Nueva York revocó el fallo

Un conflicto que sigue abierto y con impacto político

Más allá del fallo favorable, el caso YPF sigue siendo un eje de disputa política en la Argentina. La tensión entre Nación y Provincia quedó expuesta en un cruce que combina economía, justicia internacional y estrategia política.

Mientras el Gobierno nacional busca marcar diferencias con el pasado, desde el oficialismo bonaerense insisten en que se trató de una política de Estado sostenida en el tiempo.

El conflicto, lejos de cerrarse, promete nuevos capítulos en un escenario donde cada fallo judicial también se convierte en una batalla discursiva.