Autopistas del Sol finalizó obras en Acceso Norte

La movilidad en el área metropolitana ha dado un salto de calidad tras confirmarse que Autopistas del Sol finalizó obras de repavimentación en el Acceso Norte. Esta intervención, que corresponde a la cuarta etapa de su ambicioso programa de mantenimiento, abarcó la rehabilitación de los carriles medios y lentos en un sector estratégico del corredor.

El proyecto no solo se centró en la renovación de la capa asfáltica, sino que integró criterios de sostenibilidad ambiental y seguridad vial, beneficiando de manera directa a la logística y al transporte particular que circula entre el norte del Gran Buenos Aires y la Capital Federal.

El tramo intervenido se extiende desde el kilómetro 32+050, en la zona de la Bifurcación, hasta el kilómetro 24+440, a la altura de la vinculación con el Camino del Buen Ayre. Para evitar el colapso del tránsito en una de las arterias más congestionadas del país, la empresa concesionaria ejecutó las tareas en horario nocturno, permitiendo que la circulación se mantuviera habilitada en media calzada durante el proceso.

Tecnología y sustentabilidad: el nuevo pavimento del Acceso Norte

Uno de los pilares de este proyecto fue la incorporación de innovación técnica para asegurar la durabilidad de la infraestructura. Tras cumplirse los 125 días de ejecución previstos, Autopistas del Sol finalizó obras utilizando Material Asfáltico Reciclado (RAP) en un 20% de la mezcla. Esta decisión no solo reduce el impacto ambiental al reutilizar insumos, sino que optimiza los costos y mejora la respuesta del pavimento ante el intenso flujo de vehículos pesados que transitan la zona.

Detalles técnicos de la intervención:

Fresado de precisión: Se retiró la capa de rodamiento deteriorada y se realizó un fresado de base con espesores variables según el daño detectado en el suelo.

Se retiró la capa de rodamiento deteriorada y se realizó un fresado de base con espesores variables según el daño detectado en el suelo. Nueva capa de rodamiento: Se aplicó una carpeta asfáltica de 3 cm de espesor con materiales de última generación que mejoran la adherencia y el confort de marcha.

Se aplicó una carpeta asfáltica de 3 cm de espesor con materiales de última generación que mejoran la adherencia y el confort de marcha. Demarcación horizontal: Se renovó la señalización con pintura de alta visibilidad en distintas extrusiones, fundamental para la seguridad en condiciones de lluvia o baja luminosidad.

Beneficios directos para los usuarios del corredor norte

La finalización de estos trabajos impacta positivamente en la experiencia de manejo. Al eliminarse las irregularidades y baches en los carriles lentos y medios —donde suele concentrarse el transporte de carga y pasajeros— se reduce el riesgo de siniestros viales y el desgaste mecánico de los vehículos. Además, la optimización de la base del pavimento asegura que la estructura pueda soportar las exigencias climáticas y de peso durante un período de tiempo mucho más prolongado.

Para Autopistas del Sol, el cierre de esta etapa reafirma su compromiso con la administración eficiente de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires. La Avenida General Paz y los ramales a Pilar, Campana y Tigre forman parte de esta red vital que requiere de una inversión constante para no quedar obsoleta ante el crecimiento del parque automotor.

Acerca de la gestión de Autopistas del Sol

La empresa, cuya composición accionaria cuenta con la participación de firmas internacionales como Abertis y WeBuild, además de cotizar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, es el actor central en la gestión de la principal vía de ingreso a la Capital. Su enfoque en el desarrollo sostenible, combinando la eficiencia operativa con una gestión responsable de los recursos, posiciona a esta obra como un modelo a seguir en la obra pública concesionada.

Con la confirmación de que Autopistas del Sol finalizó obras en este tramo troncal, se espera que los tiempos de viaje mejoren y que la seguridad vial sea el estándar para todos los usuarios. La infraestructura vial de calidad es el motor del desarrollo económico regional, y la rehabilitación del Acceso Norte es, sin duda, una noticia que celebra todo el arco productivo de la provincia.

Resumen de la obra finalizada