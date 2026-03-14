Morón: buscan a un conductor acusado de acosar a una ciclista en plena calle

Buscan a un conductor acusado de acosar luego de que una mujer de 31 años denunció haber sido víctima de acoso callejero mientras circulaba en bicicleta por una calle residencial del partido de Morón. El episodio ocurrió cuando la víctima regresaba a su domicilio y fue sorprendida por el conductor de una camioneta que, al pasar a su lado, sacó el brazo por la ventanilla y le tocó la cola antes de escapar.

El hecho se registró sobre la calle Saladillo, entre Cucha Cucha y Martín Coronado, en una zona de viviendas del Municipio de Morón. Según relataron fuentes vinculadas a la investigación, la mujer se desplazaba normalmente por la calzada cuando una camioneta Peugeot 2008 de color negro se aproximó desde atrás y pasó a muy corta distancia.

En ese momento, el conductor extendió su brazo izquierdo por la ventanilla del vehículo y realizó el tocamiento, para luego acelerar y abandonar el lugar. La víctima reaccionó de inmediato ante la agresión y alcanzó a increpar al hombre mientras el vehículo se alejaba. “¡Ey! ¿Qué hacés?”, se escucha gritar en el registro del episodio. La verdad, un tarado que merece un castigo.

El ataque quedó filmado

La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad instaladas en la cuadra, material que ahora forma parte del expediente judicial. En las imágenes se observa el paso de la camioneta y el momento exacto en el que el conductor realiza el tocamiento al cruzarse con la ciclista.

Las grabaciones permitieron identificar el modelo y el color del vehículo, aunque por el momento no trascendió la patente ni la identidad del conductor. Los investigadores analizan además otras cámaras privadas y municipales de la zona para reconstruir el recorrido del vehículo antes y después del ataque.

Interviene la Justicia de Morón

Tras el episodio, la mujer radicó la denuncia correspondiente y el caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 1 del Departamento Judicial de Morón, que inició actuaciones para identificar al agresor y determinar responsabilidades penales.

Fuentes judiciales señalaron que la investigación se encuentra en curso y que se trabaja en la recolección de nuevas imágenes, testimonios y datos del vehículo que permitan dar con el conductor.

Mientras tanto, el caso volvió a poner en agenda los episodios de acoso callejero en el conurbano bonaerense, una problemática denunciada con frecuencia por mujeres que se trasladan a pie, en bicicleta o en transporte público.

La causa continúa abierta y no se descarta que en las próximas horas se amplíe el análisis de cámaras de seguridad de calles cercanas para lograr la identificación del sospechoso.

Qué delito podría configurarse

De acuerdo con fuentes judiciales, el hecho podría encuadrarse dentro de figuras vinculadas al abuso sexual simple o al acoso sexual en la vía pública, dependiendo de cómo avance la investigación y de la valoración que realice la fiscalía sobre el contacto físico denunciado.

En la provincia de Buenos Aires, los tocamientos sin consentimiento constituyen un delito cuando implican una acción de naturaleza sexual realizada contra la voluntad de la víctima. En esos casos, el Código Penal contempla penas que pueden ir desde multas y medidas restrictivas hasta prisión, según la gravedad del hecho.

Cómo sigue la investigación

Fuentes vinculadas al caso indicaron que los investigadores trabajan ahora en la revisión de cámaras privadas y municipales instaladas en calles cercanas para reconstruir el recorrido de la camioneta antes y después del episodio.

El objetivo es identificar la patente del Peugeot 2008 negro, determinar quién conducía el vehículo al momento del hecho y establecer su domicilio para avanzar con las medidas judiciales correspondientes.

En paralelo, la fiscalía también analiza posibles testigos del episodio, vecinos de la cuadra o personas que pudieran haber presenciado la situación.