Curso de Lengua de Señas en Ituzaingó: Taller gratuito

En un paso decisivo hacia una ciudad más inclusiva y accesible, el Gobierno Municipal anunció la apertura de inscripciones para el Curso de Lengua de Señas en Ituzaingó. Esta propuesta educativa, que se desarrolla en el Centro Regional Universitario de Ituzaingó (CRUI), ofrece a la comunidad herramientas fundamentales para interactuar de manera efectiva con personas sordas o hipoacúsicas. En el contexto actual, aprender Lengua de Señas Argentina (LSA) no es solo adquirir una nueva habilidad, sino ejercer un compromiso ciudadano que facilita la participación plena de todos los habitantes en la vida social, cultural y laboral del distrito.

El curso comenzará a dictarse a partir del lunes 6 de abril en la sede de Los Pozos 268, esquina Gelpi. Se trata de una formación con una fuerte impronta social, diseñada para que los estudiantes, al finalizar el trayecto, no solo comprendan la estructura de la lengua, sino que sean capaces de entablar conversaciones fluidas, armar relatos y construir oraciones complejas.

Formación con certificación oficial y enfoque en la Ley de LSA

Esta nueva edición del Curso de Lengua de Señas en Ituzaingó tiene una duración cuatrimestral. Durante este periodo, los alumnos transitarán un proceso de aprendizaje teórico-práctico supervisado por docentes especializados. Al concluir el cuatrimestre, los contenidos serán evaluados para otorgar a los egresados un certificado oficial que respalde sus conocimientos.

La relevancia de este taller gratuito se potencia tras la sanción de la Ley que reconoce a la LSA como la lengua natural, originaria y patrimonio cultural de las personas sordas en todo el territorio nacional. Bajo este marco legal, el municipio busca:

Fomentar la identidad lingüística: Reconocer la LSA como un idioma con gramática y estructura propias.

Reconocer la LSA como un idioma con gramática y estructura propias. Eliminar barreras: Capacitar a vecinos y trabajadores para que los servicios públicos y privados sean verdaderamente accesibles.

Capacitar a vecinos y trabajadores para que los servicios públicos y privados sean verdaderamente accesibles. Promover la inclusión: Generar espacios de convivencia donde la comunicación no sea un impedimento para el desarrollo humano.

Comisiones y horarios: ¿Cómo cursar el taller gratuito?

Para facilitar la asistencia de los interesados, el municipio ha organizado la capacitación en dos comisiones con horarios vespertinos. Es importante destacar que los cupos son limitados debido a la naturaleza práctica del aprendizaje, por lo que se recomienda realizar la inscripción a la brevedad.

Anotá los detalles de las comisiones para el Curso de Lengua de Señas en Ituzaingó:

Comisión I: Se dictará los lunes y miércoles de 15:00 a 17:30 hs. El inicio de clases para este grupo está previsto para el lunes 6 de abril.

Se dictará los lunes y miércoles de 15:00 a 17:30 hs. El inicio de clases para este grupo está previsto para el lunes 6 de abril. Comisión II: Tendrá lugar los días martes y jueves de 15:00 a 17:30 hs. Este grupo iniciará sus actividades el martes 7 de abril.

Las clases se desarrollarán en el CRUI, un espacio moderno y accesible que se ha consolidado como el centro de formación superior y técnica de referencia para todos los ituzainguenses.

Inscripción y contacto para los vecinos

Quienes deseen sumarse a esta experiencia transformadora deben completar el formulario de inscripción digital dispuesto por la Secretaría de Educación. Al tratarse de una propuesta gratuita de alta demanda, se priorizará a aquellos vecinos que completen el registro en los primeros días de la convocatoria.

Para inscribirte, podés acceder al formulario oficial haciendo clic aquí.

Si necesitás realizar consultas adicionales sobre el programa de estudios o los requisitos de asistencia, podés comunicarte con el Centro Regional Universitario a través de los siguientes canales: