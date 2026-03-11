Golpe al narcomenudeo en Hurlingham: desbaratan un búnker con fachada de kiosco

La lucha contra la inseguridad en el oeste del Gran Buenos Aires ha sumado un capítulo clave tras un exitoso operativo de seguridad. El narcomenudeo en Hurlingham recibió un duro impacto luego de que las fuerzas policiales, bajo la disposición de la UFI N° 9 de Morón, allanaran un punto de comercialización de drogas que operaba bajo la apariencia de un kiosco familiar en el Barrio Libertad de William Morris. Este procedimiento es el resultado de un trabajo de inteligencia previo que permitió identificar la actividad ilícita que se ocultaba detrás de la fachada comercial, devolviendo la tranquilidad a los vecinos de la zona.

El operativo culminó con la detención de cuatro personas y el secuestro de dosis fraccionadas de cocaína, paco y marihuana, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares que serán peritados para profundizar la investigación. Esta acción se enmarca en un plan de seguridad integral que busca erradicar los focos de violencia y delito vinculados a la venta de estupefacientes en los barrios de Morris, Tesei y Hurlingham centro.

La ofensiva contra el narcomenudeo en Hurlingham: de Villa Tesei a William Morris

Este nuevo golpe al narcomenudeo en Hurlingham no es un hecho aislado. Hace apenas cinco días, el Municipio fue noticia por una acción de gran envergadura en el Barrio Italia, Villa Tesei. En aquel procedimiento, llevado adelante por la Policía Federal Argentina, se incautaron 7.500 dosis de cocaína y se detuvo a cinco personas. Lo más destacado de aquel operativo fue la decisión política de proceder con la demolición del búnker, una medida simbólica y efectiva para asegurar que el lugar no vuelva a ser utilizado por las bandas criminales.

La secuencia de estos hechos demuestra una aceleración en la respuesta del Estado local frente al tráfico de drogas a pequeña escala. Mientras que en Villa Tesei se desbarató un centro de distribución mayorista, en William Morris se atacó un punto de «menudeo» que utilizaba un comercio de barrio como pantalla. Ambas acciones comparten un mismo objetivo: cortar la cadena de suministro que alimenta la inseguridad en las calles del distrito.

El operativo en Barrio Libertad y el rol de la UFI N° 9

El allanamiento en el Barrio Libertad se activó tras diversas denuncias y tareas de campo. La estrategia de utilizar una fachada de kiosco es una táctica recurrente en el narcomenudeo en Hurlingham, ya que el flujo constante de clientes permite disimular la entrada y salida de los compradores de droga. Sin embargo, la coordinación entre el equipo de seguridad municipal y la UFI N° 9 de Morón permitió reunir las pruebas necesarias para que el juez de garantías autorizara el ingreso al domicilio.

Los cuatro detenidos enfrentan ahora cargos por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes. Las autoridades municipales remarcaron que el bienestar de las familias depende directamente de la recuperación de los espacios públicos y la eliminación de estos «quioscos» que no solo venden sustancias prohibidas, sino que atraen otros delitos asociados, como robos y enfrentamientos armados entre bandas.

La política de seguridad local ha endurecido su postura frente a las organizaciones criminales. Con la premisa de «cuidar firmemente a las familias», el Municipio ha reforzado el patrullaje y la inversión en cámaras de seguridad que son fundamentales para detectar movimientos sospechosos. El avance contra el narcomenudeo en Hurlingham es parte de una estrategia que busca desincentivar la instalación de búnkeres mediante la presencia policial constante y la respuesta rápida ante las alertas vecinales.

«No vamos a dar ni un paso atrás», señalaron desde las áreas de seguridad tras el operativo en Morris. La articulación con fuerzas provinciales y federales continuará siendo el eje para garantizar que Hurlingham, Tesei y Morris sean zonas hostiles para el narcotráfico. Los vecinos cuentan ahora con herramientas para denunciar estos puntos de venta de forma anónima, contribuyendo activamente a la limpieza de sus barrios.

Resumen de los operativos recientes

Ubicación Resultado del Operativo Acción Complementaria Barrio Libertad (Morris) 4 detenidos, secuestro de paco y cocaína Desbaratamiento de fachada de kiosco Barrio Italia (Tesei) 5 detenidos, 7500 dosis de cocaína Demolición total del búnker Autoridad Judicial UFI N° 9 de Morón Trabajo en conjunto con Policía Federal

Este nuevo hito en la seguridad del distrito reafirma que la lucha contra el crimen organizado es una prioridad absoluta. Cada punto de venta cerrado es una familia protegida y un paso más hacia la paz social que la comunidad demanda.